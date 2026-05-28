Indecopi remata casas, terrenos y más desde S/32 mil: Lista con precios, ubicación y cómo se ven

Este 29 de mayo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual realizará un nuevo remate público de 43 inmuebles ubicados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco.
“Se trata de inuebles que fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o que infringieron normas de propiedad intelectual”, apunta la entidad.
Asimismo, los interesados pueden revisar previamente los catálogos a través del siguiente enlace. El remate se llevará a cabo a partir de las 8:50 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire N.° 384, en San Borja. Los participantes deberán presentarse con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar un proceso ordenado y transparente.
Los primeros bienes que se rematarán
“Para participar, es necesario acudir al menos 20 minutos antes del inicio portando DNI vigente, así como acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien de interés, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi”, resalta la entidad.
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Como se sabe, los montos que se detallan son los precios base, desde los que se empezará la subasta. Cada inmueble está ordenado por la hora en que se rematará.
- 08:50 horas – Local Comercial – Ubic. Rur. Predio La Tina, Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque – 1.50000 has – 100% de Acciones y Derechos – S/ 11.619.175,53 – Ver ubicación
- 08:55 horas – Terreno – Mz. A Lote 10 Sector Liza, Valle Chanchay, Eten, Chiclayo, Lambayeque – 108.00 m² – Acciones y Derechos – S/ 14.266,94 – Ver ubicación
- 09:00 horas – Azotea – Azotea 04 Mz. “C” Lote 26 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 56.90 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 30.892,34 – Ver ubicación
- 09:05 horas – Azotea – Azotea 03 Mz. “C” Lote 26 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 45.74 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 24.833,31 – Ver ubicación
- 09:10 horas – Azotea – Azotea Mz. “C” Lote 41 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 384.88 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 222.918,89 – Ver ubicación
- 09:15 horas – Depósito – Depósito 1 Calle Jaime Martinez De Compagnon 806-812, Urb. San Andres, Trujillo, La Libertad – 1.472 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 2.425,50 – Ver ubicación
- 09:20 horas – Almacén – Finca Frente a la Calle Sáenz Peña 621, La Victoria, Lima – 704.81 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 2.180.727,29 – Ver ubicación
- 09:25 horas – Departamento – Av. Principal 727 Dpto 401 Cuarto Piso, Urb. Jorge Chavez, Surquillo, Lima – 79.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 298.957,17 – Ver ubicación
- 09:30 horas – Terreno – Avenida 28 de julio N° 132, Huacho, Huaura, Lima – 395.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 697.345,44 – Ver ubicación
- 09:35 horas – Azotea – Sección N° 28 Techo (Azotea) Jiron El Solitario De Sayan 305, Urb. Maranga 4ta Etapa, San Miguel, Lima – 11.84 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 16.974,35 – Ver ubicación
- 09:40 horas – Departamento – Conjunto Habitacional Julio C. Tello Dpto. 501, Edf. Pis. / Ref. C Grupo A2, San Miguel, Lima – 101.20 m² – Acciones y Derechos – S/ 33.749,52 – Ver ubicación
- 09:45 horas – Departamento – Jirón Marcona 106 Unidad Inmobiliaria N° 37 Dpto. N° 202 Segundo Piso, Urb. Tambo De Monterrico, Santiago De Surco, Lima – 110.63 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 319.607,86 – Ver ubicación.
Oficinas en remate
- 09:50 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 22, Callao – 50.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 77.171,54 – Ver ubicación
- 09:55 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 23, Callao – 32.95 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 50.856,04 – Ver ubicación
- 10:00 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 24, Callao – 30.80 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 47.537,68 – Ver ubicación
- 10:05 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 32, Callao – 50.26 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 77.572,84 – Ver ubicación
- 10:10 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 41, Callao – 27.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 41.672,63 – Ver ubicación
- 10:15 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 40, Callao – 27.30 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 42.135,67 – Ver ubicación
- 10:20 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 42, Callao – 27.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 41.672,63 – Ver ubicación
- 10:25 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 44, Callao – 27.70 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 42.753,03 – Ver ubicación
- 10:30 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 30-31, Callao – 33.60 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 52.691,52 – Ver ubicación.
Más casas y terrenos
Entre los bienes que se rematan abundan las casas y terrenos en Lima, Cusco y La Libertad.
