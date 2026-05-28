Estrategia digital en la segunda vuelta electoral: La diferencia de impacto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara al 7 de junio

Un programa de noticias en vivo presenta a dos conductores en un estudio de televisión. En pantallas gigantes se muestran gráficos comparando la actividad digital de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en Facebook y TikTok, incluyendo el número de seguidores, publicaciones, reacciones y comentarios. El contenido se centra en la estrategia digital en una segunda vuelta electoral para los comicios de Perú en 2026. Se observan imágenes del edificio del Congreso y un conteo regresivo de once días.

La segunda vuelta electoral en Perú no solo se disputa en mítines y debates, sino también en el espacio digital. Desde el 12 de abril, un día después de la primera vuelta, la estrategia digital de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez evidenció que la campaña se libra en redes sociales con una intensidad inédita, según el seguimiento realizado por el periodista Renzo Bambarén para Latina. Aunque el volumen de publicaciones de Sánchez superó al de Fujimori, la candidata de Fuerza Popular logró un mayor nivel de interacción, un aspecto que puede ser determinante en esta etapa final de la campaña electoral.

Latina Noticias Central informó que Roberto Sánchez apostó por generar más contenido tanto en Facebook como en TikTok, pero la repercusión de sus publicaciones resultó inferior a la de su rival.

Este contraste fue especialmente notorio en TikTok, una plataforma que, según el informe, concentra una audiencia joven y exige una dinámica particular para captar la atención. Allí, Keiko Fujimori publicó 28 videos y alcanzó 658.000 reproducciones, con un promedio de 2.189 comentarios por video. En cambio, Sánchez subió 91 videos, pero solo consiguió 54.000 reproducciones y 135 comentarios promedio por publicación, de acuerdo con los datos presentados.

PUBLICIDAD

Diferencias en alcance y seguidores en redes sociales

Las cifras de seguidores también reflejan la distancia entre ambos candidatos. Según el monitoreo de Latina, Fujimori cuenta con 2,1 millones de seguidores en Facebook y 1,4 millones en TikTok. Por su parte, Sánchez registra 234.000 seguidores en Facebook y 80.000 en TikTok. Esta base de audiencia permite que cada publicación de la candidata tenga un potencial de alcance mucho mayor, a pesar de que publica con menor frecuencia.

En Facebook, durante el período analizado, Fujimori realizó 115 publicaciones y Sánchez 155. Sin embargo, la cantidad de posteos no derivó en el mismo nivel de respuesta. El reporte de Latina mostró que la candidata obtuvo 15.294 reacciones, mientras su oponente alcanzó 6.773. El promedio de comentarios por post también favoreció a Fujimori, con 3.900 frente a los 2.087 de Sánchez. Según aclaró el informe, esta cifra engloba tanto mensajes a favor como en contra, por lo que el volumen de interacción se convierte en un termómetro del interés que genera cada campaña.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta| Composición Infobae Perú

TikTok: donde se amplifica la brecha de impacto

El análisis de Latina subrayó que TikTok es la red donde la diferencia entre cantidad de contenido e impacto resulta más visible. Aunque Sánchez triplicó la cantidad de videos publicados por Fujimori, la circulación y repercusión de los contenidos de la candidata fue muy superior. Renzo Bambarén explicó que, en redes sociales, el objetivo de los candidatos es alcanzar niveles altos de impacto e interacción, y lograr viralidad que beneficie su imagen pública.

Cabe mencionar que, la repetición y la circulación masiva de contenidos forman parte de la lógica de campaña digital, donde la constancia no siempre se traduce en mayor influencia. Así, la estrategia de Fujimori muestra que menos publicaciones pueden generar más repercusión si se cuenta con una audiencia sólida y una narrativa que movilice a los usuarios.

Una caricatura editorial sofisticada muestra a Keiko Fujimori, líder política peruana, dirigiéndose al público con un micrófono y haciendo un gesto enfático, frente a un escudo con el lema 'Defensores del Perú'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Influencia de las redes en el tramo final de campaña

El informe de Latina recordó un antecedente relevante de la primera vuelta: Ricardo Belmont tuvo una presencia territorial limitada, pero su actividad en Facebook le permitió alcanzar una visibilidad electoral considerable. Esta experiencia refuerza la idea de que la exposición digital se transforma en un activo central para los candidatos.

PUBLICIDAD

En la recta final, las redes sociales, junto con los pódcast y otros formatos digitales, se consolidan como canales clave para incidir en la opinión pública. Renzo Bambarén sostuvo en el reportaje que las intervenciones digitales de los postulantes tendrán un peso importante en el desenlace de la contienda. El caso de la segunda vuelta peruana ilustra cómo la estrategia digital, lejos de ser un complemento, se ha convertido en un eje central de la competencia electoral.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, posan detrás de sus planes de gobierno en un escritorio dividido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de la interacción frente al volumen de publicaciones

La cobertura de Latina demostró que la interacción supera al volumen de publicaciones como indicador de la efectividad digital. El caso de Keiko Fujimori, quien reunió más reacciones y comentarios con menos contenido, confirma que el alcance no siempre depende de la cantidad, sino de la capacidad de movilizar a la audiencia. Las cifras de seguidores y el promedio de respuestas por publicación sugieren que el desafío para los equipos de campaña es diseñar mensajes que conecten con el electorado, más allá de la simple frecuencia.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estudian un mapa del Perú con datos electorales proyectados, planificando su estrategia de campaña regional para la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la segunda vuelta se acerca, la batalla digital se intensifica y cada movimiento en redes sociales adquiere un valor estratégico. El monitoreo detallado realizado por Latina permite anticipar que la interacción y la viralidad seguirán siendo factores determinantes en el resultado final de la campaña.