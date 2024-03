Sobreendeudamiento de Lima: regidor denuncia dictadura municipal de Rafael López Aliaga y critica debilidad del MEF por no frenarlo

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha impuesto a un decreto del MEF con una ordenanza que involucra un sobreendeudamiento de la capital por hasta más de 20 años. Foto: composición Infobae/Aarón Ramos Medina/MML

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está nuevamente bajo los reflectores de la opinión pública por ignorar las recomendaciones del Consejo Fiscal—entidad que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas— y del Ministerio de Economía, tras embarcarse en un plan de endeudamiento que impactará en las arcas fiscales de la ciudad de Lima por las próximas seis gestiones ediles (dos décadas). En entrevista con Infobae Perú, el regidor Aron Espinoza, reprocha la falta de debate en el seno del Concejo Municipal ante una mayoría avasallante que le permite al burgomaestre aprobar proyectos al ‘caballazo’ sin expediente técnico solo para justificar la emisión de bonos de deuda y obtener apresuradamente financiamiento.

“No existe ningún gobierno regional, provincial ni distrital que haya sobreendeudado la gestión en seis periodos”, sostiene.

- El alcalde de Lima Rafael López Aliaga ha desacatado el orden fiscal y se mantiene firme en ejecutar una deuda millonaria que compromete a la comuna por los próximos 20 años, ¿lo han advertido en el Concejo Municipal, cómo se aprobó a la interna?

Estamos frente a una dictadura municipal porque lo que el alcalde piensa es lo que se aprueba sin el más mínimo debate, sin tomar en cuenta las opiniones técnicas del Consejo Fiscal ni de los regidores, como el decreto de urgencia que sacó el MEF para detener el endeudamiento que estaba haciendo la Municipalidad de Lima. Al final convocaron a una sesión extraordinaria en la Comisión de Asuntos Económicos y otra sesión extraordinaria en el Concejo Metropolitano para aprobar una ordenanza que dejaba sin efecto ese decreto (del MEF).

Los regidores que tenemos algo de experiencia le hemos hecho saber del sobreendeudamiento que va a comprometer no 20 años, sino las seis próximas gestiones. El alcalde Rafael López Aliaga, en el caso de los bonos, no va a pagar ni un solo céntimo durante su gestión porque tiene cinco años de periodo de gracia. Le hemos advertido esta forma irresponsable.

-¿Qué respuesta le ha dado en el debate del Concejo Municipal?

Levanta la voz, me ha gritado a mí en el debate cuando le hecho conocer esa posición. Él (Rafael López Aliaga) está presentando un paquete de proyectos que ni siquiera cuentan con expediente técnico. Le hemos hecho conocer, pero tiene la mayoría absoluta de 21 regidores. A ello hay que sumarle una regidora tránsfuga Lucy toro que se ha pasado al oficialismo y algunos aliados como Somos Perú y del Frente Amplio. Eso les permite tener una dictadura municipal para todo lo que cree él conveniente sin el mínimo debate.

Regidor Aron Espinoza señala que la gestión de López Aliaga está presentando un paquete de proyectos que ni siquiera cuentan con expediente técnico. "Le hemos hecho conocer, pero tiene la mayoría absoluta de 21 regidores", indica.

- En el corto plazo, ¿el alcalde está poniendo en riesgo a la Municipalidad de Lima?

Sí, parece que estuviera en campaña. Lo único que le preocupa es que los limeños veamos si está haciendo obras, pero como todo el centro de la noticia está en el Ejecutivo y Legislativo, la Municipalidad está pasando (desapercibida). Apoyamos que Lima tenga obras de importancia para solucionar el tráfico de Lima, pero traer un flujo de caja para los próximos 24 años, al presente no sabemos si estas obras solucionarán el problema.

Sobre el endeudamiento, le hicimos conocer de que un decreto de urgencia no se puede derogar sin efecto o sacarle la vuelta con un ordenanza. Tiene que ser derogado en el Congreso de la República. Se sonrió como diciendo tú no sabes nada lo que estás opinando, simplemente lo llevó al voto y se acabó.

-En una rueda de prensa, el alcalde dijo que se ha hecho respetar el fuero municipal en respuesta al decreto del MEF y Consejo Fiscal, ¿Cree que le está faltando una mayor determinación al Ministerio de Economía, Consejo Fiscal o a la Contraloría?

Los entes que le deben poner un freno a la municipalidad de Lima para que no se siga endeudando no están cumpliendo su trabajo. Un regidor de oposición en minoría no puede hacer ningún tipo de freno ante las decisiones que toma el alcalde. Contraloría advierte, pero no tiene capacidad sancionadora ni puede denunciar, solamente recomienda.

