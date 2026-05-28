Resultados de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026: Perú lucha por clasificar a la siguiente ronda.

La Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026 inició el martes 26 de mayo en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa, Honduras. La fase de grupos concluirá este jueves 28, momento en el que quedarán definidos los equipos que avanzarán a cuartos de final y semifinales.

La selección peruana participa en el torneo y tuvo un debut exitoso al superar a Canadá, considerado favorito en su grupo. El equipo dirigido por Marcelo Bencardino cayó en el primer set, pero revirtió el marcador y se impuso por 3-1, mostrando un destacado rendimiento colectivo.

Fernanda Pinto se destacó en el triunfo de Perú en el inicio del torneo. La jugadora lideró la ofensiva con 17 puntos, 15 de ellos en ataque con una efectividad del 42%, y sumó además 2 puntos de saque.

Tras el encuentro, Pinto compartió sus sensaciones: “Nosotras, las chicas, ya habíamos hablado de esto antes. Queríamos ganar, ese era nuestro principal objetivo, igual que el de Canadá. Al principio comenzamos muy nerviosas, sentíamos que no teníamos ganas de jugar, pero yo confiaba en que mi equipo, la selección de Perú, iba a sacar adelante ese partido y lo íbamos a ganar”, declaró a La Cátedra Deportes.

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La máxima anotadora de la selección peruana brindó declaraciones tras vencer a Canadá. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Programación de la fecha 3 de la Copa Panamericana

Jueves 28 de mayo

- República Dominicana vs Estados Unidos (16:00 horas)

- Venezuela vs México (18:00 horas)

- Honduras vs Perú (20:00 horas)

*Los horarios podrían moverse de acuerdo al clima en Honduras. El pasado miércoles se retrasaron los partidos por lluvias.

Programación de la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley sub 17 2026.

Las posibilidades de Perú de clasificar a la siguiente ronda

La Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026 cuenta con nueve equipos, distribuidos en tres grupos de tres selecciones. En la etapa inicial, cada conjunto se enfrenta a los otros dos de su grupo bajo el formato de todos contra todos.

Al concluir esta ronda, los dos primeros de grupo con mayor puntaje avanzan de manera directa a las semifinales. El primer lugar restante y los tres segundos de grupo juegan los cuartos de final para definir los dos cupos que faltan en semifinales.

Luego del triunfo de Perú frente a Canadá, la selección sumó su primera victoria en el Grupo B. Al equipo nacional le resta un encuentro, ante Honduras. Para clasificar de forma directa a semifinales, la selección debe vencer al equipo anfitrión y superar en puntaje a los otros líderes de los grupos.

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Si la ‘bicolor’ termina en el primer lugar de su grupo, pero no se encuentra entre los dos mejores líderes según la diferencia de sets, puntos o cantidad de victorias, tendrá que jugar los cuartos de final para intentar acceder a las semis.

La 'bicolor' evitó el quinto set y cerró el partido en Honduras. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

Resultados de las fechas anteriores

Fecha 1

- Estados Unidos 3-0 Puerto Rico

- Venezuela 3-0 Costa Rica

- Canadá 3-0 Honduras

Fecha 2

- México 3-2 Costa Rica

- Puerto Rico 3-2 República Dominicana

- Perú 3-1 Canadá

Dónde ver los partidos de la Copa Panamericana 2026

Todos los encuentros de la selección peruana en la Copa Panamericana Sub 17 de 2026 estarán disponibles en vivo por el canal oficial de YouTube de CONDEPOR HONDURAS, permitiendo que los aficionados sigan las transmisiones desde cualquier lugar.

Infobae Perú acompañará el recorrido del equipo nacional con una cobertura especial de cada partido, ofreciendo actualizaciones, análisis y todos los detalles de la campaña en Tegucigalpa.