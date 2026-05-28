Perú

Indecopi remata casas, terrenos y más desde S/32 mil: Lista con precios, ubicación y cómo se ven

Mañana 29 de mayo el Indecopi realizará su nuevo remate público de 43 inmuebles en su sede principal. Atento a lo que debes llevar si te interesa

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Persona pujando por bien en remate
Indecopi rematará este viernes varios bienes como departamentos y casas, ubicados en diferentes regiones. Los interesados deben cumplir una serie de requisitos para participar. - Crédito Difusión

Este 29 de mayo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual realizará un nuevo remate público de 43 inmuebles ubicados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco.

“Se trata de inuebles que fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o que infringieron normas de propiedad intelectual”, apunta la entidad.

Asimismo, los interesados pueden revisar previamente los catálogos a través del siguiente enlace. El remate se llevará a cabo a partir de las 8:50 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire N.° 384, en San Borja. Los participantes deberán presentarse con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar un proceso ordenado y transparente.

Las subasta son algo común en algunas entidades públicas. Además de Indecopi, Sunat también remata inmuebles. Así anunciaron una el año pasado. - Crédito Sunat

Los primeros bienes que se rematarán

“Para participar, es necesario acudir al menos 20 minutos antes del inicio portando DNI vigente, así como acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien de interés, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi”, resalta la entidad.

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Como se sabe, los montos que se detallan son los precios base, desde los que se empezará la subasta. Cada inmueble está ordenado por la hora en que se rematará.

  • 08:50 horas – Local Comercial – Ubic. Rur. Predio La Tina, Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque – 1.50000 has – 100% de Acciones y Derechos – S/ 11.619.175,53 – Ver ubicación
  • 08:55 horas – Terreno – Mz. A Lote 10 Sector Liza, Valle Chanchay, Eten, Chiclayo, Lambayeque – 108.00 m² – Acciones y Derechos – S/ 14.266,94 – Ver ubicación
  • 09:00 horas – Azotea – Azotea 04 Mz. “C” Lote 26 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 56.90 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 30.892,34 – Ver ubicación
  • 09:05 horas – Azotea – Azotea 03 Mz. “C” Lote 26 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 45.74 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 24.833,31 – Ver ubicación
  • 09:10 horas – Azotea – Azotea Mz. “C” Lote 41 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 384.88 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 222.918,89 – Ver ubicación
  • 09:15 horas – Depósito – Depósito 1 Calle Jaime Martinez De Compagnon 806-812, Urb. San Andres, Trujillo, La Libertad – 1.472 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 2.425,50 – Ver ubicación
  • 09:20 horas – Almacén – Finca Frente a la Calle Sáenz Peña 621, La Victoria, Lima – 704.81 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 2.180.727,29 – Ver ubicación
  • 09:25 horas – Departamento – Av. Principal 727 Dpto 401 Cuarto Piso, Urb. Jorge Chavez, Surquillo, Lima – 79.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 298.957,17 – Ver ubicación
  • 09:30 horas – Terreno – Avenida 28 de julio N° 132, Huacho, Huaura, Lima – 395.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 697.345,44 – Ver ubicación
  • 09:35 horas – Azotea – Sección N° 28 Techo (Azotea) Jiron El Solitario De Sayan 305, Urb. Maranga 4ta Etapa, San Miguel, Lima – 11.84 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 16.974,35 – Ver ubicación
  • 09:40 horas – Departamento – Conjunto Habitacional Julio C. Tello Dpto. 501, Edf. Pis. / Ref. C Grupo A2, San Miguel, Lima – 101.20 m² – Acciones y Derechos – S/ 33.749,52 – Ver ubicación
  • 09:45 horas – Departamento – Jirón Marcona 106 Unidad Inmobiliaria N° 37 Dpto. N° 202 Segundo Piso, Urb. Tambo De Monterrico, Santiago De Surco, Lima – 110.63 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 319.607,86 – Ver ubicación.
Indecopi-subasta remate-26 de abril

Oficinas en remate

  • 09:50 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 22, Callao – 50.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 77.171,54 – Ver ubicación
  • 09:55 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 23, Callao – 32.95 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 50.856,04 – Ver ubicación
  • 10:00 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 24, Callao – 30.80 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 47.537,68 – Ver ubicación
  • 10:05 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 32, Callao – 50.26 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 77.572,84 – Ver ubicación
  • 10:10 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 41, Callao – 27.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 41.672,63 – Ver ubicación
  • 10:15 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 40, Callao – 27.30 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 42.135,67 – Ver ubicación
  • 10:20 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 42, Callao – 27.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 41.672,63 – Ver ubicación
  • 10:25 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 44, Callao – 27.70 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 42.753,03 – Ver ubicación
  • 10:30 horas – Oficina – Avenida Saenz Peña 311 Oficina 30-31, Callao – 33.60 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 52.691,52 – Ver ubicación.
Indecopi fijó requisitos esenciales para quienes deseen participar en el remate público.
Indecopi fijó requisitos esenciales para quienes deseen participar en el remate público. Foto: difusión

Más casas y terrenos

Entre los bienes que se rematan abundan las casas y terrenos en Lima, Cusco y La Libertad.

