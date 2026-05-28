Perú

"En pie de lucha": transportistas de Lima y Callao exigen inclusión en el subsidio estatal y sigue el paro

La dirigencia de las empresas de la capital reiteró su descontento por la reciente decisión del Ejecutivo, subrayando la ausencia de un mecanismo de apoyo económico en el contexto de la crisis operativa que enfrenta el rubro

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Las empresas del sector urbano señalaron que la combinación de inseguridad, escasez de conductores y falta de recursos complica cada vez más la continuidad de los servicios en Lima y Callao

El sector de transporte urbano de Lima y Callao permanece en estado de indignación y reafirma que continúa “en pie de lucha”, tras anunciar que acatarán un paro este 2 de junio, ante la exclusión del subsidio estatal para mitigar el alto precio del diésel.

Así lo expresó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, en una entrevista difundida por Exitosa, tras oficiliarse hoy decreto de subsidio al combustible que incluye solo a los de carga pesada e interprovincial.

Vargas manifestó la profunda insatisfacción del gremio frente a la decisión gubernamental de excluir al transporte urbano de Lima y Callao del mecanismo de devolución por la compra de combustible.

Paro de Transportistas es acatado de manera parcial en Lima
El sector de transporte urbano de Lima y Callao expresa su indignación por quedar excluido del subsidio estatal al combustible. (Andina)

“Con bastante indignación, porque sabíamos que iban a salir dos decretos de urgencia, uno vinculado al sector de carga y el interprovincial, y el otro para el urbano de Lima y Callao. (...) Nosotros estamos excluidos de recibir el subsidio vía el mecanismo de devolución por la compra de combustible, porque a nosotros se nos debería subsidiar por kilómetro recorrido. Sin embargo, no ha salido este decreto de urgencia”, dijo.

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Dudas por la gestión

El reclamo de Vargas se centra en la ausencia de comunicación y de acciones concretas por parte de las autoridades. Según relató, durante la reunión del pasado 15 de abril se establecieron dos actas: una para el subsidio de transporte de carga y otra para el transporte urbano.

En esa ocasión, de acuerdo su relato, se acordó que este último recibiría un subsidio calculado en función del kilómetro recorrido, con montos específicos para minibuses, microbuses y ómnibus.

El gremio de transporte urbano anuncia una paralización de 24 horas este martes en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones.
Empresarios de transporte urbano denuncian la ausencia de un decreto para el subsidio por kilómetro recorrido, acordado previamente con autoridades. (Andina)

Además, Vargas cuestionó que, a pesar de haberse definido el mecanismo y de haberse encargado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) la implementación, el decreto correspondiente no fue promulgado.

“Ese es el reflejo del tipo de autoridades que tenemos, ¿no? Porque en todo caso, si hubiera alguna dificultad de carácter técnico para sacar el decreto de urgencia, deberían salir y decirnos: ‘Tenemos esta dificultad, pero no se preocupen, va a salir’. No nos dicen nada. Lo peor es eso. Refleja el nivel de insensibilidad de parte de nuestros gobernantes”, puntualizó en Exitosa.

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Mecanismos y responsabilidades

El dirigente explicó que el trabajo para definir el subsidio se realizó durante tres meses, involucrando a diferentes entidades y sectores. Detalló que la ATU fue designada para operar el subsidio para el transporte urbano, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantiene la competencia sobre el resto de los sectores.

Esta decisión, según Vargas, genera aún más incertidumbre, ya que la ATU no tiene injerencia sobre el transporte de carga interprovincial, pero sí recibió la responsabilidad de gestionar recursos para el subsidio.

La crisis estructural del transporte urbano en Lima y Callao se agrava por la escasez de conductores y el aumento de la inseguridad.
La crisis estructural del transporte urbano en Lima y Callao se agrava por la escasez de conductores y el aumento de la inseguridad.

“Si nosotros que somos el transporte urbano, dependemos de ATU y no estamos en el decreto de urgencia y otros sectores que no están bajo el régimen administrativo sí están, les decimos a las autoridades: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido?’”, enfatizó el presidente de la Coordinadora.

Crisis estructural

Durante la entrevista, Vargas insistió en que el conflicto trasciende la cuestión del combustible y responde a una problemática estructural: la inseguridad y la presencia de sicariato han generado una escasez de conductores, lo que ha afectado la operatividad del sector.

El dirigente sostuvo que la flota de transporte urbano opera actualmente al 30 o 40 por ciento de su capacidad.

“Hoy día las flotas están trabajando con el treinta, cuarenta por ciento. Ya lo hemos referido y esa es la razón por qué hemos pedido un subsidio, no porque nosotros seamos malos empresarios y hayamos hecho malas cosas. (...) Hoy día que no tenemos conductores por culpa del gobierno que no hace su labor de erradicar a estos sicarios, estos delincuentes, pues les decimos: señores, estamos en una situación que ya hemos quebrado, no pagamos nuestras deudas, necesitamos un apoyo del Estado, porque la responsabilidad es de ustedes”, manifestó.

A pesar de las tensiones del paro, Lima experimentó un inicio de jornada donde las opciones de transporte fueron limitadas pero efectivas.
Los empresarios del sector rechazan que el objetivo del subsidio sea bajar el precio de los pasajes, centrando el pedido en la emergencia actual.

Expectativa

Al ser consultado si la eventual promulgación del decreto resolvería el conflicto, Vargas respondió que el sector únicamente exige la salida del otro decreto de urgencia y que no buscan perjudicar a la ciudadanía.

Explicó que el subsidio solicitado no está vinculado a la subida del precio de los pasajes, sino a la emergencia ocasionada por la falta de conductores y el endeudamiento de las empresas.

“Nosotros no queremos hacer paros, no queremos perjudicar a la ciudadanía”, afirmó el dirigente, quien reiteró que el transporte urbano “es un sector importantísimo para la economía del país”.

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