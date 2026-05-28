Perú vs Haití: día, hora y canal TV del amistoso en Miami por la fecha FIFA

Perú se medirá con Haití por la fecha FIFA. (La Bicolor)

La selección peruana estará de vuelta y empezará con su preparación para la próxima fecha FIFA. La ‘blanquirroja’ tendrá dos pruebas de fuego contra Haití y España en amistosos que marcará la segunda jornada doble del Mano Menezes al mando del ‘equipo de todos’.

Hoy, jueves 28 de mayo, el DT dará a conocer la lista de convocados en conferencia de prensa a las 16:40 horas. Se conoció que habrán muchas sorpresas en la nómina. Pedro Gallese, Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera y Alfonso Barco ya se encuentran trabajando en la Videna.

Perú vs Haití: día y hora del choque por la fecha FIFA

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó un nuevo amistoso para la selección nacional: Perú enfrentará a Haití, equipo que obtuvo su plaza para el Mundial 2026. El encuentro está programado para el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

El partido dará inicio a las 19:00 horas en los horarios de Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes sigan el duelo desde Chile, Venezuela, Bolivia o Miami, la transmisión comenzará a las 20:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán ver el enfrentamiento desde las 21:00 horas.

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Perú se medirá ante Haití en un duelo amistoso que tendrá lugar en Estados Unidos. Crédito: La Bicolor/The Haitian Times.

Dónde ver Perú vs Haití del amistoso por fecha FIFA

La transmisión del amistoso entre Perú y Haití ofrecerá a los aficionados múltiples opciones tanto en señal abierta como en cable. América TV (canales 4 y 704 HD) confirmó que emitirá el partido en directo, aunque aún no se ha precisado si la señal estará disponible en su plataforma digital América TVGO.

ATV también transmitirá el encuentro en señal abierta a través de los canales 9 y 709 HD, comenzando con una previa de treinta minutos antes del inicio, lo que permitirá a la audiencia acceder a análisis y comentarios especializados antes del partido.

Por el lado del cable, los canales 3 y 703 HD de Movistar Deportes mantendrán la cobertura tradicional de los compromisos de la selección, aunque todavía no se ha informado si el partido estará habilitado mediante Movistar Play o si se sumarán reacciones en su canal de YouTube.

De esta forma, el duelo podrá verse a través de América TV, ATV y Movistar Deportes, con transmisiones en alta definición y espacios dedicados a la previa. Además, Infobae Perú realizará un seguimiento digital minuto a minuto, cubriendo goles, jugadas clave y declaraciones, con actualizaciones constantes desde su sitio web.

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La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

Segundo reto de Perú: programación del choque con España

El calendario de la selección peruana marca un nuevo desafío: Perú se medirá con España el próximo lunes 8 de junio a las 21:00 horas (hora local) en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Para este duelo, el conjunto europeo afrontará la baja de Lamine Yamal, quien no podrá estar presente debido a una lesión.

En la previa, la ‘bicolor’ llega tras una derrota por 2-0 frente a Senegal en el estreno de Mano Menezes como entrenador, y un empate 2-2 ante Honduras. Hasta el momento, Jairo Vélez destaca como el máximo goleador del ciclo, con dos anotaciones bajo la dirección del técnico brasileño.

Confirmado, España jugará en la ciudad de Puebla ante Perú (X/ @SEFutbol)