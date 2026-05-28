Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

La peruana realizó su última pasarela hacia la final y el próximo 30 de mayo se conocerá si logra un paso más hacia la corona | Grand TV

El 28 de mayo, Suheyn Cipriani participó en una de las etapas más decisivas del Miss Grand International All Stars en Bangkok, Tailandia. La representante de Perú se presentó en el segundo día de la ronda preliminar, un momento clave en el certamen, donde las concursantes enfrentaron su última oportunidad para sumar puntos antes de la gran final.

Cipriani se destacó en las participaciones previas, entre ellas la entrevista, el desfile sin maquillaje y las competencias en traje de baño y gala, acciones que incrementaron la expectativa sobre su desempeño en el concurso.

Durante el Runway Challenge, realizado después del desfile en traje de baño, las participantes debieron mostrar su dominio en la pasarela y su actitud frente al jurado. Suheyn Cipriani eligió para esta ronda un pantalón de sastre blanco, acompañado de un cinturón negro y una blusa halter con encaje, atuendo que realzó su imagen y proyección escénica.

PUBLICIDAD

Suheyn Cipriani, representante de Perú, participa en el desafío de pasarela durante la preliminar del MGI All Stars, luciendo un elegante conjunto blanco. (Grand TV)

Su caminata segura y su postura firme fueron aspectos observados por el jurado, que evalúa no solo la apariencia, sino también la seguridad y el porte de las concursantes en uno de los retos más exigentes del certamen.

El desafío de pasarela no contó con puntaje visible para el público, lo que aumentó la incertidumbre sobre la calificación de Cipriani en la última competencia preliminar. Esta presentación es considerada fundamental, pues podría definir su clasificación al grupo de las 18 finalistas que disputarán la corona en la gala de cierre del Miss Grand International All Stars.

La atención permanece sobre la actuación de la representante peruana, quien se consolidó como una de las candidatas con mayor proyección a lo largo de las preliminares.

Suheyn Cipriani participa elegantemente en el desafío de pasarela durante la preliminar del MGI All Stars, destacando con su atuendo de encaje blanco y su presencia en el escenario. (Grand TV)

El certamen, celebrado en la capital tailandesa, congregó a candidatas de distintos países, todas con la meta de avanzar a la etapa definitiva. En este contexto, la peruana no solo destacó por su presencia escénica, sino también por la constancia mostrada en cada una de las pruebas, lo que generó expectativa entre el público internacional y un seguimiento especial desde su país de origen.

PUBLICIDAD

El desfile en traje de baño de Suheyn Cipriani

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue el desfile de traje de baño, donde Suheyn Cipriani logró una de las actuaciones más aplaudidas del día. Obtuvo dos calificaciones perfectas de 10, varios puntajes de 9 y una nota de 8,5, alcanzando un promedio final de 9,31 puntos, cifra que la ubicó entre las mejores de la etapa preliminar.

Este resultado fortaleció sus opciones para avanzar a la siguiente fase y la posicionó como una de las favoritas del jurado.

La representante peruana realizó su última pasarela en la etapa preliminar de la competencia y esto podría decidir su paso al top 18 | Grand TV

Su presentación en traje de baño captó la atención tanto del jurado como del público, que siguió el evento a través de transmisiones digitales y redes sociales. Tras la primera preliminar, realizada el 27 de mayo, Cipriani ya figuraba en el top 10 de la competencia, lo que consolidó su candidatura entre las finalistas potenciales.

El avance de Suheyn Cipriani será confirmado una vez que se publiquen los resultados oficiales, que determinarán cuáles son las 18 concursantes que accederán a la etapa final del certamen este 30 de mayo.

PUBLICIDAD