- 10:35 horas – Casa – Manzana L, Lote 7, Urb. Agrupamiento Salamanca, Segunda Etapa, Ate, Lima – 140.00 m² – Acciones y Derechos – S/ 89.702,39 – Ver ubicación
- 10:40 horas – Terreno – Jirón los Pescadores N.º 689, Piso 1, Lurín, Lima – 30.51 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 32.537,61 – Ver ubicación
- 10:45 horas – Terreno – Sector San Isidro Quebrada Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Lima – 9.001,33 m² – Acciones y Derechos – S/ 108.029,27 – Ver ubicación
- 10:50 horas – Local Comercial – Avenida Aviacion 1029, La Victoria, Lima – 47.15 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 555.685,27 – Ver ubicación
- 10:55 horas – Casa – Programa de Vivienda Ttio Mz. “J-2” Lote 18, Wanchaq, Cusco – 150.00 m² – Acciones y Derechos – S/ 56.406,57 – Ver ubicación
- 11:00 horas – Terreno – Valle Vilcanota/Sector Islayunca/Hihuaylluyoc, Huayopata, La Convención, Cusco – 0.0292 has – 100% de Acciones y Derechos – S/ 70.487,67 – Ver ubicación
- 11:05 horas – Casa – Centro Poblado San Jerónimo, Centro Histórico Mz. D2 Lote 05, San Jerónimo, Cusco – 62.13 m² – Acciones y Derechos – S/ 99.888,92 – Ver ubicación
- 11:10 horas – Casa – Av. Apurímac, barrio nor occidental, Cusco – 271.80 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 307.723,23 – Ver ubicación
- 11:15 horas – Casa – Lote de Terreno N° 8 de la Manzana “J” del Pueblo Joven Ccoripata, Santiago, Cusco – 257.60 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 681.480,03 – Ver ubicación
- 11:20 horas – Estacionamiento – Estacionamiento 16 Mz. F Lote 08 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 12.76 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 20.269,59 – Ver ubicación
- 11:25 horas – Estacionamiento – Estacionamiento 09 Mz. “F” Lote 08 Urb. Las Hortencias de California, Victor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 12.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 21.139,84 – Ver ubicación
- 11:30 horas – Terreno – Calle 09 Mz. B Sub Lote 10 C Urb. San Vicente, Trujillo, Trujillo, La Libertad – 592.30 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 871.396,70 – Ver ubicación
- 11:35 horas – Casa – I Etapa Mz N Lote 12 Habilit. Urb Villa Viru, Viru, La Libertad – 70.69 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 32.244,02 – Ver ubicación
- 11:45 horas – Casa – I Etapa Mz F Lt 20 Habilit. Urb. Villa Viru, Viru, La Libertad – 62.50 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 36.857,24 – Ver ubicación.
Precios base millonarios
Luego se rematarán terrenos y locales en La Libertad, e inclusive se llegará a rematar bienes tan grandes cuyos precios bases son de millones de soles.
- 11:50 horas – Terreno – Predio Estrella del Norte Sub-Lote 2, U.C. 1842-P Valle Jequetepeque, Chepen, Trujillo, La Libertad – 0.7570 ha – 100% de Acciones y Derechos – S/ 1.070.958,18 – Ver ubicación
- 11:55 horas – Local Comercial – Calle 09 Mz. B Sub Lote 10 E Urb. San Vicente, Trujillo, Trujillo, La Libertad – 855.11 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 1.235.318,99 – Ver ubicación
- 12:00 horas – Terreno – Ubic. Rur Predio Monserrate Sub Lote 1 U.C. 08366, Trujillo, La Libertad – 17.428,89 m² – Acciones y Derechos – S/ 13.598.281,41 – Ver ubicación
- 12:05 horas – Terreno – Tupuyo A Residencial El Porvenir, Otuzco, Otuzco, La Libertad – 100.000,18 m² – Acciones y Derechos – S/ 4.747.740,21 – Ver ubicación
- 12:10 horas – Departamento – Duplex 511 Torre II Valle Santa Catalina Block 106736-P Lote 01 Predio Sol de Villa La Arenita Sub Lote 01, Trujillo, Trujillo, La Libertad – 30.99 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 104.387,37 – Ver ubicación
- 12:15 horas – Estacionamiento – Estacionamiento 02 calle los tulipanes N° 266–270, Urb. Santa Edelmira, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 25.86 m² – Acciones y Derechos – S/ 19.366,36 – Ver ubicación
- 12:20 horas – Tendal – Tendal Dpto. 501 Mz. “L” Lote 08 Urb. Las Palmas del Golf II, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 14.06 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 8.407,53 – Ver ubicación.