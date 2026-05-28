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Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”

La barra oficial de la ‘U’ se pronunció con firmeza y exigió medidas drásticas, tanto en la directiva como en el plantel, pidiendo la salida de varios nombres

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Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario.
Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario.

El presente es uno de los episodios más turbulentos para Universitario de Deportes, que atraviesa un profundo desencanto tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedar fuera de la lucha por el Torneo Apertura con varias fechas de anticipación. Este doble revés ha encendido una fuerte ola de críticas de parte de la hinchada, que exige decisiones drásticas y cambios inmediatos ante lo que consideran un ciclo de fracaso institucional y deportivo.

La frustración de los aficionados se reflejó en el reciente y contundente comunicado de la Trinchera Norte, la barra oficial del club, que reclamó respeto a la historia de la institución y responsabilizó con nombres y apellidos a los principales actores del presente adverso. Los reclamos no se limitaron al plano deportivo, sino que incluyeron demandas de reestructuración en todos los niveles y un llamado a la autocrítica por parte de la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel profesional.

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Comunicado oficial: exigimos respeto a la historia de Universitario de Deportes”, fue el encabezado del mensaje difundido por la barra. En el documento, la Trinchera Norte expresó: “Este primer medio año ha sido un absoluto y rotundo fracaso, consumado con la eliminación en la Copa Libertadores y la pérdida del Torneo Apertura, una realidad que la directiva intenta maquillar pero que los resultados y el pésimo nivel de juego evidencian con crudeza. Universitario de Deportes no está para dar lástima; la exigencia histórica de este club es campeonar”.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

Trinchera Norte sobre los responsables del mal momento de Universitario

El comunicado de la barra no dejó espacio para interpretaciones: la Trinchera Norte señaló con claridad a los responsables de la crisis. En primer término, apuntó a Franco Velazco, responsable de la administración temporal, acusándolo de permitir la improvisación y la falta de liderazgo en la toma de decisiones deportivas. Según el mensaje, la ausencia de un proyecto sólido condujo al club “al abismo en solo seis meses”.

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La crítica se extendió al exdirector deportivo del club, Álvaro Barco, por el “nefasto armado del plantel” y la contratación de refuerzos que, a juicio de la barra, carecen de la jerarquía que exige Universitario. El texto señala: “Fichajes sin la jerarquía necesaria, falta de lectura del mercado y decisiones que hoy nos dejan sin respuestas ni variantes en la cancha”.

El plantel de jugadores tampoco fue ajeno a las recriminaciones. La barra exigió la salida inmediata de quienes han mostrado “apatía alarmante” y cuestionó a referentes como Edison Flores, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes, así como al “caminante (Jesús) Castillo”.

Además, la Trinchera Norte denunció el nulo aporte de refuerzos recientes, mencionando a Sekou Gassama, Miguel Silveira y Bryan Reyna, quienes, según la barra, no han justificado su llegada al club.

En un tono desafiante, el comunicado advirtió: “La paciencia de la hinchada se agotó. Déjense de engreimientos y comportamiento de cag..., o toman medidas para cambiar el rumbo o nosotros lo haremos por ustedes. ¡La U por encima de cualquier empleado!”.

El contundente comunicado de la Trinchera Norte por el mal momento de Universitario. - captura: Trinchera Norte
El contundente comunicado de la Trinchera Norte por el mal momento de Universitario. - captura: Trinchera Norte

Las radicales medidas de Héctor Cúper en Universitario tras eliminación en Copa Libertadores 2026

Mientras la presión de la hinchada crece, el técnico Héctor Cúper anunció una serie de medidas drásticas para intentar revertir el mal momento. Tras el empate frente a Deportes Tolima, que selló la eliminación internacional, el entrenador argentino reconoció la necesidad de cambios urgentes y anticipó una profunda revisión del plantel.

Sobre posibles incorporaciones, hubo una charla inicial, pero en estos días evaluaremos las alternativas que tiene Universitario para sumar jugadores. Aún no hubo conversaciones profundas, solo un primer repaso. En los próximos días analizaremos dónde se puede mejorar con alguna incorporación”, dijo en conferencia de prensa.

Una de las primeras acciones será el reacondicionamiento físico del plantel, medida que responde a la seguidilla de partidos y al bajo rendimiento evidenciado en los últimos encuentros. “Debemos mejorar el aspecto físico, ya que en los últimos veinte minutos tuvimos dificultades para mantener el ritmo e hilvanar jugadas. A veces demoramos demasiado en atacar, incluso cuando se requería un avance rápido”, precisó.

El club aprovechará el receso motivado por el Mundial 2026 para realizar una breve pretemporada, con el objetivo de que los futbolistas lleguen en mejores condiciones al reinicio de la competencia. Este periodo de ajustes será clave para definir quiénes continuarán en el plantel y qué refuerzos arribarán a Ate, en un contexto de máxima exigencia y con la tolerancia de la hinchada al límite.

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