Violencia emocional, obsesión y desigualdad: los temas que atraviesan ‘El amor que me debía’

La obra aborda violencia emocional, celos, control, resentimiento y desigualdad social. Composición: Infobae

La violencia, las diferencias sociales y las relaciones atravesadas por el control aparecen en el centro de El amor que me debía, la primera novela de la escritora peruana Magnolia Pinedo Cárdenas. La obra propone una historia situada en una Lima marcada por tensiones sociales y personajes que cargan resentimientos acumulados durante años.

La narrativa peruana suma así una nueva publicación centrada en los conflictos sociales, la violencia emocional y las fracturas que atraviesan distintos sectores del país. Magnolia Pinedo, conocida previamente por el libro de cuentos Puñetazos, presenta en esta ocasión una historia que coloca en primer plano a personajes unidos por una deuda emocional y por experiencias surgidas desde espacios sociales opuestos.

La publicación llega después de que la novela obtuviera una mención honorífica en el Premio de Novela Julio Ramón Ribeyro 2025, reconocimiento que fortaleció la presencia de Magnolia Pinedo dentro del panorama literario peruano contemporáneo.

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El libro también recibió comentarios de escritores y analistas vinculados al ámbito cultural. El escritor Alejandro Neyra señaló: “Un triunfo por Knock Out. Magnolia Pinedo nos sigue pegando con su prosa filuda, de barrio picante y sin remilgos”. Por su parte, el periodista y poeta Mirko Lauer describió la obra como “agilísima, urbanísima, con el ritmo de la mejor serie negra: una ópera de delincuentes en Lima”.

La presentación oficial del libro se realizará el viernes 29 de mayo a las 7:30 p.m. en Librería El Virrey, espacio que reunirá a lectores, escritores y comentaristas invitados para conversar sobre la novela y el proceso creativo de su autora.

Una historia construida desde la fractura social

Durante una entrevista con Infobae Perú previa a la presentación del libro, Magnolia Pinedo explicó que el origen de la novela surgió a partir de una mirada crítica sobre las diferencias sociales en el Perú. Según indicó, la historia nació después de observar “un Perú partido en dos”, dividido entre sectores privilegiados y otros marcados por la precariedad.

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La escritora describió esa separación mediante imágenes urbanas opuestas. “Hay zonas en las que los árboles son totalmente verdes porque son regados, bien cuidados y todo. Pero tú vas a otra zona de nuestro país o del mismo Lima y hay zonas en las que todo está gris”, afirmó. La autora sostuvo que muchas personas “del otro lado, de los árboles verdes” prefieren ignorar esa realidad.

Ese contraste atraviesa la novela mediante los personajes de Bigote y Octavio. Ambos mantienen una relación indirecta marcada por una mujer, por experiencias pasadas y por una tensión que se prolonga durante años. Uno de ellos creció entre violencia, drogas y delincuencia; el otro pertenece a un entorno distinto y aparentemente estable.

Dentro de la historia, Bigote permanece en prisión mientras espera el momento para ajustar cuentas. La cárcel aparece no solo como un espacio físico, sino también como una metáfora vinculada al resentimiento, la obsesión y las limitaciones emocionales de los personajes.

La violencia como parte de la experiencia cotidiana

Magnolia Pinedo señala que parte de los personajes surgieron de personas observadas durante su experiencia periodística y su vida en Los Olivos. Difusión

En la conversación, Magnolia Pinedo sostuvo que los personajes de su novela se inspiran en personas observadas durante su experiencia periodística y en barrios donde residió años atrás. La autora mencionó específicamente su etapa en Los Olivos y el contacto con sectores donde muchas familias enfrentaban dificultades económicas y sociales.

“Los personajes que recojo casi siempre son los que están al borde de la cornisa”, afirmó. Según explicó, su intención consiste en mostrar espacios y experiencias que muchas veces permanecen fuera de la mirada pública.

La escritora rechazó construir personajes convertidos únicamente en símbolos del sufrimiento. Señaló que intenta escribir “sin juzgar” y sin imponer lecciones morales. En ese sentido, indicó que el lector completa el sentido de la historia mediante su propia experiencia y sus referencias personales.

