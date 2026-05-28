Minsa advierte que no existe nivel seguro de consumo de tabaco

cigarros

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que no existe un nivel seguro de consumo de tabaco ni de exposición al humo de cigarrillo, recalcando que ambos factores siguen siendo causantes de millones de muertes cada año.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el organismo enfatizó que el tabaco figura entre los principales factores prevenibles asociados al desarrollo de cáncer.

El doctor Jimmy Quispe Dionicio, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), explicó que el tabaco se asocia a más de 20 tipos de cáncer y puede afectar cualquier parte del cuerpo.

“Contiene más de 7.000 sustancias tóxicas, al menos 70 de ellas con potencial cancerígeno”, advirtió el especialista. Según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), cada año se atribuyen al tabaquismo más de 8 millones de muertes en el mundo, de las cuales más de un millón corresponden a personas expuestas al humo de “segunda mano”.

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El concepto de “fumador pasivo” describe a quienes, sin consumir tabaco, inhalan el humo en ambientes cerrados, en casa, trabajo o espacios educativos. Las partículas del humo persisten en el aire y en las superficies, exponiendo a niños y adultos no fumadores a los mismos riesgos, según el Minsa.

El abandono del cigarrillo permite reducir progresivamente el riesgo de cáncer y otras enfermedades, recalcó el especialista. Por ello, la recomendación oficial es evitar tanto el tabaco convencional como los cigarrillos electrónicos, cuya producción y consumo también afectan al medio ambiente y generan residuos tóxicos.

Crédito Andina

Vapeadores: amenaza creciente en adolescentes y jóvenes

Asimismo, el Minsa alertó sobre el uso creciente de cigarrillos electrónicos o “vapeadores” entre adolescentes y jóvenes, impulsado por sabores y diseños atractivos. Estos dispositivos contienen nicotina, metales pesados y otras sustancias tóxicas que pueden afectar el desarrollo cerebral y el sistema nervioso, además de incrementar el riesgo de adicción y de enfermedades crónicas.

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El doctor Mario Izquierdo, consultado por Andina Noticias, advirtió que el consumo de vapeadores en adolescentes ya supera el hábito tradicional de fumar cigarrillos en el país.

En los últimos años, el uso de tabaco convencional descendió de 48% a 9%, pero el vapeo ha crecido hasta alcanzar el 16% en la población joven. “Muchos adolescentes consideran erróneamente que son menos perjudiciales, aunque contienen compuestos como nicotina, glicerina y formaldehído”, señaló Izquierdo.

El especialista advirtió que la venta libre de vapeadores facilita el acceso de menores a estos productos, generando dependencia y aumentando el riesgo de problemas de salud como bronquitis, insomnio y alteraciones en la presión arterial. Además, advirtió que algunos componentes podrían ser potencialmente cancerígenos.

Actividades de prevención

En el contexto del Día Mundial Sin Tabaco, el INEN y el Minsa realizarán actividades educativas y de sensibilización dirigidas a la población general, con énfasis en jóvenes y universitarios. El programa incluye conferencias, ferias, simuladores y contenidos digitales para informar sobre los peligros del tabaco y los cigarrillos electrónicos.

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La legislación peruana, a través de la Ley 32159 promulgada en 2024, prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos y refuerza las campañas preventivas en colegios y familias.

El Minsa exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada, evitar la exposición al humo de tabaco y promover estilos de vida saludables para reducir los riesgos asociados a estas sustancias.