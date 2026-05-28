Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

La presidenta Dina Boluarte ha negado que sus firmas hayan sido alteradas - crédito composición Infobae Perú / Andina / Hildebrandt en sus Trece

La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por presunta falsedad genérica, por supuestamente haber permitido que terceros firmaron a su nombre resoluciones del Ejecutivo en 2023.

Así lo informó el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, mediante su cuenta en X (antes Twitter). “La investigación señalaba que Dina Ercilia Boluarte Zegarra, incurrió en falsedad al simular o alterar intencionalmente la verdad, aparentando la autenticidad de actos oficiales consistente en la suscripción de diversas normas durante el periodo comprendido del 29 de junio al 09 de julio de 2023, cuando -según la tesis fiscal- se encontraba supuestamente imposibilitada físicamente de realizarlo, luego de una intervención médica recaída en ella”, informó.

Se trata de la investigación contra la exmandataria por presuntas firmas falsificadas en normas oficiales cuando se estaba recuperando de una cirugía estética realizada por el médico Mario Cavani.

Según la defensa de Dina Boluarte, la investigación determinó que las firmas supuestamente adulteradas “corresponden al puño y letra de la expresidenta, siendo estas auténticas y originales, según informe pericial de documentología forense”.

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Juan Carlos Portugal también indicó que, para la Fiscalía, no existió “mandato ni prescripción médica que haya determinado la imposibilidad física o invalidante de permitirle realizar sus funciones durante dicho periodo”. Es decir, que no hubo una orden de descanso médico.

“Existe evidencia documental y testimonial, obtenida durante la investigación que acreditó la participación activa de Dina Boluarte Zegarra en las decisiones de Estado”, comunicó el letrado.

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