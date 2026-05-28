Melanie Martínez revela el duro sentir de su hija ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, a la que no fue invitada

Melanie Martínez asegura que su hija Camila enfrenta con resignación la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, y denuncia que el padre no la considera en su decisión.

A menos de una semana de que Christian Domínguez y Karla Tarazona contraigan matrimonio civil, el 2 de junio, Melanie Martínez volvió a pronunciarse públicamente y reveló que su hija Camila vive con resignación la decisión de su padre de casarse con una mujer con quien no tiene ningún vínculo afectivo.

La cantante, madre de la primera hija del cumbiambero, acumuló en los últimos días una serie de declaraciones que van desde la crítica directa a Domínguez hasta ironías dirigidas a la futura novia, pasando por una denuncia de bigamia que encendió aún más el debate en la farándula peruana.

Camila Domínguez no fue invitada y no aprobaría la boda

El detonante más reciente de las declaraciones de Martínez fue el anuncio de la boda civil entre Domínguez y Tarazona, cuya fecha quedó fijada para el 2 de junio, según información difundida a través de un edicto matrimonial. La cantante confirmó que ni ella ni Camila recibieron invitación para la ceremonia. “No, no me ha llegado. Tampoco me gustaría. Imagínate formar parte de eso; no, no”, declaró en el pódcast Q’Bochinche.

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Sobre la posibilidad de que la adolescente asistiera por iniciativa propia, Martínez fue tajante: “Así la inviten, por obvias razones no va a ir. Ella no comulga bien con la señora y eso lo ha dejado claro, no la soporta. Mi hija sí es consecuente con sus acciones y con lo que dice”. La cantante explicó que Camila ha expresado abiertamente su rechazo hacia Tarazona y que esa postura no ha cambiado.

Luego de que Christian Domínguez y Karla Tarazona anunciaran su matrimonio, la exesposa del cantante, Melanie Martínez, rompió su silencio. Con comentarios irónicos, recordó el pasado amoroso del cumbiambero y envió un peculiar mensaje a los futuros esposos. Video: América TV / América Hoy

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, Martínez fue más allá y describió el estado emocional de su hija frente a la situación. “Veo resignada a mi hija de cómo es su papá. Lo único que ella quiere es sanar su corazón y seguir adelante, llevar lo mejor posible la relación con él”, afirmó.

Añadió que la opinión de la menor sobre el matrimonio ya resulta irrelevante para el propio Domínguez: “Que apruebe o desapruebe el matrimonio, eso ya también para ella es irrelevante porque, si el papá sabiendo que no se lleva bien con la actual pareja decide casarse, es porque simplemente no la toma en cuenta”.

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La relación entre Camila y su padre acumula un historial de distanciamientos. Según información recogida por medios locales, la adolescente ha señalado públicamente que uno de los primeros alejamientos de Domínguez coincidió con su relación con Tarazona.

En los últimos meses, la menor habría puesto como condición para un reacercamiento que todos los involucrados asistan a terapia psicológica, aunque no se tiene confirmación de que ese proceso haya avanzado. Domínguez presentó una denuncia contra Martínez por presunta violencia psicológica hacia su hija, acusación que la cantante rechaza con firmeza.

Melanie Martínez rompe su silencio y no se guarda nada contra su expareja, Christian Domínguez. En esta entrevista, asegura que lo desechó hace 17 años y que no siente envidia, sino que él es el dolido porque ella dice la verdad. Video: América TV / América Hoy

Ironías, bigamia y pronósticos de infidelidad

Las declaraciones de Melanie Martínez no se limitaron al tema de Camila. En el mismo espacio de Q’Bochinche, la cantante respondió con sarcasmo cuando le pidieron que sugiriera un color para el vestido de novia de Tarazona. “Negro, porque combina con todo, ¿no dicen? Combina con los cachos, la tristeza, la infidelidad, con todo combina el negro”, dijo.

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Sobre Domínguez, fue igualmente directa: “A él lo imagino de blanco, pulcro, inmaculado porque es la única manera de verlo así de limpio. Porque por dentro, por sus acciones, turbio”.

Ante los rumores de un posible embarazo de Tarazona, Martínez también se refirió al futuro de Camila en ese escenario. “Está súper alejada y no creo que entre en esa familia nunca más. Entonces, si llega a tener una hija, es alguien que ella no va a conocer tal vez”, señaló, según recogió ‘Amor y Fuego’. Agregó que Tarazona ha intentado mejorar la imagen pública del cantante, pero con resultado contrario: “Ella está quedando cada vez peor y él siempre va a tener la misma fama que tiene”.

El pronóstico más comentado llegó cuando Martínez fue consultada sobre cuánto tiempo aguantaría Domínguez sin ser infiel. “Se casan ahorita y… ¿hace cuánto aguantará de fidelidad? Que no lo atrapen. ¿Un año y medio más? Ya, vamos a darle dos, vamos a ser buena gente. En dos años me vienes y me preguntas otra vez, a ver qué pasa“, dijo con ironía ante las cámaras.

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Las declaraciones de Melanie Martínez contra Christian Domínguez se viralizan tras calificarlo como un tema del pasado sin lugar a envidias.

Uno de los episodios que más atención generó en los últimos días fue la denuncia de bigamia que Martínez formuló en ‘Magaly TV, La Firme’. La cantante afirmó que cuando Domínguez firmó el acta de matrimonio civil con ella en la municipalidad, ya tenía otro matrimonio vigente. “Fui a la Municipalidad, yo firmé mi acta, él era bígamo. Me enteré después de que me puso los cuernos con la Tulita: me hicieron un reportaje y me sacaron las dos actas”, relató.

El problema que enfrenta Martínez es que, hasta la fecha, su documento de identidad la registra como “casada” y no puede modificar ese estado sin presentar un acta de divorcio. “Si mi matrimonio no fue válido, ¿por qué tengo que ser divorciada? Tendría que salir soltera”, argumentó.

La conductora Magaly Medina le sugirió iniciar un proceso legal para demostrar que fue engañada al momento de firmar el acta. Por su parte, Tarazona respondió a las declaraciones de Martínez y de Pamela Franco —otra expareja de Domínguez con quien la cantante grabó un tema musical— enviando cartas notariales y exigiendo pruebas de las acusaciones.

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Martínez respondió que, de llegar el caso a juicio, Camila testificaría, al considerar que el testimonio de su hija es la prueba más directa de los hechos que vivió durante su infancia.