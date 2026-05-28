PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará este jueves 28 de mayo si reabre o archiva definitivamente el caso Cócteles, la proceso por lavado de activos y organización criminal que durante años acechó a Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, y de la que se libró por una sentencia del Tribunal Constitucional.

La Sala evaluará la apelación del Ministerio Público, que busca anular el archivo ordenado en enero por el juez Wilson Verástegui en cumplimiento del fallo del TC.

Como se recuerda, en octubre de 2025, el TC resolvió que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser calificados como lavado de activos. En ejecución de esa sentencia, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso en enero de este año el archivo de los cargos contra Fujimori y los principales dirigentes del partido naranja por lavado de activos y organización criminal.

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La Sala también tiene en sus manos la apelación de Mark Vito Villanella, exesposo de la candidata y al único acusado al que no se le archivó el cargo de lavado de activos. El juez Wilson Verástegui consideró que los hechos imputados a Villanela y Fujimori son distintos: mientras los cargos contra la lideresa de Fuerza Popular giran en torno al financiamiento de campañas electorales, los de Villanella apuntan a la adquisición de bienes inmobiliarios con dinero presuntamente ilícito. Por ello, se mantiene la acusación contra el hoy tiktoker.

PJ programa audiencia para revisar archivo del caso Cócteles

La defensa del tiktoker sostiene que los hechos investigados comparten el mismo delito fuente y que, por ello, el fallo del TC debería beneficiarlo también. Días antes de la audiencia, Villanella recurrió a sus redes sociales para defender públicamente la legalidad de su empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces y denunciar lo que describió como una “persecución sistemática”. En una transmisión en vivo de TikTok, el ciudadano estadounidense presentó correos electrónicos, contratos, registros públicos y documentación tributaria. “¿Qué hago para que no me investiguen? Primero me investigaron porque supuestamente no tenía ingresos. Luego, cuando demostré que sí tenía ingresos, me investigaron por tener ganancias”, cuestionó.

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Villanella dijo que el Ministerio Público lo convocó en 265 ocasiones durante once años y que se realizaron cinco pericias sobre su actividad económica, mientras que la SUNAT lo fiscalizó en dos oportunidades. Afirmó haber entregado 150 mil hojas de pruebas y que, pese a ello, una orden judicial le impidió continuar con su actividad profesional al prohibirle el contacto con sus clientes y trabajadores. “Nadie quiere contratar a alguien investigado”, señaló. Aseguró también que la Fiscalía abrió una segunda investigación vinculada a las pérdidas económicas que sufrió a raíz del primer proceso. “Me están utilizando por temas políticos. Yo no soy político. Nunca he sido político. Soy daño colateral”, afirmó.

El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que entregó documentos, contratos y registros para demostrar que su empresa inmobiliaria sí operó legalmente. TikTok.

Confiada

Keiko Fujimori, por su parte, expresó confianza en el resultado de la audiencia de este jueves respecto a su exesposo. “He visto a través de sus redes que ha presentado varias pruebas, sobre todo el trabajo que realizaba como agente inmobiliario. Yo estoy segura que Mark Vito, el padre de mis hijas, va a salir muy bien de este proceso”, declaró.

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