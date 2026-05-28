Perú

PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

Sala Penal de Apelaciones decidirá si anula la decisión que favoreció a la candidata presidencial de Fuerza Popular. También deberá determinar si los cargos por lavado de activos contra Mark Vito continúan o se archivan

Guardar
Google icon
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará este jueves 28 de mayo si reabre o archiva definitivamente el caso Cócteles, la proceso por lavado de activos y organización criminal que durante años acechó a Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, y de la que se libró por una sentencia del Tribunal Constitucional.

La Sala evaluará la apelación del Ministerio Público, que busca anular el archivo ordenado en enero por el juez Wilson Verástegui en cumplimiento del fallo del TC.

Como se recuerda, en octubre de 2025, el TC resolvió que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser calificados como lavado de activos. En ejecución de esa sentencia, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso en enero de este año el archivo de los cargos contra Fujimori y los principales dirigentes del partido naranja por lavado de activos y organización criminal.

PUBLICIDAD

La Sala también tiene en sus manos la apelación de Mark Vito Villanella, exesposo de la candidata y al único acusado al que no se le archivó el cargo de lavado de activos. El juez Wilson Verástegui consideró que los hechos imputados a Villanela y Fujimori son distintos: mientras los cargos contra la lideresa de Fuerza Popular giran en torno al financiamiento de campañas electorales, los de Villanella apuntan a la adquisición de bienes inmobiliarios con dinero presuntamente ilícito. Por ello, se mantiene la acusación contra el hoy tiktoker.

PJ programa audiencia para revisar archivo del caso Cócteles
PJ programa audiencia para revisar archivo del caso Cócteles

La defensa del tiktoker sostiene que los hechos investigados comparten el mismo delito fuente y que, por ello, el fallo del TC debería beneficiarlo también. Días antes de la audiencia, Villanella recurrió a sus redes sociales para defender públicamente la legalidad de su empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces y denunciar lo que describió como una “persecución sistemática”. En una transmisión en vivo de TikTok, el ciudadano estadounidense presentó correos electrónicos, contratos, registros públicos y documentación tributaria. “¿Qué hago para que no me investiguen? Primero me investigaron porque supuestamente no tenía ingresos. Luego, cuando demostré que sí tenía ingresos, me investigaron por tener ganancias”, cuestionó.

PUBLICIDAD

Villanella dijo que el Ministerio Público lo convocó en 265 ocasiones durante once años y que se realizaron cinco pericias sobre su actividad económica, mientras que la SUNAT lo fiscalizó en dos oportunidades. Afirmó haber entregado 150 mil hojas de pruebas y que, pese a ello, una orden judicial le impidió continuar con su actividad profesional al prohibirle el contacto con sus clientes y trabajadores. “Nadie quiere contratar a alguien investigado”, señaló. Aseguró también que la Fiscalía abrió una segunda investigación vinculada a las pérdidas económicas que sufrió a raíz del primer proceso. “Me están utilizando por temas políticos. Yo no soy político. Nunca he sido político. Soy daño colateral”, afirmó.

El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que entregó documentos, contratos y registros para demostrar que su empresa inmobiliaria sí operó legalmente. TikTok.

Confiada

Keiko Fujimori, por su parte, expresó confianza en el resultado de la audiencia de este jueves respecto a su exesposo. “He visto a través de sus redes que ha presentado varias pruebas, sobre todo el trabajo que realizaba como agente inmobiliario. Yo estoy segura que Mark Vito, el padre de mis hijas, va a salir muy bien de este proceso”, declaró.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriCaso CóctelesPoder JudicialFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

La peruana realizó su última pasarela hacia la final y el próximo 30 de mayo se conocerá si logra un paso más hacia la corona

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del Gobierno

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del Gobierno

Cronograma de pagos del Banco de la Nación de junio 2026: ¿Cuándo se cobran las remuneraciones?

Sector público. Revisa las fechas del sexto calendario de pagos con las fechas detalladas en que cobrarás tus remuneraciones si eres trabajador estatal

Cronograma de pagos del Banco de la Nación de junio 2026: ¿Cuándo se cobran las remuneraciones?

Indecopi remata casas, terrenos y más desde S/32 mil: Lista con precios, ubicación y cómo se ven

Mañana 29 de mayo el Indecopi realizará su nuevo remate público de 43 inmuebles en su sede principal. Atento a lo que debes llevar si te interesa

Indecopi remata casas, terrenos y más desde S/32 mil: Lista con precios, ubicación y cómo se ven

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”

La barra oficial de la ‘U’ se pronunció con firmeza y exigió medidas drásticas, tanto en la directiva como en el plantel, pidiendo la salida de varios nombres

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

Luz Pacheco dice que ya no hay confianza con sus colegas del TC luego que impidieron que cesara a cuestionado funcionario

Estrategia digital en la segunda vuelta electoral: La diferencia de impacto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara al 7 de junio

Perú define su futuro político entre dos candidatos que no superaron el 50% del apoyo popular, algo histórico en los recientes comicios electorales

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

Katia Palma se sorprende en vivo al descubrir que Santiago es hijo del mexicano Jorge Salinas y le pide un saludo en pleno programa

Shirley Arica volvió a ‘La Granja VIP’ luego de su renuncia en vivo: “Por algo me dicen la reina de los realities”

Nadeska Widausky sigue en la carceleta del Poder Judicial luego de dictarse su detención preliminar de 9 meses

Precio de entradas para el concierto de Ricky Martin en Lima: zonas y link para la preventa

DEPORTES

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”

Perú vs Haití: día, hora y canal TV del amistoso en Miami por la fecha FIFA

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Haití y España?: Novedades en la nómina del Mano Menezes para amistosos por fecha FIFA

Resultados de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026: Perú lucha por clasificar a la siguiente ronda

Reimond Manco asegura que el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario no es complicado: “Tiene cláusula de salida solo para la ‘U’”