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También explicó que la literatura permite exponer escenarios que suelen permanecer ocultos dentro de discursos centrados únicamente en el éxito o la apariencia. “Si yo quiero poner un mundo maquillado, un mundo regio donde todos estemos bien, pues para eso están las redes sociales”, comentó.

La autora añadió que su experiencia en medios de comunicación influyó directamente en su escritura. Recordó que el periodismo le permitió conocer sectores donde faltan servicios básicos y donde las familias enfrentan problemas estructurales que pocas veces ingresan al debate cotidiano.

Celos, control y violencia emocional

Uno de los ejes principales de El amor que me debía gira alrededor de los celos, el control y la violencia dentro de las relaciones afectivas. Magnolia Pinedo explicó que la novela busca mostrar cómo determinadas obsesiones terminan deformando la vida de las personas.

La autora señaló que muchos casos de violencia contra las mujeres parten de relaciones donde el agresor utiliza el discurso amoroso como forma de dominación. “La manera de cómo el hombre suele vengarse de la mujer haciéndola creer que la quiere”, indicó durante la entrevista.

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También sostuvo que existe una peligrosa normalización de ciertas conductas posesivas. Según afirmó, algunas víctimas continúan dentro de relaciones violentas debido a promesas de cambio o por motivos familiares. “Mucha gente le sigue creyendo a sus parejas de que algún día va a cambiar”, declaró.

En ese contexto, la novela incorpora situaciones vinculadas a secuestros, amenazas y agresiones que remiten a casos presentes en la realidad peruana. Magnolia Pinedo señaló que parte de la investigación surgió después de conocer a una persona cercana que sufrió un secuestro.

La autora explicó que la violencia presentada en la novela no responde a exageraciones ficcionales, sino a hechos visibles en las noticias diarias. Durante la entrevista mencionó casos de feminicidio y agresiones extremas para explicar por qué decidió construir una historia marcada por situaciones duras y personajes emocionalmente quebrados.

El paso del cuento a la novela

Antes de esta publicación, Magnolia Pinedo obtuvo reconocimiento por Puñetazos, libro nominado a Mejor Libro de Cuentos en los Premios Luces de El Comercio 2023. Con El amor que me debía, la autora incursiona por primera vez en el formato de novela.

Según explicó, la historia de El amor que me debía no podía resolverse en un cuento debido a la complejidad de sus personajes y a la amplitud del conflicto central. “No era un cuento, pues era algo más profundo, más largo”, comentó.

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La autora también describió su método de trabajo. A diferencia de escritores que elaboran estructuras completas antes de redactar, señaló que suele comenzar desde escenas o imágenes fragmentadas. Posteriormente organiza capítulos y define el rumbo narrativo.

Durante la entrevista sostuvo que muchas decisiones aparecieron recién después de concluir la primera versión del libro. Incluso explicó que el cierre definitivo de la novela surgió tiempo después de terminar el manuscrito inicial.

Trayectoria profesional y actividad literaria

La novela será presentada el 29 de mayo en la Librería El Virrey, con participación de José Carlos Yrigoyen y Carlos Enrique Freyre. Difusión

Magnolia Pinedo nació en Áncash en 1972. Además de escritora, desarrolla labores vinculadas a la comunicación social y la docencia universitaria. Cuenta con estudios de maestría en Gerencia Social y Comunicación Política.

A lo largo de su carrera participó en distintos medios de comunicación y condujo el programa Entre Libros en Radio Nacional del Perú. También fundó Q’inti Comunicaciones y publicó, junto con otros autores, el libro Borrones y cuentos nuevos en 2021.

La presentación de El amor que me debía contará con la participación de los escritores José Carlos Yrigoyen y Carlos Enrique Freyre, quienes comentarán la novela durante el encuentro programado en Miraflores.

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La autora invitó al público a participar en la actividad y conversar sobre literatura y los temas presentes en el libro. Según explicó, la novela busca establecer una relación directa entre el texto y quien lo lee. “Ese alguien que lee pone la pieza final”, afirmó durante la entrevista.