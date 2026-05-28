Perú

Katia Palma se sorprende en vivo al descubrir que Santiago es hijo del mexicano Jorge Salinas y le pide un saludo en pleno programa

La conductora de ‘Esto es Guerra’ se mostró sorprendida al enterarse de la identidad del participante y celebró el momento pidiéndole un emotivo mensaje en directo para el reconocido artista mexicano.

Guardar
Google icon
Katia Palma pide a Santiago que mande saludos a su padre Jorge Salinas. Esto es Guerra /Captura
Katia Palma pide a Santiago que mande saludos a su padre Jorge Salinas. Esto es Guerra /Captura

La sorpresa fue protagonista durante la última edición de ‘Esto es Guerra’ cuando Katia Palma descubrió en vivo que Santiago, uno de los participantes, es hijo del reconocido actor mexicano Jorge Salinas. El momento, cargado de espontaneidad y emoción, se produjo durante la competencia, generando reacciones inmediatas tanto en los conductores como en el público.

Todo comenzó cuando Katia Palma, visiblemente intrigada, interrumpió la dinámica para dirigirse a Santiago y confirmar lo que acababa de descubrir. “Santiago, escúchame. Me acabo de enterar ahorita... ¿que tu papá es Jorge Salinas? Por favor, pongan la foto para que la gente vea quién es el padre de este chico tan guapo”, exclamó, mientras la producción proyectaba en pantalla la imagen del conocido actor.

La revelación causó asombro entre los presentes. Jorge Salinas, protagonista de telenovelas y películas mexicanas, es considerado uno de los actores más destacados de su país, con una carrera de décadas en la industria del entretenimiento. “Oye, es tremendo actor”, agregó Katia Palma, resaltando el talento y trayectoria del intérprete mexicano.

PUBLICIDAD

Curiosa por conocer más sobre el vínculo familiar, la conductora preguntó directamente a Santiago sobre el paradero de su padre. “¿Dónde está tu papá ahorita? ¿En México?”, consultó. El joven respondió con naturalidad: “En México, trabajando”. Ante la respuesta, Katia no dudó en pedirle que le enviara un mensaje en vivo: “Mándale un beso de mi parte”.

El hijo de Jorge Salinas busca un lugar en ‘Esto es guerra’. IG
y despierta expectativa en la audiencia El hijo de Jorge Salinas busca un lugar en ‘Esto es guerra’. IG

El emotivo saludo de Santiago a Jorge Salinas

Sin titubear, Santiago, con una sonrisa, se dirigió a la cámara y expresó: “Papito lindo, te mando un abrazo. Espero que estés viendo el programa y al igual a mi vieja hermosa”. El gesto fue bien recibido por Katia Palma, quien celebró la espontaneidad y cercanía del saludo. “Lo máximo. No sabía”, dijo, dejando ver su sorpresa y simpatía ante la situación.

El intercambio no quedó allí. Otro de los conductores celebró ste momento, mientras Katia Palma, aún sorprendida, insistió en el parecido físico entre Santiago y su famoso padre. “Con razón, pue, tiene la cara... ¿Y tienes un mellizo?”, preguntó, generando una nueva revelación para algunos que no lo sabían. Santiago confirmó que efectivamente tiene un mellizo y la producción se comprometió a buscar una foto para mostrarla en próximas emisiones. “¿También tenemos foto del mellizo o no? ¿Podemos conseguirla? Bueno, mañana la vamos a conseguir”, adelantó Katia, alimentando la expectativa sobre la familia Salinas.

PUBLICIDAD

El público, atento a la conversación, reaccionó con aplausos y muestras de sorpresa. “Lo lleva en la sangre, lo lleva en la sangre”, comentó Mathías Brivio, haciendo referencia al legado artístico que parece continuar con Santiago y su hermano.

La presencia de Santiago en ‘Esto es Guerra’ suma un nuevo atractivo al reality, conocido por reunir a jóvenes talentos y por los inesperados momentos en vivo.

