Perú

Ciudadanos exigen a transportistas regresar el pasaje a S/1 tras aprobación de subsidio al diésel

El Decreto de Urgencia Nº 004-2026 establece que solo quienes cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes podrán acceder al subsidio, excluyendo así a operadores informales

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Ciudadanos piden reducción del pasaje tras subsidio al diésel aprobado por el Gobierno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ciudadanos piden reducción del pasaje tras subsidio al diésel aprobado por el Gobierno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La aprobación de un subsidio de S/4 por galón de diésel para transportistas ha propiciado que ciudadanos en Lima demanden una reducción inmediata en el precio del pasaje urbano. La medida, implementada por el Ejecutivo para enfrentar el aumento de los costos operativos en el sector transporte, ha elevado la expectativa social en torno a una rebaja tangible en las tarifas del servicio público.

En conversación con RPP, usuarios de transporte público insistieron en que el nuevo beneficio otorgado a los transportistas debe traducirse en pasajes más asequibles, sobre todo en rutas cortas. “Antes pagaba S/ 1, y ahora S/ 1,50 o S/ 2.00. Como es de ruta chica, tiene que bajar. Cuando ya es ruta grande, eso cambia”, expresó un ciudadano entrevistado. Otros usuarios coinciden en que la reducción debería ser inmediata y visible, y que las rutas largas podrían mantener sus tarifas por las distancias recorridas.

La ciudad de Lima vivió una jornada a medias durante el paro de transportistas, con pasajes más altos pero transporte disponible.
Usuarios exigen baja en tarifas del transporte público luego de medida sobre el diésel. (Foto: Agencia Andina)

Dudas de efectividad y permanencia del subsidio

En ese sentido, parte de los ciudadanos duda que los transportistas reduzcan el precio del pasaje pese a la medida aprobada, al señalar que experiencias previas muestran que disposiciones similares no siempre se han reflejado en los bolsillos de los usuarios. “Eso hace el Gobierno, porque dice una cosa y no cumplen. ¿Cumplirán los transportistas en la reducción del pasaje? No van a cumplir, si lo hacen será en algún momento”, manifestó un pasajero.

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Algunos usuarios consideran que el subsidio podría representar solo una respuesta coyuntural para evitar el paro nacional indefinido anunciado por gremios del sector. Según RPP, existe la percepción de que la medida constituye una solución temporal, más enfocada en contener protestas que en resolver los problemas de fondo en el sistema de transporte público.

Paro de transportistas es acatado en casi todon Lima. Líneas de transporte de Lima Norte, Este y Sur | Agencia Andina
Subsidio al diésel genera expectativa de reducción de pasajes en Lima. (Foto: Agencia Andina)

Problemas estructurales y detalles de la medida

Además del precio del combustible, los usuarios identifican otras dificultades que afectan a diario el funcionamiento del transporte público en Lima. La informalidad, la inseguridad y la ausencia de fiscalización figuran entre las preocupaciones más señaladas por los pasajeros. “El problema no es solo el precio, sino la falta de control y la inseguridad que vivimos a diario”, expresó una usuria.

El Gobierno, a través del Decreto de Urgencia Nº 004-2026, destinó más de 33 millones de soles en subsidios dirigidos exclusivamente a empresas y transportistas formales con autorizaciones vigentes en Lima, Callao y otras regiones. Según detalló el citado medio, la medida busca garantizar la continuidad del servicio ante el incremento de los costos operativos y deja fuera a los sectores informales del transporte, que siguen representando un reto para la gestión estatal y la seguridad vial.

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Pasajeros reclaman que transportistas bajen el precio del pasaje tras apoyo estatal al diésel. (Foto: Agencia Andina)

Medidas del gobierno

El Consejo de Ministros del Perú aprobó un subsidio temporal de S/ 4,00 por galón de diésel dirigido a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y diversas regiones del país. La medida, adoptada durante una sesión encabezada por el presidente José María Balcázar, busca aliviar el impacto del incremento en el precio de los combustibles y asegurar la continuidad del servicio de transporte. El subsidio, que se aplicará durante dos meses, solo beneficiará a empresas y conductores con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes, quienes deberán acreditar la compra de combustible mediante comprobantes electrónicos registrados oficialmente.

El Estado destinará S/ 33,8 millones para financiar este apoyo económico, en un contexto marcado por la convocatoria a un paro indefinido por parte de gremios de transportistas desde el 2 de junio. El Ejecutivo también aprobó créditos suplementarios para inversiones públicas y el pago de bonos pendientes en el sector Educación. Las autoridades recalcaron que el acceso al subsidio estará sujeto a estrictos controles administrativos, incluyendo la verificación de requisitos por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales y municipalidades provinciales.

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