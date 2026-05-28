Nadeska Widausky sigue en la carceleta del Poder Judicial luego de dictarse su detención preliminar de 9 meses

Nadeska Widausky permanece en la carceleta del Poder Judicial tras dictarse su detención preliminar por nueve meses.

El proceso se desarrolla mientras las autoridades evalúan su extradición a Bélgica, país que la investiga por presunta trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. La audiencia fue seguida de cerca por la propia Widausky, quien escuchó la resolución acompañada de su defensa y solo atinó a decir que estaba conforme.

El juez Adolfo Farfán Calderón resaltó que la medida responde al tratado de extradición vigente entre Perú y Bélgica, y al principio de doble incriminación, ya que los delitos atribuidos a la modelo se sancionan en ambos países. El magistrado remarcó que la gravedad de las imputaciones permite aplicar una medida restrictiva prolongada, pues contemplan penas superiores a los cinco años de cárcel.

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El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó nueve meses de detención con fines de extradición contra la ciudadana Nadeska Widausky Gallo. La medida fue solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica. | Justicia TV

El entorno inmediato de Widausky se manifestó tras la decisión del tribunal. Su abogado presentó documentos para acreditar arraigo en Perú, como la partida de nacimiento de su hijo de siete años y boletas del colegio. Explicó que estos elementos buscan demostrar vínculos familiares sólidos y la imposibilidad de fuga. Además, anunció que apelará la medida en busca de una resolución distinta para su defendida.

Mientras se resuelve la apelación, la exmodelo permanece en la sede judicial de la avenida Iquitos, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el penal donde deberá cumplir la detención. Por ahora, la incertidumbre gira en torno a su destino inmediato y al avance del proceso de extradición.

El Poder Judicial de Perú dictó nueve meses de prisión preventiva para Nadeska Widausky con fines de extradición a Bélgica por trata de personas.

Nadeska Widausky había pedido su libertad para estar con su hijo y su madre

La situación de Nadeska Widausky se definió luego de una audiencia en la que la modelo compareció ante el Poder Judicial. El procedimiento respondía a la solicitud de prisión preventiva con fines de extradición presentada por la justicia de Bélgica, que activó una orden internacional en su contra.

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La intervención de Widausky se produjo tras su arresto por parte de la Policía Nacional del Perú, que actuó siguiendo el requerimiento europeo.

Durante la audiencia virtual, la defensa de Widausky insistió en que la modelo tiene arraigo en Lima y carece de antecedentes penales en territorio peruano. El abogado buscó evitar la extradición inmediata, proponiendo que la procesada permanezca en el país durante el proceso.

Nadeska Widausky enfrentará este miércoles 27 de mayo una audiencia decisiva, definirán si continúa bajo prisión preventiva. Justicia TV

Nadeska Widausky tomó la palabra ante el tribunal para rechazar los cargos atribuidos desde Bélgica. “A mí no se me prueba nada de lo que me está acusando. Con mi vida puedo hacer lo que quiera, nunca he puesto en riesgo la vida de mi madre y de mi hijo”, sostuvo la modelo, buscando convencer al juez de su inocencia y del impacto familiar de la medida.

En su intervención, Widausky argumentó que su presencia en Perú es indispensable para el bienestar de su madre y su hijo. “Lo único que le pido es que me dé la oportunidad de poder defenderme desde aquí. Yo no tengo por qué huir, yo tengo una vida pública y la comparto en las redes sociales. Si le debo algo a Bélgica yo lo asumo, deme la oportunidad de defenderme desde aquí por mi madre y por mi hijo, tengo esas dos personas que dependen completamente de mí“, manifestó ante el tribunal.

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La modelo negó cualquier relación con actividades criminales. “Yo no tengo miedo, porque yo no debo nada, nunca me he metido en una red criminal. Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo”, declaró, subrayando su disposición a afrontar el proceso judicial.