Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, confirmó que su salida del cargo responde a la inusitada oposición por parte de la mayoría de los magistrados a su decisión de cesar a un cuestionado funcionario de la institución.

Se trata del director general de Administración del Tribunal Constitucional, Rodolfo Albán Guevara. Este un puesto clave, a nivel administrativo, ya que tienen a su cargo las oficinas de recursos humanos, logística, servicios generales y tecnologías de la información.

Según Pacheco, Albán no cuenta con el perfil para asumir dicho cargo, sumado a que habría sido negligente respecto al caso de la exjefa de RRHH Susana Távara respecto a un presunto recorte de sueldos. Otro punto que la presidenta del TC consideró crucial para la pérdida de confianza es que este formó un sindicato a pesar de que la Constitución prohíbe que servidores en cargos de confianza lo hagan.

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A pesar de estas observaciones, dice la presidenta del TC, cinco magistrados se opusieron a que el director general de Administración sea cesado del cargo, incluso dejando sin efecto la resolución con la que se aceptaba la renuncia del funcionario.

La magistrada Luz Pacheco detalla en entrevista las razones que la llevaron a dimitir como presidenta del Tribunal Constitucional, señalando la negativa a remover a un alto funcionario que considera no idóneo para el cargo. Video: Willax TV

En entrevista con el programa Ahora y en la hora de Willax, Luz Pacheco confirmó que solo recibió el respaldo del magistrado Manuel Monteagudo, por lo que se intuye que quienes le dieron la espalda fueron Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández.

“Con todo respeto a mis colegas, pero pienso en que los únicos que hemos tenido cargo gerencial en nuestro pasado profesional es él (Monteagudo) que ha sido gerente legal en el Banco Central de Reserva muchos años y yo que he sido hasta gerente de recursos humanos y he empezado de jefe de relaciones industriales, jefe personal y de nuevo gerente de recursos humanos. Si algo conozco es manejo de sindicatos y aspectos laborales”, apuntó.

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Para la renunciante presidenta del TC, le parece “sorprendente” que sus colegas estén empecinados en mantener en el cargo a Rodolfo Albán Guevara como director general de Administración. “Ellos consideran que es la persona adecuada”, dijo.

Rodolfo Albán Guevara es el cuestionado funcionario que la presidenta del TC buscó remover sin éxito.

Crisis interna

El quiebre definitivo llegó cuando Pacheco dispuso formalmente que Albán Guevara ejerciera el cargo solo hasta el 31 de mayo. La respuesta de la mayoría del pleno fue declarar nula esa resolución. Fue entonces que la presidenta planteó un ultimátum: “Si ustedes se la reafirman (la confianza al funcionario), yo no sigo en la presidencia”. El pleno ratificó su postura y Pacheco presentó su renuncia.

Las consecuencias van más allá de la renuncia al cargo de presidenta. Pacheco dejó en claro que la relación con esos cinco colegas quedó rota en el plano de la confianza, aunque anunció que mantendrá un trato respetuoso con ellos. “Si prefieren al señor Albán que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones”, sostuvo.

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La salida de Pacheco se hará efectiva el 31 de mayo, fecha en que también vence el plazo que ella misma había fijado para el funcionario cuestionado. La presidencia del Tribunal Constitucional (TC) quedará en manos del magistrado Helder Domínguez Haro de forma interina.