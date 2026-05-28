Reimond Manco asegura que el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario no es complicado: “Tiene cláusula de salida solo para la ‘U’”

El exjugador dio detalles de la situación de la 'Pulga' en Atlético Grau. Créditos: Denganche / X.

En medio del difícil momento que atraviesa Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz compartió publicaciones en su cuenta de Instagram y generó expectativa entre los hinchas ante la posibilidad de un regreso al club para el Torneo Clausura 2026.

En ese contexto, el posible retorno de Ruidíaz a Ate se convirtió en el tema principal de las últimas horas. Reimond Manco, exfutbolista peruano y actual panelista deportivo, abordó esa opción en su programa de YouTube, Juego Cruzado, donde entregó algunos detalles adicionales.

Manco señaló: “Justo ahora que mencionan a Raúl y las publicaciones que está haciendo, el contrato que tiene con Grau incluye una cláusula de salida”.

El exvolante de Alianza Lima aclaró que no mantiene contacto directo con Ruidíaz, pero sí tiene referencias desde Atlético Grau. “No es mi amigo, pero tengo entendido, porque sí conozco al hijo del presidente de Grau, y yo jugué ahí. El contrato de Raúl tiene una cláusula de salida, pero solo aplicaría para la U”.

PUBLICIDAD

Al respecto de esa condición contractual, Manco agregó: “Si ambas partes se ponen de acuerdo, no habría dificultad para que Raúl llegue a la U, no habría contratiempos”.

Reimond Manco asegura que el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario no es complicado.

Diego Penny descartó regreso de Ruidíaz a Universitario

Existe una versión diferente sobre el posible regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes. Diego Penny, exarquero y amigo del delantero, afirmó que la ‘Pulga’ no volverá al club ‘crema’, ya que considera esa etapa concluida.

“Es que Raúl de verdad es... (risas).Es un tipo que le gusta ‘picarla’, dejarla ahí, y encima pone una foto donde se ve el mural y sale él. Pero él la tiene clara, no va a ir a la ‘U’. El capítulo está cerrado, ese libro ya se cerró. ¿Convencerlo? Es difícil, tendrían que cambiar muchas cosas para que Raúl vaya a la ‘U“, afirmó en Al Ángulo.

El 'Flaco' respondió acerca de la posibilidad de que la 'Pulga' deje Atlético Grau para que regrese a la 'U'. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

Las señales de Ruidíaz que confirman su deseo de volver

Pese a lo señalado por Diego Penny, Raúl Ruidíaz ha dejado en claro su deseo de regresar a Universitario, el club donde se formó y debutó como profesional.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, el delantero publicó mensajes en Instagram con motivo del cumpleaños de Jairo Concha, jugador de la ‘U’, a quien le escribió: “Espérame”. Más tarde, compartió una imagen editada de un mural en la que aparece con la camiseta ‘crema’.

Días atrás, tras marcar el gol de la victoria para Atlético Grau frente a Universitario, Ruidíaz declaró que extraña al club y a su hinchada a ras de cancha del estadio Monumental de Ate.

“No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución. Sí, se extraña la hinchada, es hermoso”, manifestó para las cámaras de L1 Max.

El delantero le marcó un gol con Atlético Grau. Créditos: L1 Max / X.

Raúl Ruidíaz estuvo cerca de regresar a Universitario tras su salida de Seattle Sounders a comienzos de 2025, pero no alcanzó un acuerdo con la directiva ‘merengue’ para concretar su vuelta después de nueve años.

El delantero y el entonces administrador, Jean Ferrari, protagonizaron un cruce de versiones sobre las razones de la negociación fallida. Ruidíaz sostuvo que recibió un llamado del club y, posteriormente, se retractaron de la propuesta. Por su parte, el directivo señaló que el jugador solicitó una suma que excedía el presupuesto del club.

PUBLICIDAD

Ahora, tras la salida de Ferrari de la administración y ante el difícil presente del equipo ‘crema’, surge la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regrese y cierre su carrera profesional en el club donde siempre expresó su deseo de retirarse.