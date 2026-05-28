Luz Pacheco dice que ya no hay confianza con sus colegas del TC luego que impidieron que cesara a cuestionado funcionario

La magistrada Luz Pacheco detalla en entrevista las razones que la llevaron a dimitir como presidenta del Tribunal Constitucional, señalando la negativa a remover a un alto funcionario que considera no idóneo para el cargo. Video: Willax TV

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reveló el motivo por el que decidió renunciar al cargo abruptamente, a pocos meses de culminar su mandato.

En entrevista con el programa Ahora y en la hora de Willax, tal como informaron fuentes de Infobae, Pacheco confirmó que su salida responde a que cinco magistrados prefirieron confiar en un funcionario al que considera no apto para el cargo que en ella.

“Desde el mes de diciembre del año pasado yo vengo insistiendo para cambiar a un funcionario de alta dirección que considero yo que no tiene las competencias adecuadas para ese puesto y más bien que regresara al que ganó por concurso y poder nombrar a una nueva persona. Sin embargo, no me lo han venido aceptando cada vez que lo he propuesto y ahora ya fue lo definitivo”, dijo.

El funcionario en cuestión es Rodolfo Albán Guevara, Director General de Administración del TC, quien Pacheco considera incompetente, negligente frente a la situación de una subordinada e irresponsable al formar un sindicato a pesar de que es un cargo de confianza.

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Rodolfo Albán Guevara es el cuestionado funcionario que la presidenta del TC buscó remover sin éxito.

La renunciante presidenta del TC indicó que la renuncia de Albán Guevara ya estaba tomada desde abril y se la comunicó en ese mismo mes a los magistrados a fin de poder nombrar un reemplazo. No obstante, dice, el tema no avanzó y recientemente dispuso que el funcionario ejerza el cargo solo hasta el 31 de mayo. Fue entonces que un tribuno habría dicho “que raro”, que por qué se había tomado esa decisión.

Luz Pacheco precisó que fueron cinco magistrados los que le dieron la espalda. El único que la respaldó fue Manuel Monteagudo. De esta declaración se desprende que quienes blindaron al cuestionado funcionario fueron Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández.

Pacheco considera “sorprendente” que los referidos tribunos respalden plenamente a Rodolfo Albán Guevara. “Ellos consideran que es la persona adecuada para el cargo (de Director General de Administración del TC)“, indicó.

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Se rompió la confianza dentro del TC

La magistrada explicó que la oposición fue tanta por parte de la mayoría de sus colegas que declararon nula la resolución con la que se fijaba como último día de labores del funcionario el 31 de mayo.

“Les digo: ‘Bueno, entonces eso qué quiere decir, ¿van a reafirmar la confianza en ese señor o se la van a quitar? Porque si ustedes se la reafirman, yo no sigo en la presidencia. (Y eso fue lo que hicieron) Ajá, cómo me voy a quedar", señaló.

Finalmente, Luz Pacheco indicó que la confianza con los miembros que impidieron que cese a Rodolfo Albán se ha resquebrajado “totalmente”.

“Yo los respetaré, los trataré con amabilidad siempre, con ayuda de Dios, siempre los ayudaré si necesitan, pero otra cosa es ya la confianza. (La confianza se ha roto) Al menos de parte mía, ya totalmente. Eso lo que usted acaba de decir, si prefieren al señor Albán que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones”, sostuvo.

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Pacheco dejará el cargo formalmente el 31 de mayo. Luego la presidencia del TC será ocupada interinamente por el magistrado Helder Domínguez Haro.