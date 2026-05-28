BCRP se despide de Carlos Oliva, vicepresidente de su directorio, luego de su fallecimiento

Carlos Oliva era el vicepresidente del directorio del BCRP, el segundo al mando de ese organismo luego de Julio Velarde. - Crédito Composición Infobae/BCRP

“El Banco Central de Reserva del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Augusto Oliva Neyra, vicepresidente del Directorio del BCRP. Destacamos su compromiso con el servicio al país y su valioso aporte a la institución. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, ha sido el mensaje oficial que ha dado la entidad presidida por Julio Velarde por la muerte de Oliva.

Como se recuerda, el economista Carlos Oliva Neyra fue exministro de Economía y Finanzas, durante el gobierno de Martín Vizcarra y también llegó a ser presidente del Consejo Fiscal, desde donde alertó de los elevados costos fiscales que iba a afrontar el Estado peruano en los próximos años, uno de sus últimos aportes al país.

Ante de su muerte, Oliva se desempeñaba como vicepresidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), un cargo que ejercía desde el 2021 tras ser designado por el Congreso para esa función. Ahora, el puesto de Oliva, quien partió a sus 61 años, queda vacante.

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El BCRP se despide de Carlos Olivda. - Crédito BCRP

Entidades despiden a Carlos Oliva

Como se sabe, Oliva tuvo una gran trayectoria en el sector público, siempre vinculada al manejo económico y fiscal del país. Es recordado por ocupar cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de la Nación, el BCRP y el Consejo Fiscal. Participó, así, en los gobiernos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

“El Ministerio de Economía y Finanzas lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Augusto Oliva Neyra, exministro de Economía y Finanzas.Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos”, se despidió la entidad del exfuncionario.

También el expresidente Martín Vizcarra, a través de su cuenta de Twitter le dedicó unas palabras: “el fallecimiento de Carlos Oliva Neyra enluta al Perú. Fue un gran ministro de mi gobierno, un economista íntegro, con visión de país. En el directorio del BCR aportó la serenidad necesaria en momentos difíciles. Descansa en paz Carlos, los reconocimientos a tu trayectoria, son el mejor consuelo para tu familia y amigos”.

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Carlos Oliva cursó la carrera de Economía en la Universidad del Pacífico y posteriormente realizó una maestría en Economía en Georgetown University. Foto: Fotoholica Press

Son varios los economistas que lamentan su partida. Dentro de estos también el que se pronunció publicamente fue Pedro Francke: “Lamento profundamente la partida de Carlos Oliva. Compartimos una etapa compleja para el país cuando él presidía el Consejo Fiscal y yo asumía el Ministerio de Economía y Finanzas. Tuvimos diferencias y debates técnicos, pero siempre con respeto personal y profesional, honestidad y sentido de responsabilidad con el Perú”.

“En tiempos de tanto deterioro institucional, vale recordar que las discrepancias nunca deben impedir el diálogo democrático ni el reconocimiento mutuo. Mi solidaridad y abrazo a su familia y seres queridos”, opinó el ahora miembro del equipo técnico de Roberto Sánchez.

En su momento Carlos Oliva fue retirado del Consejo Fiscal. - Crédito TV Perú

Oliva en el Consejo Fiscal

Como se recuerda, Carlos Oliva estuvo también en el Consejo Fical, desde donde criticó el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima, promovido entonces por el alcalde Rafael López Aliaga, una medida que afectaba a las próximas gestiones en la comuna.

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Pero inclusive tuvo cuestionamientos graves a la transferencia millonaria “inusual” que destinó el Ministerio de Economía y Finanzas al gobierno regional de Ayacucho, a cargo de Wilfredo Oscorima, considerado entonces como allegado a la entonces presidenta Dina Boluarte, para la construcción del estadio Cuna de la Libertad Americana.