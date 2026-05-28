“Las mujeres rurales en Perú enfrentan las mismas oportunidades laborales que sus madres y abuelas”, revela Carolina Trivelli

El Foro GLI Latam 2026 en Lima destacó la urgencia de políticas públicas con enfoque de género en el mundo rural de América Latina.

Cuatro de cada diez mujeres rurales en América Latina no cuentan con ingresos propios, de acuerdo con un análisis expuesto durante el Foro GLI Latam 2026 en Lima.

El dato muestra que, pese a los avances en capacitación, la brecha en el acceso a recursos y autonomía económica persiste para la mayoría de las agricultoras de la región, incluido Perú.

Capacidades en aumento, oportunidades estancadas

Según explicó Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el problema no radica en la falta de formación.

“Las mujeres rurales hoy en día enfrentan las mismas oportunidades laborales que sus madres y sus abuelas. Tenemos mujeres rurales con más capacidades que antes, pero tienen las mismas posibilidades que mujeres que tenían menos capacidades que ellas”, sostuvo.

Trivelli subrayó que el estancamiento responde, en buena medida, a la ausencia de políticas públicas rurales enfocadas en cerrar las brechas de género. A su juicio, muchas iniciativas carecen de perspectiva de género y no buscan reducir la desigualdad estructural.

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Las barreras institucionales, financieras y culturales restringen la autonomía económica y el acceso a recursos de las mujeres rurales en América Latina. EFE/Paolo Aguilar

El acceso al financiamiento, otro obstáculo

El evento, que contó con la participación de representantes de UNESCO, CAF y FAO, abordó también las dificultades de las mujeres rurales para acceder a financiamiento.

Bárbara Auricchio, ejecutiva principal de la Dirección de Género de CAF, sostuvo que los productos financieros tradicionales no consideran la realidad de las mujeres en el campo. “Muchos instrumentos parten del supuesto de producción continua, formalidad y acceso a garantías que ellas no tienen”, explicó.

Auricchio remarcó que, sin educación financiera y digital, es poco probable que los nuevos instrumentos diseñados para el sector tengan efectividad real.

El estudio presentado en el foro muestra que, aunque casi 931.000 mujeres figuran como productoras agrarias en Perú y un 35,5% tiene titularidad sobre sus parcelas, la propiedad no garantiza acceso al crédito, especialmente en contextos de inestabilidad climática.

Los instrumentos financieros actuales no se adaptan a la realidad productiva de las mujeres del campo.

Cultura, identidad y derechos colectivos

Por su parte, Guiomar Alonso Cano, representante de UNESCO en Perú, profundizó en las dimensiones culturales y de identidad que afectan a las mujeres rurales. “¿Cómo puede ser central una persona que no controla los recursos?”, planteó.

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Alonso Cano advirtió sobre tres riesgos emergentes para los saberes rurales: el extractivismo cultural sin reconocimiento de autoría, la instrumentalización de los conocimientos colectivos ignorando la cultura propia y la circulación masiva de contenidos digitales sin protección ni reglas claras.

“La IA y la circulación masiva de contenidos culturales, no solo iconografía, sino conocimientos complejos agrícolas, de memoria colectiva o relaciones con el territorio, circulan sin reglas ni reconocimientos. ¿Cómo se protegen los derechos colectivos de comunidades rurales y cómo se redistribuyen los beneficios? Eso todavía no lo tenemos”, agregó.

La protección de los saberes rurales y los derechos colectivos de las comunidades son desafíos pendientes ante la digitalización. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y App Store)

¿Distancia entre la ley y la realidad cotidiana?

Mariana Escobar, representante de la FAO en Perú, señaló que la brecha entre el avance normativo y la vida cotidiana permanece abierta.

Las resistencias culturales, especialmente en zonas rurales, y la percepción de riesgo para invertir en proyectos liderados por mujeres, dificultan la consolidación de derechos.

Escobar destacó que aún existen sectores que no consideran que invertir en mujeres requiere enfoques distintos, lo que frena decisiones de inversión y limita el desarrollo.

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De esta manera, el foro invitó a repensar la visión tradicional sobre la mujer rural, pasando de verla solo como beneficiaria a reconocerla como agente política y de transformación.

El dato

El Foro GLI Latam 2026, organizado por Pro Mujer bajo el lema “Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo”, reunió a participantes de más de 30 países y puso el foco en la necesidad de políticas y mecanismos de inversión con enfoque de género para cerrar las brechas en el mundo rural.