Futuro esposo de Natalia Salas le promete apoyo total tras recaída: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

Natalia Salas conmocionó a sus seguidores al revelar que el cáncer ha regresado a su vida, tres años después de haber superado la enfermedad. La actriz, quien en 2022 anunció públicamente su diagnóstico de cáncer de mama y compartió su proceso de tratamientos y cirugía, utilizó nuevamente sus redes sociales para informar que, durante un chequeo preventivo, los resultados no fueron los esperados:

Se detectó metástasis en una de sus vértebras. La noticia generó una ola inmediata de apoyo, cariño y mensajes de fortaleza por parte de colegas, amigos y fanáticos, pero uno de los mensajes más emotivos fue el de su pareja y futuro esposo, Sergio Coloma, quien le dedicó palabras llenas de amor y admiración en un momento tan difícil.

Con sinceridad y valentía, Natalia explicó cómo vivió este nuevo diagnóstico. “El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, contó en Instagram, dejando ver que, aunque el golpe fue duro, afronta la situación con el mismo coraje que la caracterizó la primera vez.

Sergio Coloma dedica emotivo mensaje a Natalia Salas

Sergio Coloma dedica emotivo mensaje a Natalia Salas

La actriz confesó que al principio sintió miedo, pues este nuevo escenario parecía aún más delicado. “Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, afirmó, demostrando su firme decisión de seguir adelante con optimismo.

En medio de esta nueva batalla, quien se ha mantenido a su lado en todo momento es su novio, Sergio Coloma, con quien está a punto de casarse. Ambos se encuentran organizando los detalles de su boda y, lejos de detener sus planes, él ha reafirmado su compromiso emocional. Sergio no dudó en dedicarle un mensaje lleno de ternura y apoyo, que rápidamente se volvió viral.

“Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. ¡Siempre juntos y de la mano ante todo!”, escribió, dejando claro que enfrentará esta lucha con ella, paso a paso. Estas palabras conmovieron a los seguidores de la actriz, quienes destacaron el amor incondicional que existe entre ambos.



La fortaleza de Natalia ha sido una inspiración para muchas personas desde su primer diagnóstico. En 2022 documentó gran parte de su proceso: las quimioterapias, la mastectomía y el proceso de recuperación. Su transparencia la convirtió en un símbolo de lucha y resiliencia.

Ahora, tres años después, su historia vuelve a demostrar que la vida puede cambiar de un momento a otro, pero también que la actitud marca la diferencia. A pesar de la preocupación, la actriz se mostró positiva. Aseguró que confía en su equipo médico y en su capacidad para superar este nuevo reto. Además, destacó que no está sola: cuenta con el apoyo de su familia, amigos, seguidores y, sobre todo, de ella misma.



Actualmente, Natalia ya se encuentra en tratamiento y ha tenido que pausar varios proyectos personales y profesionales para priorizar su salud. Sin embargo, mantiene la esperanza de regresar con más fuerza. Su determinación genera admiración, y no han faltado los mensajes de aliento de figuras del espectáculo. Una de las primeras en escribirle fue Anahí de Cárdenas, quien también venció el cáncer y se solidarizó con ella desde la empatía más profunda. “Te amo poderosa. Estás siempre bien, siempre sana. Decretando”, le escribió, enviando energía positiva y confianza.

Otra figura en pronunciarse fue María Pía Copello, quien destacó la fortaleza de Natalia. “¡Eres una mujer muy fuerte! A darle con todo. Siempre positiva. Todo va a salir muy bien, ya verás”, comentó, sumándose a la cadena de apoyo. El actor argentino Julián Zucchi también dejó un mensaje lleno de cariño para su amiga. “Sabes que te quiero mucho y estoy para lo que necesites y necesiten. Solo te digo algo que aprendí: ‘ESTO TAMBIÉN VA A PASAR’”, escribió, recordando que las adversidades, por más difíciles que sean, no son eternas.

