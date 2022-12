Natalia Salas se despide del 2022 con emotiva reflexión: “Soy más fuerte de lo que pensaba”

A sus 35 años, Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2022.

Este sábado 31 de diciembre, Natalia Salas compartió un emotivo mensaje para despedirse del 2022, el año en el que se enteró que padece cáncer de mama. La actriz nacional agradeció a sus seguidores, familia y pareja por el apoyo. Además, aseguró sentirse orgullosa de lo fuerte que fue durante el tratamiento.

“¡Qué año! Me ha enseñado muchísimo, lo principal: que soy más fuerte de lo pensaba. Me enseñó que tengo el mejor compañero del mundo, mi Sergio Coloma. Que tengo una familia hermosa por la cual todo vale la pena”, detalló en un inicio.

“Este 2022 también me enseñó que tengo muy buenas amigas y que el teatro realmente me llena el alma. Abrazo cada momento y con amor lo dejo ir para dar paso a cosas nuevas. Gracias por todos sus buenos deseos y bendiciones. Feliz Año Nuevo y que todos nuestros sueños se cumplan”, sentenció en su cuenta de Instagram.

Natalia Salas le dijo adiós al 2022.

En agosto de 2022, Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al anunciar que padece de cáncer de mama. “Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal, que no tiene mucha propagación, pero no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos”, mencionó en su Instagram.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Me vieron cinco especialistas y nadie dio con el diagnóstico. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos”, recomendó a sus fans.

La actriz peruana Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama.

Se sometió a masectomía

El pasado 10 de septiembre, Natalia Salas entró al quirófano para someterse a una mastectomía; es decir, a la extirpación de uno de sus senos. Esta cirugía significó el primer paso de la artista nacional en su larga batalla contra el cáncer de mama.

Dos meses después, tomó la decisión de cortarse por completo al ver que un mechón de su cabello se le cayó. Su esposo Sergio Coloma fue el encargado de de raparle toda la cabeza. “Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido”, comentó la actriz.

A pesar de los momentos difíciles, la pareja continúa más enamorada que nunca y esperanzados en que todo saldrá bien. “Él me ha dado una relación bonita, amable, saludable. Nunca me ha hecho sentir fea, incompleta”, comentó Salas sobre el padre de su único hijo.

Sergio Coloma y Natalia Salas se mantienen más unidos que nunca.

