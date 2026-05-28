Perú

Ollanta Humala denuncia penalmente al juez Richard Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad

La acusación fue presentada ante el Ministerio Público y ahora deberá ser evaluada conforme a los procedimientos del Código Procesal Penal

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Ollanta Humala toma acciones legales contra el juez Concepción Carhuancho por el caso Martín Belaunde, afirmando que "poco a poco, la verdad se abre paso". (Crédito: Canal N)

El expresidente Ollanta Humala presentó una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, según documentos ingresados al Ministerio Público el pasado 22 de mayo. La acusación está vinculada a actuaciones del magistrado en el Expediente N.° 249-2015, relacionado con la Carpeta Fiscal N.° 69-2015, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche.

De acuerdo con la denuncia, Humala sostiene que el juez habría incurrido en irregularidades durante la evaluación de la colaboración eficaz de Martín Belaunde Lossio, pese a que —según su versión— existían comunicaciones oficiales que advertían sobre restricciones emitidas por la justicia boliviana respecto a la ampliación de su extradición. El exmandatario, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, solicitó que se inicie una investigación preliminar.

Ollanta Humala presenta denuncia penal contra juez Concepción Carhuancho por abuso de autoridad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ollanta Humala presenta denuncia penal contra juez Concepción Carhuancho por abuso de autoridad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Cuestionamientos a decisiones judiciales

Humala argumenta que el juez habría sido notificado en más de una oportunidad sobre decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, que rechazaban pedidos de ampliación de extradición de Belaunde Lossio. Según su denuncia, esta situación habría sido ignorada al momento de aprobar la colaboración eficaz del exasesor.

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En ese contexto, el expresidente señaló en su denuncia que estas decisiones judiciales internacionales debieron ser consideradas dentro del proceso, ya que habrían limitado el alcance de la cooperación judicial en su caso. La presentación también fue difundida a través de sus redes sociales, donde afirmó que “la verdad se abre paso”.

Exmandatario Ollanta Humala denuncia a juez del caso Lava Jato por presuntas irregularidades en proceso judicial. (Foto composición: Infobae Perú/X:@Ollanta_HumalaT)
Exmandatario Ollanta Humala denuncia a juez del caso Lava Jato por presuntas irregularidades en proceso judicial. (Foto composición: Infobae Perú/X:@Ollanta_HumalaT)

Decisión de Bolivia sobre Belaunde Lossio

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia declaró improcedentes los pedidos del Estado peruano para ampliar la extradición de Martín Belaunde Lossio por el delito de lavado de activos agravado. La resolución establece que la competencia de Bolivia concluyó con la entrega del investigado al Perú en 2015.

Según dicha decisión, al haberse ejecutado la extradición original, no correspondía atender nuevas solicitudes en el marco del mismo proceso. Este criterio fue consignado en resoluciones oficiales del sistema judicial boliviano, lo que impactó en diversos procesos abiertos en el Perú.

Ollanta Humala acusa penalmente al juez Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad y prevaricato. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ollanta Humala acusa penalmente al juez Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad y prevaricato. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Casos afectados por la resolución internacional

La decisión de la justicia boliviana tiene implicancias en al menos cuatro investigaciones que se siguen en el Perú y en las que figura Martín Belaunde Lossio. Entre ellas se encuentran los casos Ollanta-Heredia, Catache, Colegio Fitzcarrald y Corporación Asia SAC.

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De acuerdo con la documentación remitida por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, las gestiones para la ampliación de extradición fueron formalmente comunicadas al despacho del juez Concepción Carhuancho, aunque sin resultado favorable por parte de Bolivia.

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Intercambio de información entre Perú y Bolivia

El expediente incluye comunicaciones oficiales entre autoridades peruanas y bolivianas que dan cuenta del rechazo reiterado a las solicitudes de ampliación de extradición. Estos informes fueron canalizados mediante oficios del Ministerio Público con participación de la fiscal adjunta suprema Cecilia Hinojosa Cuba.

Según estos documentos, el Tribunal Supremo de Justicia boliviano consideró que no correspondía extender su jurisdicción sobre Belaunde Lossio tras su entrega inicial, lo que generó un marco de controversia en el desarrollo de las investigaciones en el Perú.

Investigación fiscal

Con la denuncia interpuesta por Ollanta Humala, el Ministerio Público deberá evaluar si corresponde abrir una investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho. El caso se encuentra en etapa de evaluación conforme a los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

De confirmarse la admisión de la denuncia, el proceso incluiría la recopilación de información sobre las decisiones judiciales cuestionadas y la revisión de los actuados vinculados al expediente principal, en el que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la colaboración eficaz de Martín Belaunde Lossio.

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