  • 10:35 horas – Casa – Manzana L, Lote 7, Urb. Agrupamiento Salamanca, Segunda Etapa, Ate, Lima – 140.00 m² – Acciones y Derechos – S/ 89.702,39 – Ver ubicación
  • 10:40 horas – Terreno – Jirón los Pescadores N.º 689, Piso 1, Lurín, Lima – 30.51 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 32.537,61 – Ver ubicación
  • 10:45 horas – Terreno – Sector San Isidro Quebrada Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Lima – 9.001,33 m² – Acciones y Derechos – S/ 108.029,27 – Ver ubicación
  • 10:50 horas – Local Comercial – Avenida Aviacion 1029, La Victoria, Lima – 47.15 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 555.685,27 – Ver ubicación
  • 10:55 horas – Casa – Programa de Vivienda Ttio Mz. “J-2” Lote 18, Wanchaq, Cusco – 150.00 m² – Acciones y Derechos – S/ 56.406,57 – Ver ubicación
  • 11:00 horas – Terreno – Valle Vilcanota/Sector Islayunca/Hihuaylluyoc, Huayopata, La Convención, Cusco – 0.0292 has – 100% de Acciones y Derechos – S/ 70.487,67 – Ver ubicación
  • 11:05 horas – Casa – Centro Poblado San Jerónimo, Centro Histórico Mz. D2 Lote 05, San Jerónimo, Cusco – 62.13 m² – Acciones y Derechos – S/ 99.888,92 – Ver ubicación
  • 11:10 horas – Casa – Av. Apurímac, barrio nor occidental, Cusco – 271.80 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 307.723,23 – Ver ubicación
  • 11:15 horas – Casa – Lote de Terreno N° 8 de la Manzana “J” del Pueblo Joven Ccoripata, Santiago, Cusco – 257.60 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 681.480,03 – Ver ubicación
  • 11:20 horas – Estacionamiento – Estacionamiento 16 Mz. F Lote 08 Urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 12.76 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 20.269,59 – Ver ubicación
  • 11:25 horas – Estacionamiento – Estacionamiento 09 Mz. “F” Lote 08 Urb. Las Hortencias de California, Victor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 12.00 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 21.139,84 – Ver ubicación
  • 11:30 horas – Terreno – Calle 09 Mz. B Sub Lote 10 C Urb. San Vicente, Trujillo, Trujillo, La Libertad – 592.30 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 871.396,70 – Ver ubicación
  • 11:35 horas – Casa – I Etapa Mz N Lote 12 Habilit. Urb Villa Viru, Viru, La Libertad – 70.69 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 32.244,02 – Ver ubicación
  • 11:45 horas – Casa – I Etapa Mz F Lt 20 Habilit. Urb. Villa Viru, Viru, La Libertad – 62.50 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 36.857,24 – Ver ubicación.
Mujer peruana participando en subasta
En el remate de Indecopi las personas pueden participar en físico y pujar por los inmuebles por los que estén interesados. - Crédito Indecopi

Precios base millonarios

Luego se rematarán terrenos y locales en La Libertad, e inclusive se llegará a rematar bienes tan grandes cuyos precios bases son de millones de soles.

  • 11:50 horas – Terreno – Predio Estrella del Norte Sub-Lote 2, U.C. 1842-P Valle Jequetepeque, Chepen, Trujillo, La Libertad – 0.7570 ha – 100% de Acciones y Derechos – S/ 1.070.958,18 – Ver ubicación
  • 11:55 horas – Local Comercial – Calle 09 Mz. B Sub Lote 10 E Urb. San Vicente, Trujillo, Trujillo, La Libertad – 855.11 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 1.235.318,99 – Ver ubicación
  • 12:00 horas – Terreno – Ubic. Rur Predio Monserrate Sub Lote 1 U.C. 08366, Trujillo, La Libertad – 17.428,89 m² – Acciones y Derechos – S/ 13.598.281,41 – Ver ubicación
  • 12:05 horas – Terreno – Tupuyo A Residencial El Porvenir, Otuzco, Otuzco, La Libertad – 100.000,18 m² – Acciones y Derechos – S/ 4.747.740,21 – Ver ubicación
  • 12:10 horas – Departamento – Duplex 511 Torre II Valle Santa Catalina Block 106736-P Lote 01 Predio Sol de Villa La Arenita Sub Lote 01, Trujillo, Trujillo, La Libertad – 30.99 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 104.387,37 – Ver ubicación
  • 12:15 horas – Estacionamiento – Estacionamiento 02 calle los tulipanes N° 266–270, Urb. Santa Edelmira, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 25.86 m² – Acciones y Derechos – S/ 19.366,36 – Ver ubicación
  • 12:20 horas – Tendal – Tendal Dpto. 501 Mz. “L” Lote 08 Urb. Las Palmas del Golf II, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad – 14.06 m² – 100% de Acciones y Derechos – S/ 8.407,53 – Ver ubicación.

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