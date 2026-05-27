Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Esta semana se disputará la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, instancia que definirá a los equipos clasificados a los octavos de final y a los playoffs del segundo torneo más relevante de la Conmebol.

En el caso de los clubes peruanos, solo Cienciano sigue en carrera, ya que Alianza Atlético quedó sin posibilidades de avanzar, ocupando el último lugar de su grupo desde hace varias jornadas.

Cabe recordar que solo los líderes de cada grupo acceden directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

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A continuación, el detalle de los equipos que lograron el pase tanto a los octavos de final como a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Clasificados a octavos de la Copa Sudamericana 2026

- Botafogo (Brasil)

- Deportivo Recoleta (Paraguay)

- Montevideo City Torque (Uruguay)

- Sao Paulo (Brasil)

Clasificados a los playofss de la Copa Sudamericana 2026

- O’Higgins (Chile)

- Santos (Brasil)

- Gremio (Brasil)

- Caracas FC (Venezuela)

Por el momento, Botafogo es el único equipo clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Grupo A

En el Grupo A, tres equipos mantienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. Macará, con 9 puntos, parte con ventaja para asegurar su pase a octavos de final. América de Cali, con 8 unidades, sigue en la pelea, mientras que Tigre, con 6 puntos, aspira al menos a acceder a los playoffs. Alianza Atlético, con solo 2 puntos, quedó eliminado varias fechas antes del cierre de la fase de grupos.

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Así marcha la pelea por la clasificación en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.

Grupo B

En el Grupo B, la situación es similar a la del grupo anterior, aunque la competencia está más ajustada. Cienciano, Puerto Cabello y Atlético Mineiro suman 7 puntos cada uno, mientras que Juventud tiene 6 unidades. Todos los equipos mantienen opciones de avanzar tanto a octavos de final como a los playoffs.

El cuadro peruano cayó 2-0 de visita por la jornada 5 del Grupo B del certamen Conmebol - Crédito: DSports.

Grupo C

En el Grupo C, Boston River es el único equipo ya eliminado. Por su parte, Sao Paulo (9 puntos), Millonarios (8) y O’Higgins (7) buscarán definir su clasificación en la última fecha para mantenerse en la competencia de la Conmebol.

Grupo D

El Grupo D presenta a sus cuatro equipos con posibilidades de continuar en el certamen internacional. San Lorenzo lidera con 7 puntos, seguido por Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta, que tienen 6 y 5 unidades, respectivamente. Santos cierra la tabla con 4 puntos, pero aún conserva chances de acceder a los playoffs.

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Grupo E

El Grupo E es el primero con panorama definido. Botafogo logró el pase a octavos de final y Caracas aseguró su lugar en los playoffs. Racing e Independiente Petrolero quedaron eliminados.

Caracas se quedó con el boleto a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Grupo F

En el Grupo F, Torque (12 puntos) y Gremio (10) se disputan el acceso directo a octavos de final en su enfrentamiento directo. Deportivo Riestra y Palestino ya están fuera de competencia.

Grupo G

Para el Grupo G, Olimpia encabeza la zona con 10 puntos, seguido de cerca por Vasco da Gama y Audax Italiano, ambos con 7 unidades. Barracas Central perdió sus opciones de avanzar.

Así va la tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Grupo H

Finalmente, en el Grupo H, River Plate (11 puntos) ya aseguró, al menos, su presencia en los playoffs. Carabobo (9) todavía puede desplazarlo de los octavos, mientras que Bragantino (7) depende de otros resultados para llegar al repechaje. Blooming quedó sin posibilidades.

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Cuándo es el sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol anunció que el sorteo de los octavos de final del segundo torneo continental tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 10:00 (horario peruano) en Luque, Paraguay. El evento se llevará a cabo antes del sorteo correspondiente a la Copa Libertadores, siguiendo la tradición de la organización.