El Ministerio de Economía publica su decreto de urgencia, el alcalde, una ordenanza que le saca la vuelta a este, y ¿qué hace el ministro de Economía? Nada. Lo hace en plena vigencia del decreto del MEF. Tenemos un ministro que tiene que poner un alto, pero no lo hace. ¿Será porque tiene una bancada en el Congreso que respalda al Gobierno actual? Porque no entiendo cómo no le puedes poner un alto. No existe ningún gobierno regional, provincial, distrital que haya sobre endeudado la gestión en seis periodos.

José Arista lleva poco más de un mes al frente del Ministerio de Economía y ha señalado que implementará una política de austeridad. Foto: Andina

-Expertos señalan que mientras se resuelve el conflicto, sea mediante acuerdo entre las partes o la vía jurídica, se debe respetar lo dispuesto en el decreto de urgencia que limita el sobrendeudamiento de la comuna limeña. ¿Ustedes van a plantear algo o qué otro recurso tendrían?

Hay que tener en cuenta que el actual alcalde ha sido un duro crítico del gobierno de (Pedro) Castillo y todos sus ministros, y hay que recordar que la presidenta es parte de esa lista que Renovación Popular nunca reconoció y mucho menos el alcalde de Lima, pero que sin embargo hoy necesita un poco de los recursos y del apoyo del MEF, quien se hace el ciego, sordo y mudo. El gobierno nacional es el que debe poner los actos de sobreendeudamiento de la Municipalidad, nosotros más allá de lo que hacemos en el Concejo Metropolitano, es solo advertir y votar en contra.

No nos oponemos al desarrollo de Lima, pero sí a la forma irresponsable de cómo se está endeudando a la Municipalidad porque la deuda lo van a pagar todos los limeños, ahí queda nuestra opinión, no hacemos más.

De los S/1.200 millones de los bonos que se emitieron a una tasa del 10%, se han aprobado 23 proyectos. De estos, solo 10 tienen expediente técnico, es decir pueden ser licitados, y 13 no tienen expediente. Ahora de los S/1.000 millones que van a pedir al Banco de la Nación, dejando de garantía al Foncomún, hay 11 proyectos que no tienen expediente técnico y solo están a manera de perfil.

Lo que me he enterado es que no tienen expediente pero van a hacer la modalidad oferta que permite al postor, que gana bajo precio referencial, hacer el expediente técnico y ejecutar la obra. Apresuradamente están buscando financiamiento para proyectos.

-La Contraloría ha advertido que 17 proyectos se duplican, y que algunos proyectos no están para ejecutarse sin sustento para este gran presupuesto, ¿le causa sospecha alguna de que puede haber un desvío de estos recursos a futuro?

Lo que la gestión ha hecho es bajar su costo de planilla para sincerar y ponerla en azul y con eso poder endeudarse. El presupuesto de las Municipalidad de Lima para hacer obra no pasa los S/300 millones al año, pero si hoy quieres hacer obras por S/5.000 millones, ¿de dónde vas a sacar ese presupuesto? Lo único que hace es conseguir perfiles y hacer el sustento para las gestiones financieras que le dan la plata y lanzarla bajo un concurso que te acabo de mencionar. Puede salir el mejor economista del mundo a dar la posición sobre la forma cómo está llevando la administración y él igual no va a hacer caso. Lo que cree es lo que aprueba, el resto no existe.

La Contraloría ha advertido que no hay suficiente sustento de la Municipalidad de Lima para dicho endeudamiento y ha observado duplicidad de obras en proyectos. Foto: Andina

-Si el bono lo hubiera emitido el MEF, le hubiera costado 7% y no una tasa de 10%, como lo ha hecho ahora la Municipalidad de Lima”, una diferencia de S/36 millones anuales. ¿Se cae el calificativo de que el mejor empresario no necesariamente es un buen gestor en el sector público?

Hay que diferenciar la parte empresarial con la parte pública. La Municipalidad no construye obras con un fin económico, sino con fin social de buscar un bienestar, en cambio el empresario cuando hace una inversión es porque esa inversión le va a sacar como mínimo un 15%. Entonces estamos confundiendo de repente la forma.

Sería un buen empresario porque está levantando capital y dejando que apaguen los otros alcaldes. ¿Por qué pide cinco años de periodo de gracia si él tiene la capacidad de pagarla? Porque quiere dejarle la deuda a sus sucesores. En el 2028 se estaría pagando recién la primera cuota de estos S/1.200 millones que se han desembolsado en noviembre producto de los bonos. Estamos de acuerdo que Lima necesita obras y necesita las 10.000 motos que prometió para combatir la inseguridad, y que solo hay 400 ahora, pero hagámoslo responsablemente.

-En el caso de Rutas de Lima se inició un arbitraje internacional contra el Estado que generó 13 millones de soles para la defensa. ¿Este permanente conflicto entre Municipalidad y Ejecutivo dan malas señales al mercado sobre todo si nos recuperamos de una recesión?

El alcalde de Lima como tiene autonomía económica y administrativa va a seguir en lo que cree y piensa. No le importa lo que opinen los mejores economistas. Él la tiene clara y bajo ese concepto va a seguir adelante. Es lo que ya se ha visto.