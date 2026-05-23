¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Haití y España?: Novedades en la nómina del Mano Menezes para amistosos por fecha FIFA

Fabio Gruber atendiendo a las indicaciones de Mano Menezes. - Crédito: FPF

La selección peruana volverá a tener acción por la fecha FIFA y lo hará frente dos rivales de nivel mundial. La ‘blanquirroja’ se medirá con Haití el próximo el viernes 5 de junio en el NU Stadium de Miami y luego chocará con España el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Mano Menezes afronta la jornada doble con la presión de revertir una serie negativa que se extiende a diez partidos sin victorias. El equipo no logra sumar de a tres desde el 3-1 conseguido ante Bolivia en marzo de 2025, resultado que marcó su último festejo oficial.

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¿Cuándo sale la lista de convocados para partidos con Haití y España?

Mano Menezes ya tiene planificado para su segunda fecha FIFA al mando de la selección peruana. Se conoció cuándo el técnico dará a conocer la lista de convocados de cara a los duelos con Haití y España.

“La lista de convocados de la selección peruana sale este jueves 28 de mayo para los partidos ante Haití y España. El lunes 1 de junio viaja la selección a las 06:00 horas”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

Además, los entrenamientos iniciarán con futbolistas que se encuentran en Lima: “Los trabajos al mando de Mano Menezes van a empezar el lunes 25 de mayo con jugadores del exterior: Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera. Alfonso Barco y Pedro Gallese. La lista de convocados tendrá dos nombres como novedades”.

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La selección peruana se alistará para disputar los amistosos por fecha FIFA. (Linkeados)

Las novedades en la lista de convocados del Mano Menezes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) inició el proceso de la VISA para once futbolistas locales, en preparación para el primer duelo ante Haití en territorio estadounidense. Esta gestión anticipa la probable inclusión de estos jugadores en la lista definitiva que Mano Menezes dará a conocer para la próxima fecha FIFA.

Entre los citados figuran nombres destacados de la Liga 1, como Diego Enríquez, Diego Romero, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marco Huamán, Matías Lazo, Jairo Vélez, César Inga, Luis Ramos, Adrián Quiroz y Maxloren Castro. La presencia de estos futbolistas en la convocatoria preliminar sugiere que cuentan con altas probabilidades de integrar el plantel que viajará a Estados Unidos.

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La FPF convocó a once jugadores del torneo local para iniciar trámites de visado con miras al primer amistoso ante Haití, y su inclusión en esta gestión refuerza la posibilidad de que sean considerados por Mano Menezes en la fecha FIFA. La lista definitiva podría incorporar también a futbolistas que militan en el extranjero, adaptándose a las necesidades tácticas para los partidos ante selecciones mundialistas como Haití y España.

Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida.

Dónde ver los amistosos de Perú contra Haití y España

La programación para los amistosos de la selección peruana en junio incluirá opciones tanto en señal abierta como en cable, garantizando amplia cobertura para los aficionados. América TV (canales 4 y 704 HD) confirmó la transmisión en directo del encuentro, aunque aún no ha precisado si estará disponible en su plataforma digital América TVGO.

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Por su parte, ATV emitirá el partido en señal abierta a través de los canales 9 y 709 HD, iniciando la previa treinta minutos antes del pitazo inicial. De este modo, la audiencia contará con análisis y comentarios previos al desarrollo del juego.

Los canales 3 y 703 HD de Movistar Deportes mantendrán la cobertura habitual de los partidos de Perú, aunque todavía no se ha informado si el encuentro podrá seguirse mediante Movistar Play o si se producirán reacciones en su canal de YouTube.

Los amistosos de la selección peruana en junio podrán verse por América TV, ATV y Movistar Deportes, incluyendo transmisiones en alta definición y espacios de previa. Además, Infobae Perú acompañará el evento con cobertura digital en tiempo real, con seguimiento de goles, jugadas y declaraciones a través de su sitio web.

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A nivel digital, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo: desde la previa hasta el análisis postpartido, con actualizaciones en vivo sobre el desarrollo del encuentro y las voces protagonistas tras el pitazo final. Así, los hinchas tendrán diversas alternativas para no perderse ningún detalle de los compromisos amistosos.