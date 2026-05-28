Shirley Arica volvió a ‘La Granja VIP’ luego de su renuncia en vivo: “Por algo me dicen la reina de los realities”

Shirley Arica, conocida como la "reina de los realities", volvió a La Granja VIP después de su renuncia en vivo, reafirmando su presencia en el programa.

El regreso de Shirley Arica a La Granja VIP marcó un nuevo episodio en la trayectoria televisiva de la modelo peruana. Tras anunciar su salida del programa durante la emisión en vivo del 27 de mayo, la participante optó por reincorporarse y retomar la competencia. El episodio generó reacciones dentro y fuera de la granja, alimentando la expectativa sobre el futuro de la llamada “reina de los realities”.

La noche del anuncio fue testigo de una de las escenas más comentadas de la temporada. Luego de finalizar la transmisión en directo, la incertidumbre llenó el ambiente. Varios espectadores y compañeros del reality especulaban sobre el destino de Arica.

La modelo, lejos de desaparecer, se reunió con la producción para discutir su situación. El diálogo terminó con la decisión de su regreso, un movimiento que sorprendió a muchos de sus seguidores.

La participante había anunciado su retiro en el programa en vivo luego de una discusión con Paul Michael, pero terminó reingresando | TikTok

Al volver a la granja, Shirley Arica corrió hacia Pati Lorena y exclamó: “Pensaron que era broma que no es cierto. He vuelto”, dejando claro que su salida había quedado en el pasado. Este gesto fue recibido con sorpresa por algunos participantes, mientras otros optaron por el silencio.

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Poco después, el grupo de Los Reales apareció y Arica no perdió la oportunidad para bromear sobre su regreso: “He regresado, los extrañé un montón, yo pensé que estaban tristes, llorando por mí. Era una broma para ver si estaban atentos”, expresó ante sus compañeros.

La reacción no se hizo esperar. Aunque algunos optaron por no responder, Paul Michael intervino y cuestionó abiertamente que la renuncia de Arica pudiera estar relacionada con una demanda salarial. Aludiendo a la posibilidad de un arreglo económico, lanzó el comentario: “Con más sueldo”.

Shirley Arica, conocida como la "reina de los realities", fue vista en el set de "La Granja VIP" después de su mediática renuncia en vivo.

Fiel a su estilo, la conocida “Chica realidad” respondió con ironía y enfatizó su permanencia en el programa: “Por algo me dicen la reina de los realities, baby”. Estas palabras cerraron el intercambio y consolidaron el regreso de la modelo a la competencia.

¿Por qué renunció en vivo Shirley Arica?

La salida temporal de Shirley Arica se originó tras un fuerte intercambio verbal con Paul Michael. El desencuentro se produjo durante una dinámica en la que ambos discutieron frente a las cámaras y al resto de los participantes. En medio de la confrontación, Paul Michael pronunció una frase que encendió los ánimos y motivó la reacción de la modelo: “¿Sigue tomando tus pastillas?”.

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El comentario, dirigido a Arica, generó indignación inmediata. La modelo se retiró del set visiblemente afectada. Minutos después, mantuvo una conversación con la conductora Ethel Pozo, a quien manifestó el impacto que la situación había tenido en su estado emocional y su determinación de priorizar su salud mental.

La modelo sorprendió al abandonar el reality luego de recibir un comentario que consideró ofensivo. Arica aseguró que priorizará su salud mental y no tolerará más faltas de respeto dentro del programa. Panamericana TV

De regreso ante las cámaras, Shirley Arica comunicó su decisión de abandonar el reality. “Resumido, porque la televisión es corta, yo no voy a permitir otra falta de respeto más. Ya me han dicho mucho, ahora que el tema de las pastillas. Simplemente, yo llego hasta acá, renuncio, no voy a seguir en el reality, es mi último día”, dijo la participante, subrayando el motivo de su salida.

La modelo profundizó en su postura y explicó que el bienestar emocional se encuentra por encima de cualquier obligación profesional. “Por contrato me puedo ir, así que muchas gracias por la oportunidad. Pero mi salud mental es primero, mi tranquilidad también, y no quiero compartir la casa con gente así”, declaró.

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El episodio dejó en evidencia el ambiente tenso dentro de La Granja VIP y puso en primer plano los retos y presiones que enfrentan los concursantes de realities. Tras su reincorporación, Shirley Arica reafirmó su presencia en el programa, mientras los seguidores del reality esperan nuevos acontecimientos en las próximas emisiones.