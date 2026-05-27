Perú

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

A menos de dos semanas de una jornada decisiva, la contienda electoral enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un clima de expectativa, alianzas y novedades para millones de votantes peruanos

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonríen y saludan a una multitud en un mitin político al aire libre. Confeti cae mientras un mapa de Perú se ve en el fondo
Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia el 7 de junio con estrategias territoriales opuestas y un electorado fragmentado que ninguno de los dos controla por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú mantiene al país en una cuenta regresiva marcada por incertidumbre y expectativas.

En menos de dos semanas, peruanos de todas las regiones acudirán a las urnas para definir quién ocupará la presidencia durante los próximos cinco años. Los finalistas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, concentran la atención nacional tras una primera ronda reñida y una campaña de alianzas y apoyos cruzados.

Fujimori se presenta como la candidata de derecha que más votos obtuvo en la primera vuelta, mientras que Sánchez representa la continuidad de la izquierda, con el respaldo de sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo.

En las últimas semanas, ambos han sumado adhesiones de excandidatos y partidos que quedaron fuera de carrera, lo que ha intensificado el ambiente de competencia y ha transformado la campaña en una verdadera pulseada por los votos indecisos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en marcha los preparativos finales para la jornada, que se desarrollará en todo el país y en el extranjero, bajo estrictas reglas de bioseguridad y con medidas para garantizar la transparencia del proceso.

PUBLICIDAD

“El compromiso de los electores será el factor clave para una definición ordenada y legítima”, declaró el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en una reciente conferencia recogida por Andina.

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta electoral?

El calendario es claro: restan exactamente once días para la segunda vuelta presidencial. El domingo 7 de junio de 2026 marcará el momento en que se conocerá al próximo presidente o presidenta del país. Las mesas de sufragio abrirán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., y podrán votar todos los ciudadanos habilitados en el padrón electoral de la primera vuelta.

La ONPE informó que el voto es obligatorio y que se permitirá sufragar con el DNI vigente o vencido, medida excepcional adoptada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para evitar restricciones por documentos caducados. “La prórroga del DNI solo aplica para el acto de sufragio”, precisó Reniec en su última resolución.

PUBLICIDAD

¿Cuándo saldrán los resultados?

El proceso electoral de 2026 incorpora varias particularidades. Quienes fueron sorteados como miembros de mesa en la primera vuelta tendrán que repetir la función en la segunda, con una remuneración de S/165.

La multa por no cumplir ese rol es de S/275. La ONPE mantiene activa su plataforma virtual para la capacitación y el repaso de funciones, lo que busca garantizar la instalación temprana de las mesas.

Este año, la segunda vuelta coincide con un feriado nacional, lo que genera cambios en la dinámica de los electores y en el transporte público, que aplicará recargos habituales en días festivos.

Los trabajadores convocados como miembros de mesa deberán priorizar su deber cívico, sin recibir el pago triple que corresponde a otros trabajos en feriado.

Desde el JNE, Roberto Burneo anticipó que la proclamación de resultados podría concretarse en menos de un mes, aunque el plazo dependerá del volumen de expedientes y eventuales pedidos de recuento de votos. “La atención se centrará en controversias sobre actas y solicitudes de revisión”, explicó el titular del organismo electoral.

Para el día de la votación, los electores podrán identificarse con el DNI azul o el DNI electrónico, en cualquiera de sus versiones, incluso si están vencidos. Más de 27 millones de ciudadanos están convocados a participar en esta definición histórica, según datos oficiales de la ONPE.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Segunda vueltaKeiko FujimoriRoberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Universitario se descarriló en la última fecha al no pasar del empate sin goles contra Deportes Tolima. Eliminados como coleros. Sporting Cristal espera a su participación. Algunos grupos ya están resueltos y otros siguen disputando los últimos cupos a la siguiente etapa

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Juventud por fecha 6

De momento, la victoria de Atlético Mineiro le está permitiendo al ’papá’ acceder a la repesca del torneo, pues viene igualando a uno en el Cusco

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Juventud por fecha 6

La forma en que Nadeska Widausky defendió su inocencia: “No necesito hacer daño, yo puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”

La bailarina rechazó ante el juez Adolfo Farfán Calderón cualquier vínculo con redes criminales y señaló que no necesita hacer daño a nadie para obtener dinero.

La forma en que Nadeska Widausky defendió su inocencia: “No necesito hacer daño, yo puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”

Cienciano 1-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ afrontará su último partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para mantenerse en competencia internacional. Revisa los detalles y sigue las incidencias del duelo decisivo en la ciudad imperial

Cienciano 1-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Perú es el segundo productor de estaño en el mundo: conoce la utilidad de este mineral

La SNMPE destacó que el mineral es clave en la fabricación de dispositivos electrónicos y en el avance de la transición energética impulsada por las energías renovables

Perú es el segundo productor de estaño en el mundo: conoce la utilidad de este mineral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

ENTRETENIMIENTO

La forma en que Nadeska Widausky defendió su inocencia: “No necesito hacer daño, yo puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”

La forma en que Nadeska Widausky defendió su inocencia: “No necesito hacer daño, yo puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Juan Diego Flórez celebra triunfo de Ignacio Buse: “¡Qué alegría verte jugando así, vamos ‘Nacho’, a seguir con todo!”

Pelea de streamers peruanos en Japón: Kingteka golpea a Bebote en un restaurante de Tokio en plena transmisión de Kick

DEPORTES

Cienciano 1-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-1 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Juventud por fecha 6

Jairo Concha aseguró que “este equipo se levantará una vez más” tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores 2026

Bryan Reyna lanzó enigmático mensaje en Instagram tras la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores 2026

Golazo de Kevin Becerra con potente cabezazo para 1-0 en Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026