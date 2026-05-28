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Bolsa de Valores de Lima cae mientras Wall Street logra recuperarse

Los mercados internacionales mostraron desempeños dispares durante la jornada, mientras inversionistas mantienen expectativas favorables por las ganancias corporativas y el avance del sector tecnológico en Estados Unidos

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El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, principal referente del mercado bursátil peruano, retrocedió 0,67% en las primeras negociaciones de la jornada.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, principal referente del mercado bursátil peruano, retrocedió 0,67% en las primeras negociaciones de la jornada. Foto: Andina

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este jueves con resultados negativos, en medio de un escenario internacional marcado por el avance de los principales indicadores de Wall Street. El retroceso de la plaza local se produce mientras los inversionistas mantienen la atención sobre el comportamiento de los mercados globales y las perspectivas económicas de Estados Unidos.

En contraste con el desempeño de la bolsa peruana, los índices bursátiles estadounidenses mostraron avances al inicio de la sesión, impulsados por expectativas favorables sobre las ganancias empresariales y el desempeño del sector tecnológico. En paralelo, los mercados asiáticos cerraron con resultados mixtos y las bolsas latinoamericanas registraron comportamientos variados.

BVL inicia la jornada en terreno negativo

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, considerado el principal indicador del mercado bursátil peruano, registró una caída de 0,67% durante las primeras operaciones del día. El indicador pasó de 54.429 a 54.064 puntos, reflejando una menor valoración de las acciones locales.

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De igual manera, el Índice Selectivo de la plaza limeña, integrado por las 15 acciones más negociadas del mercado, retrocedió 0,50%. Este indicador descendió de 1.403 a 1.396 puntos, siguiendo la tendencia negativa observada en el inicio de la sesión bursátil.

Wall Street mantiene el optimismo

Mientras la bolsa peruana operaba con pérdidas, los principales índices de Nueva York mostraban resultados positivos. El índice industrial Dow Jones avanzaba 0,01%, mientras que el Standard & Poor’s (S&P 500) subía 0,41%. Por su parte, el Nasdaq, enfocado en compañías tecnológicas, registraba un incremento de 0,60%.

En contraste con la caída del mercado peruano, los principales índices de Wall Street registraban avances durante la jornada.
En contraste con la caída del mercado peruano, los principales índices de Wall Street registraban avances durante la jornada. Foto: Associated Press

El buen desempeño de Wall Street ocurre pese a un contexto internacional marcado por presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas vinculadas al conflicto con Irán. Sin embargo, analistas e inversionistas mantienen expectativas positivas debido a los sólidos resultados financieros reportados por empresas estadounidenses durante el primer trimestre del año.

Ganancias empresariales impulsan el mercado estadounidense

Uno de los factores que sostiene el avance de las acciones en Estados Unidos es el crecimiento de las utilidades corporativas, especialmente en el sector tecnológico. Varias compañías superaron ampliamente las proyecciones del mercado, fortaleciendo la confianza de los inversionistas.

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“Llevo 25 años haciendo esto y nunca había visto nada igual; es realmente asombroso lo elevadas que son estas cifras de ganancias”, comentó Jeff Buchbinder, estratega jefe de renta variable de LPL Financial, a CBS News.

Según explicó el analista, las empresas tecnológicas elevaron cerca de 50% sus ganancias durante los primeros meses del año, muy por encima de los niveles habituales. Además, otras compañías fuera del sector tecnológico también reportaron incrementos importantes en sus beneficios.

Inteligencia artificial y expectativas sobre Irán

El entusiasmo por el desarrollo de la inteligencia artificial también se ha convertido en uno de los motores del rally bursátil en Wall Street. Grandes inversionistas consideran que esta tecnología podría transformar diversos sectores económicos y elevar la productividad global en los próximos años.

El alza de las acciones en Estados Unidos se apoya en el incremento de las ganancias corporativas, con especial impulso del sector tecnológico.
El alza de las acciones en Estados Unidos se apoya en el incremento de las ganancias corporativas, con especial impulso del sector tecnológico. Foto: France 24
“Los inversores apuestan a que la IA transformará la economía global”, afirmó Nigel Green, director ejecutivo de deVere Group, en un correo electrónico.

A ello se suma la expectativa de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán puedan disminuir en los próximos meses. Los mercados consideran que un eventual acuerdo podría reducir el precio del petróleo y aliviar las presiones inflacionarias. No obstante, especialistas advierten que persisten riesgos importantes, especialmente si la inflación continúa elevada o si la Reserva Federal decide mantener altas las tasas de interés por más tiempo.

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