Katia Palma se sorprende en vivo al descubrir que Santiago es hijo del mexicano Jorge Salinas y le pide un saludo en pleno programa

Katia Palma pide a Santiago que mande saludos a su padre Jorge Salinas. Esto es Guerra /Captura

La sorpresa fue protagonista durante la última edición de ‘Esto es Guerra’ cuando Katia Palma descubrió en vivo que Santiago, uno de los participantes, es hijo del reconocido actor mexicano Jorge Salinas. El momento, cargado de espontaneidad y emoción, se produjo durante la competencia, generando reacciones inmediatas tanto en los conductores como en el público.

Todo comenzó cuando Katia Palma, visiblemente intrigada, interrumpió la dinámica para dirigirse a Santiago y confirmar lo que acababa de descubrir. “Santiago, escúchame. Me acabo de enterar ahorita... ¿que tu papá es Jorge Salinas? Por favor, pongan la foto para que la gente vea quién es el padre de este chico tan guapo”, exclamó, mientras la producción proyectaba en pantalla la imagen del conocido actor.

La revelación causó asombro entre los presentes. Jorge Salinas, protagonista de telenovelas y películas mexicanas, es considerado uno de los actores más destacados de su país, con una carrera de décadas en la industria del entretenimiento. “Oye, es tremendo actor”, agregó Katia Palma, resaltando el talento y trayectoria del intérprete mexicano.

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Curiosa por conocer más sobre el vínculo familiar, la conductora preguntó directamente a Santiago sobre el paradero de su padre. “¿Dónde está tu papá ahorita? ¿En México?”, consultó. El joven respondió con naturalidad: “En México, trabajando”. Ante la respuesta, Katia no dudó en pedirle que le enviara un mensaje en vivo: “Mándale un beso de mi parte”.

y despierta expectativa en la audiencia El hijo de Jorge Salinas busca un lugar en ‘Esto es guerra’. IG

El emotivo saludo de Santiago a Jorge Salinas

Sin titubear, Santiago, con una sonrisa, se dirigió a la cámara y expresó: “Papito lindo, te mando un abrazo. Espero que estés viendo el programa y al igual a mi vieja hermosa”. El gesto fue bien recibido por Katia Palma, quien celebró la espontaneidad y cercanía del saludo. “Lo máximo. No sabía”, dijo, dejando ver su sorpresa y simpatía ante la situación.

El intercambio no quedó allí. Otro de los conductores celebró ste momento, mientras Katia Palma, aún sorprendida, insistió en el parecido físico entre Santiago y su famoso padre. “Con razón, pue, tiene la cara... ¿Y tienes un mellizo?”, preguntó, generando una nueva revelación para algunos que no lo sabían. Santiago confirmó que efectivamente tiene un mellizo y la producción se comprometió a buscar una foto para mostrarla en próximas emisiones. “¿También tenemos foto del mellizo o no? ¿Podemos conseguirla? Bueno, mañana la vamos a conseguir”, adelantó Katia, alimentando la expectativa sobre la familia Salinas.

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El público, atento a la conversación, reaccionó con aplausos y muestras de sorpresa. “Lo lleva en la sangre, lo lleva en la sangre”, comentó Mathías Brivio, haciendo referencia al legado artístico que parece continuar con Santiago y su hermano.

La presencia de Santiago en ‘Esto es Guerra’ suma un nuevo atractivo al reality, conocido por reunir a jóvenes talentos y por los inesperados momentos en vivo.

Katia Palma se muestar emocionada al enterarse que Jorge Salinas es padre de Santiago. Esto es Guerra /Captura

De México para abrirse paso en Perú

Santiago Salinas, modelo con más de 32 mil seguidores en Instagram, ha despertado interés en la televisión peruana no solo por su imagen sino por su entorno familiar: es hijo del reconocido actor mexicano Jorge Salinas y hermano gemelo de Jorge Emilio, además de tener cuatro hermanos más.

La trayectoria de su padre, protagonista de exitosas telenovelas como ‘La que no podía amar’ y ‘Mi corazón es tuyo’, suma expectativas sobre su desempeño en ‘Esto es Guerra’. El reality de América Televisión enfrenta una etapa de recambio, donde nuevos postulantes como Santiago, Hamid, Fabrizio, Álvaro, Stefano y Piero deben superar a históricos para ganarse un lugar en el elenco.

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La participación de Santiago Salinas promete captar la atención del público, tanto por su rendimiento en las pruebas físicas como por su vínculo con una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano.

La postulación de Santiago Salinas, descendiente del reconocido actor mexicano, genera expectativa.