Katia Palma se muestar emocionada al enterarse que Jorge Salinas es padre de Santiago. Esto es Guerra /Captura
Katia Palma se muestar emocionada al enterarse que Jorge Salinas es padre de Santiago. Esto es Guerra /Captura

De México para abrirse paso en Perú

Santiago Salinas, modelo con más de 32 mil seguidores en Instagram, ha despertado interés en la televisión peruana no solo por su imagen sino por su entorno familiar: es hijo del reconocido actor mexicano Jorge Salinas y hermano gemelo de Jorge Emilio, además de tener cuatro hermanos más.

La trayectoria de su padre, protagonista de exitosas telenovelas como ‘La que no podía amar’ y ‘Mi corazón es tuyo’, suma expectativas sobre su desempeño en ‘Esto es Guerra’. El reality de América Televisión enfrenta una etapa de recambio, donde nuevos postulantes como Santiago, Hamid, Fabrizio, Álvaro, Stefano y Piero deben superar a históricos para ganarse un lugar en el elenco.

La participación de Santiago Salinas promete captar la atención del público, tanto por su rendimiento en las pruebas físicas como por su vínculo con una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano.

La postulación de Santiago Salinas, descendiente del reconocido actor mexicano, genera expectativa.
La postulación de Santiago Salinas, descendiente del reconocido actor mexicano, genera expectativa.

Temas Relacionados

Katia PalmaJorge SalinasEsto es GuerraSantiago Salinasperu-entretenimiento

Más Noticias

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

La peruana realizó su última pasarela hacia la final y el próximo 30 de mayo se conocerá si logra un paso más hacia la corona

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del Gobierno

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del Gobierno

Cronograma de pagos del Banco de la Nación de junio 2026: ¿Cuándo se cobran las remuneraciones?

Sector público. Revisa las fechas del sexto calendario de pagos con las fechas detalladas en que cobrarás tus remuneraciones si eres trabajador estatal

Cronograma de pagos del Banco de la Nación de junio 2026: ¿Cuándo se cobran las remuneraciones?

Indecopi remata casas, terrenos y más desde S/32 mil: Lista con precios, ubicación y cómo se ven

Mañana 29 de mayo el Indecopi realizará su nuevo remate público de 43 inmuebles en su sede principal. Atento a lo que debes llevar si te interesa

Indecopi remata casas, terrenos y más desde S/32 mil: Lista con precios, ubicación y cómo se ven

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”

La barra oficial de la ‘U’ se pronunció con firmeza y exigió medidas drásticas, tanto en la directiva como en el plantel, pidiendo la salida de varios nombres

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

Luz Pacheco dice que ya no hay confianza con sus colegas del TC luego que impidieron que cesara a cuestionado funcionario

Estrategia digital en la segunda vuelta electoral: La diferencia de impacto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara al 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: así fue su participación en el desafío de pasarela

Shirley Arica volvió a ‘La Granja VIP’ luego de su renuncia en vivo: “Por algo me dicen la reina de los realities”

Nadeska Widausky sigue en la carceleta del Poder Judicial luego de dictarse su detención preliminar de 9 meses

Precio de entradas para el concierto de Ricky Martin en Lima: zonas y link para la preventa

Suheyn Cipriani en la final de MGI All Stars: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

DEPORTES

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”

Trinchera Norte explotó contra Franco Velazco y Álvaro Barco, y señaló a 7 jugadores por el mal presente de Universitario: “Reestructuración profunda”

Perú vs Haití: día, hora y canal TV del amistoso en Miami por la fecha FIFA

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Haití y España?: Novedades en la nómina del Mano Menezes para amistosos por fecha FIFA

Resultados de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026: Perú lucha por clasificar a la siguiente ronda

Reimond Manco asegura que el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario no es complicado: “Tiene cláusula de salida solo para la ‘U’”