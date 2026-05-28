Precio de entradas para el concierto de Ricky Martin en Lima: zonas y link para la preventa

Ricky Martin regresa a Perú para presentado esperado concierto.

El regreso de Ricky Martin a Lima genera expectativa entre sus seguidores, quienes ya cuentan con información clave sobre la preventa y los precios de entradas para su próximo concierto en la capital peruana. El espectáculo se realizará el 10 de septiembre en Costa 21, uno de los recintos más importantes para eventos de gran magnitud en la ciudad. Este show promete un repaso por los grandes éxitos del artista puertorriqueño y una producción internacional de primer nivel.

La visita de Ricky Martin forma parte de su gira internacional y la presentación en Costa 21 se perfila como uno de los eventos más esperados del año. El repertorio incluirá temas emblemáticos como “Livin’ la Vida Loca”, “Vuelve”, “La Mordidita”, “Tal Vez” y “Tu Recuerdo”, consolidando un recorrido por más de tres décadas de carrera artística.

Ricky Martin anuncia concierto en Lima, preventa inicia el 29 de mayo por Teleticket

La producción del concierto contará con efectos visuales de última generación, músicos y bailarines en vivo, y una infraestructura adaptada para grandes recintos al aire libre. Los organizadores aseguran que el objetivo es brindar una experiencia inolvidable a los asistentes, con la calidad y energía que distinguen los espectáculos del artista.

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Precio de entradas: zonas y valores en preventa

El precio de las entradas es uno de los principales atractivos para los fanáticos, con opciones para distintos presupuestos y ubicaciones dentro del recinto. Según la información oficial, la preventa exclusiva para usuarios de tarjetas Interbank se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo desde las 10:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket, con un descuento de hasta 15%. Los precios en preventa son los siguientes:

Platinum Asientos Numerados: S/ 430

VIP Sin Asientos: S/ 290

Tribuna Izquierda Numerado: S/ 320

Tribuna Derecha Numerado: S/ 320

Tribuna General (sin numerar): S/ 140

Ricky Martin regresa a Lima con show en Costa 21, miles de fans esperan una noche histórica

Luego de la preventa, los precios pasarán a tarifa full: Platinum a S/ 494, VIP a S/ 341, Tribunas Izquierda y Derecha a S/ 377 y Tribuna General a S/ 165. Además, se ofrece un precio especial de S/ 395 para personas con discapacidad en la zona Platinum, válido durante el periodo de preventa y hasta agotar stock.

Precios de entradas para el concierto de Ricky Martin. Teleticket

El plano referencial del concierto muestra una disposición de sectores que facilita el acceso y la visibilidad desde distintos puntos. Desde la zona Platinum, con asientos numerados frente al escenario, hasta la Tribuna General, la variedad de opciones permite que más fanáticos puedan disfrutar del evento según sus preferencias y posibilidades.

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Zonas para ver a Ricky Martin. Teleticket

Link y proceso de preventa

La preventa oficial inicia el 29 de mayo y se extiende hasta el 30 de mayo o hasta agotar stock, únicamente para compras con tarjetas Interbank. A partir del 31 de mayo, se habilita la venta general a todos los medios de pago, con los precios completos antes mencionados. Las entradas estarán disponibles en Teleticket, donde también se podrá consultar el plano referencial del evento y seleccionar la ubicación preferida.

Ricky Martin, ganador de múltiples premios Grammy, Latin Grammy, Billboard y MTV, es un referente global del pop latino. Su influencia trasciende la música, participando activamente en causas sociales y colaborando con organizaciones humanitarias. La gira 2024 refuerza su vigencia y el impacto de su obra en distintas generaciones.

Recomendaciones para el público

La expectativa por el regreso de Ricky Martin a Lima ha generado una alta demanda en la preventa, por lo que los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación. Se anticipa que los boletos para las zonas más cercanas al escenario podrían agotarse rápidamente, es por ello que es importante que tengan su tarjeta a la mano y todo lo necesario para poder hacer una compra exitosa.

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Costa 21, ubicado en la Costa Verde, ofrece una vista privilegiada del espectáculo y se ha consolidado como uno de los principales escenarios para conciertos internacionales en Perú.

La llegada del artista coincide con un contexto de reactivación del sector del entretenimiento en Lima, que vuelve a acoger grandes producciones internacionales. El show de Ricky Martin representa un hito en la agenda de espectáculos y refuerza el lazo entre el artista y el público peruano.

La presencia de Ricky Martin en Lima no solo es una celebración de su música y trayectoria, sino también un evento que reafirma el dinamismo de la escena de conciertos en el país. El 10 de septiembre, Costa 21 se convertirá en el epicentro de la música latina, con un espectáculo pensado para cautivar tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones.

(Foto de ARCHIVO) Ricky Martín en el escenario durante su concierto en Starlite a 13 de Diciembre de 2025 en Madrid (España). Organización RICKY MARTIN;CONCIERTO;STARLITE MADRID 13/12/2025