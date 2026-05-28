Perú Deportes

Reimond Manco asegura que el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario no es complicado: “Tiene cláusula de salida solo para la ‘U’”

El exjugador peruano señaló que se contactó con un integrante de Atlético Grau para conocer la situación de la ‘Pulga’

Guardar
Google icon
El exjugador dio detalles de la situación de la 'Pulga' en Atlético Grau. Créditos: Denganche / X.

En medio del difícil momento que atraviesa Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz compartió publicaciones en su cuenta de Instagram y generó expectativa entre los hinchas ante la posibilidad de un regreso al club para el Torneo Clausura 2026.

En ese contexto, el posible retorno de Ruidíaz a Ate se convirtió en el tema principal de las últimas horas. Reimond Manco, exfutbolista peruano y actual panelista deportivo, abordó esa opción en su programa de YouTube, Juego Cruzado, donde entregó algunos detalles adicionales.

Manco señaló: “Justo ahora que mencionan a Raúl y las publicaciones que está haciendo, el contrato que tiene con Grau incluye una cláusula de salida”.

El exvolante de Alianza Lima aclaró que no mantiene contacto directo con Ruidíaz, pero sí tiene referencias desde Atlético Grau. “No es mi amigo, pero tengo entendido, porque sí conozco al hijo del presidente de Grau, y yo jugué ahí. El contrato de Raúl tiene una cláusula de salida, pero solo aplicaría para la U”.

PUBLICIDAD

Al respecto de esa condición contractual, Manco agregó: “Si ambas partes se ponen de acuerdo, no habría dificultad para que Raúl llegue a la U, no habría contratiempos”.

Reimond Manco asegura que el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario no es complicado.
Reimond Manco asegura que el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario no es complicado.

Diego Penny descartó regreso de Ruidíaz a Universitario

Existe una versión diferente sobre el posible regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes. Diego Penny, exarquero y amigo del delantero, afirmó que la ‘Pulga’ no volverá al club ‘crema’, ya que considera esa etapa concluida.

“Es que Raúl de verdad es... (risas).Es un tipo que le gusta ‘picarla’, dejarla ahí, y encima pone una foto donde se ve el mural y sale él. Pero él la tiene clara, no va a ir a la ‘U’. El capítulo está cerrado, ese libro ya se cerró. ¿Convencerlo? Es difícil, tendrían que cambiar muchas cosas para que Raúl vaya a la ‘U“, afirmó en Al Ángulo.

El 'Flaco' respondió acerca de la posibilidad de que la 'Pulga' deje Atlético Grau para que regrese a la 'U'. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

Las señales de Ruidíaz que confirman su deseo de volver

Pese a lo señalado por Diego Penny, Raúl Ruidíaz ha dejado en claro su deseo de regresar a Universitario, el club donde se formó y debutó como profesional.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, el delantero publicó mensajes en Instagram con motivo del cumpleaños de Jairo Concha, jugador de la ‘U’, a quien le escribió: “Espérame”. Más tarde, compartió una imagen editada de un mural en la que aparece con la camiseta ‘crema’.

Días atrás, tras marcar el gol de la victoria para Atlético Grau frente a Universitario, Ruidíaz declaró que extraña al club y a su hinchada a ras de cancha del estadio Monumental de Ate.

“No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución. Sí, se extraña la hinchada, es hermoso”, manifestó para las cámaras de L1 Max.

El delantero le marcó un gol con Atlético Grau. Créditos: L1 Max / X.

Raúl Ruidíaz estuvo cerca de regresar a Universitario tras su salida de Seattle Sounders a comienzos de 2025, pero no alcanzó un acuerdo con la directiva ‘merengue’ para concretar su vuelta después de nueve años.

El delantero y el entonces administrador, Jean Ferrari, protagonizaron un cruce de versiones sobre las razones de la negociación fallida. Ruidíaz sostuvo que recibió un llamado del club y, posteriormente, se retractaron de la propuesta. Por su parte, el directivo señaló que el jugador solicitó una suma que excedía el presupuesto del club.

Ahora, tras la salida de Ferrari de la administración y ante el difícil presente del equipo ‘crema’, surge la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regrese y cierre su carrera profesional en el club donde siempre expresó su deseo de retirarse.

Temas Relacionados

Reimond MancoRaúl RuidíazUniversitario de DeportesAtlético GrauLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026: Perú lucha por clasificar a la siguiente ronda

La ‘bicolor’ ganó en su debut ante Canadá y ahora deberá batirse a duelo con el anfitrión, Honduras

Resultados de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026: Perú lucha por clasificar a la siguiente ronda

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ recibirán a las ‘cerveceras’ en Matute por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este duelo marcará la lucha por el liderato que tiene a Universitario como único puntero

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Tras triunfo frente Canadá, la selección nacional se alista para enfrentar a las hondureñas en busca de su clasificación directa a las semifinales. Conoce los detalles del decisivo encuentro

Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Se filtró que José Rivera no es considerado en Universitario por insólito motivo: “No está lesionado”

El ‘Tunche’ atraviesa un duro momento en el cuadro ‘crema’ y la razón de su ausencia no estaría relacionada a un problema físico

Se filtró que José Rivera no es considerado en Universitario por insólito motivo: “No está lesionado”

Ángela Leyva sorprende con emotivo anuncio en medio de la incertidumbre por su futuro: se comprometió con su pareja

La voleibolista peruana contraerá matrimonio tras aceptar la propuesta de su pareja en una solicitud de compromiso realizada en un ambiente romántico

Ángela Leyva sorprende con emotivo anuncio en medio de la incertidumbre por su futuro: se comprometió con su pareja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

Luz Pacheco dice que ya no hay confianza con sus colegas del TC luego que impidieron que cesara a cuestionado funcionario

Estrategia digital en la segunda vuelta electoral: La diferencia de impacto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara al 7 de junio

Perú define su futuro político entre dos candidatos que no superaron el 50% del apoyo popular, algo histórico en los recientes comicios electorales

Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky sigue en la carceleta del Poder Judicial luego de dictarse su detención preliminar de 9 meses

Nadeska Widausky sigue en la carceleta del Poder Judicial luego de dictarse su detención preliminar de 9 meses

Precio de entradas para el concierto de Ricky Martin en Lima: zonas y link para la preventa

Suheyn Cipriani en la final de MGI All Stars: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

Suheyn Cipriani impresiona en el desfile de traje de baño durante la preliminar del MGI All Stars: obtuvo 9.3 de puntaje final

Guillermo Dávila revela su cariño por Gisela Valcárcel y asegura que la visita en cada viaje a Perú: “Es mi cariño amado”

DEPORTES

Resultados de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026: Perú lucha por clasificar a la siguiente ronda

Resultados de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026: Perú lucha por clasificar a la siguiente ronda

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Se filtró que José Rivera no es considerado en Universitario por insólito motivo: “No está lesionado”

Ángela Leyva sorprende con emotivo anuncio en medio de la incertidumbre por su futuro: se comprometió con su pareja