Hombres registran mayor uso de internet que las mujeres, especialmente entre jóvenes de 19 a 24 años, según INEI

La brecha de acceso a la telefonía móvil y a internet en Perú varía según el nivel educativo, con una diferencia de más de 17 puntos porcentuales entre quienes tienen educación universitaria y quienes solo alcanzaron primaria

El acceso a la telefonía móvil y a internet en Perú refleja diferencias marcadas según la edad, el nivel educativo y el sexo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondientes al tercer trimestre de 2025. La información revela que, aunque la tecnología ha avanzado de manera significativa, persisten desigualdades en la adopción y uso de estas herramientas en distintos segmentos de la población.

Un aspecto destacado es la disparidad en el acceso según el nivel educativo. El 99,2% de quienes cuentan con educación superior universitaria utiliza teléfono celular, mientras que la cifra desciende al 81,8% entre quienes solo completaron la educación primaria.

Diferencias de género

En cuanto al acceso a internet, la brecha entre hombres y mujeres continúa vigente. El 83,6% de los hombres de seis años en adelante usó internet, superando el 80,9% registrado entre las mujeres, según el informe del INEI. Al analizar por grupos de edad, los jóvenes y adultos jóvenes lideran las tasas de uso: el 95,8% de las personas entre diecinueve y veinticuatro años accedió a la red en los últimos meses, porcentaje que se mantiene alto en el grupo de veinticinco a cuarenta años (94,2%) y en el de doce a dieciocho años (92,4%). En contraste, el acceso disminuye en los extremos etarios: solo el 64,9% de los niños de seis a once años y el 51,2% de los mayores de sesenta años usaron internet.

El análisis del informe muestra que, aunque la frecuencia de acceso varía según el género, los patrones de uso por actividad son semejantes. El 91% de los usuarios utilizó internet para fines de comunicación, como correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales. Destaca la paridad en este aspecto: el 90,8% de los hombres y el 91,3% de las mujeres emplearon la red para comunicarse.

Uso y preferencias por edad

Las actividades recreativas en internet también presentan cifras similares: los hombres registraron un 91,6% y las mujeres un 89,8%. El uso de la red para comunicarse aumenta a partir de los veinticinco años, con un 97,8% en ese rango etario; por debajo de esa edad, el porcentaje alcanza el 79,6%, donde predomina el empleo para actividades recreativas o académicas.

En relación con la telefonía móvil, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) estimó una cobertura nacional del 91,3% en el mismo periodo, con un incremento de 0,5% respecto a 2024. La penetración es mayor en áreas urbanas: Lima Metropolitana alcanza el 93,7%, el resto urbano el 92,6% y el área rural el 83,6%. El uso por sexo muestra poca diferencia: el 91,6% de los hombres y el 91,1% de las mujeres de seis años en adelante utilizan teléfonos celulares.

El grupo de entre doce y cincuenta y nueve años exhibe los niveles más altos de utilización de telefonía móvil, superando el 90%. En los niños de seis a once años, la penetración es menor (67,5%), mientras que entre los adultos mayores de sesenta años asciende al 82,7%. Estas cifras demuestran que, aunque el acceso a la tecnología es amplio, persisten diferencias importantes que reflejan desafíos pendientes en materia de inclusión digital.

