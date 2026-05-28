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¿Dónde ver el debate presidencial del 31 de mayo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Canal TV y plataformas oficiales

El JNE transmitirá el debate entre Fujimori y Sánchez a través de sus canales oficiales en Facebook y YouTube. La señal también estará disponible en TV Perú y Radio Nacional, además de las principales cadenas privadas del país. El evento comienza a las 8:00 p.m. y puede seguirse desde cualquier dispositivo con conexión a internet

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Keiko Fujimori en saco blanco y Roberto Sánchez en camisa blanca con detalles verdes y étnicos, debaten en podios transparentes ante la bandera de Perú.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en un debate presidencial para las elecciones de 2026, discutiendo sus propuestas frente a la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará este domingo 31 de mayo a las 8:00 p.m. y podrá seguirse desde múltiples plataformas, tanto en señal abierta como en streaming y redes sociales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantiza la transmisión oficial a través de sus canales digitales y en coordinación con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), mientras que los principales medios privados del país también cubrirán el evento en directo.

Esta es la guía completa para no perderte ni un minuto del último debate presidencial antes de las elecciones del 7 de junio.

¿Dónde ver el debate presidencial?

TV Perú (canal 7) es el medio oficial del Estado y transmitirá el debate presidencial en señal abierta en todo el territorio nacional. La cobertura estará disponible sin necesidad de cable ni suscripción, lo que garantiza el acceso desde cualquier punto del país. TV Perú también transmitirá el evento a través de su señal en cable y su plataforma de streaming en línea.

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Los principales canales privados de noticias —América TV, Canal N y ATV— también cubrirán el debate en sus señales de televisión y en sus plataformas digitales, con análisis en tiempo real y comentarios de periodistas y analistas políticos.

Radio Nacional, perteneciente al IRTP, transmitirá el debate en simultáneo con TV Perú. RPP, cuyo conductor Carlos Villarreal es uno de los dos moderadores oficiales del debate, ofrecerá cobertura completa tanto en su señal de radio como en su plataforma digital rpp.pe y su canal de YouTube.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate. Detrás, escenas de paro agrario, protesta de transportistas e inseguridad ciudadana en Perú.
Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo, mientras en el fondo se representan el paro agrario, la protesta de transportistas y escenas de inseguridad ciudadana en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas digitales y redes sociales

El JNE transmitirá el debate en vivo a través de sus canales oficiales:

  • YouTube: canal oficial del JNE (JNE Media)
  • Facebook: página oficial del Jurado Nacional de Elecciones
  • Portal web: en la plataforma oficial del JNE, donde también están disponibles los perfiles de los candidatos y sus planes de gobierno

Estas transmisiones son gratuitas y accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet: computadora, teléfono móvil o televisor inteligente.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan al último debate presidencial en medio del caos que vive Perú por los paros agrario y de transportistas, además del alto índice de inseguridad
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan al último debate presidencial en medio del caos que vive Perú por los paros agrario y de transportistas, además del alto índice de inseguridad

¿Cómo seguir el debate presidencial desde el extranjero?

Los peruanos residentes en el exterior podrán seguir el debate a través de las plataformas digitales del JNE y de los canales de YouTube de los medios peruanos, sin restricción geográfica. TV Perú Internacional también transmite la señal del canal estatal para la diáspora peruana en distintas partes del mundo.

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Así llegan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al debate presidencial

Keiko Fujimori llega al debate del domingo como la candidata que lidera las encuestas pero no logra cerrar la elección. Según la medición de Datum Internacional aplicada entre el 17 y el 20 de mayo, obtiene el 39,5% de intención de voto frente al 36,1% de Sánchez, una ventaja real pero insuficiente para cantar victoria: el 24,4% del electorado entre indecisos y voto en blanco supera la diferencia entre ambos y mantiene el resultado abierto.

La candidata de Fuerza Popular llega con el respaldo de Lima/Callao —donde alcanza el 48,8%— y del norte del país, pero con una brecha profunda en el centro, el sur y la selva, donde Sánchez la supera con holgura. Su equipo técnico expuso en el debate del 24 de mayo una propuesta económica centrada en la inversión privada, el capitalismo popular y la estabilidad fiscal, y en seguridad prometió combatir la extorsión con orden institucional. Sin embargo, su principal desafío este domingo es convencer al electorado que aún no la descarta pero tampoco la elige, en un país que exige respuestas concretas sobre la crisis agraria y la violencia que paraliza el transporte y el comercio.

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: orden, bloques y transmisión
Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: orden, bloques y transmisión| JNE

Roberto Sánchez llega al debate en caída. La encuesta de Ipsos del 16 y 17 de mayo lo muestra retrocediendo tres puntos respecto a abril —del 38% al 35%—, con una pérdida de seis puntos en el voto rural, su principal reserva electoral. El candidato de Juntos por el Perú mantiene su dominio en el centro, el sur y la selva, pero el mayor conocimiento público que ganó tras la primera vuelta no se tradujo en mayor aceptación: parte de su electorado migró hacia la indecisión.

Sus vínculos con Antauro Humala, su promesa de indultar a Pedro Castillo y las investigaciones fiscales en su contra instalaron dudas que el debate del domingo deberá despejar. Su equipo técnico apostó por crédito subsidiado para pequeños empresarios, derogación de leyes proagroexportadoras y un fondo de estabilización de combustibles. Este domingo tiene la última oportunidad de reconquistar al electorado rural que lo eligió en primera vuelta y que hoy observa con desconfianza creciente.

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