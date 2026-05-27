Perú

Julio Velarde advierte a candidatos presidenciales: “No hay política monetaria de izquierda o derecha”

El presidente del BCR destacó en Ayacucho la importancia de preservar la autonomía del ente emisor y resaltó que el Perú mantiene una de las inflaciones más bajas de América Latina en lo que va del siglo

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Durante una ceremonia en Ayacucho, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga otorgó el grado de doctor honoris causa al presidente del Banco Central de Reserva del Perú en reconocimiento a su trayectoria (Crédito: Latina)

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, fue reconocido por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga con el grado de doctor honoris causa durante una ceremonia realizada en Ayacucho. La actividad congregó a estudiantes, docentes y autoridades universitarias, quienes recibieron al economista entre aplausos y muestras de reconocimiento por su trayectoria.

Durante su visita, Velarde destacó la importancia de preservar la autonomía del ente emisor y mantener consensos que eviten decisiones económicas perjudiciales para el país. En ese contexto, lanzó un mensaje dirigido al escenario político y a los futuros candidatos presidenciales al señalar que “no hay una política monetaria de izquierda o derecha”, sino que esta debe enfocarse en garantizar la estabilidad económica.

Defensa de la autonomía del BCR

En su intervención, Julio Velarde remarcó que la independencia del Banco Central resulta clave para mantener la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Según explicó, esta autonomía debe sostenerse sobre acuerdos básicos que impidan la aplicación de medidas que puedan afectar la economía nacional.

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“La autonomía solo se puede mantener con un consenso, un consenso de que no se realicen políticas realmente perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha. No hay una política monetaria de izquierda o derecha. La política monetaria busca siempre estabilidad y precios”, expresó durante la ceremonia realizada en el centro cultural de la universidad ayacuchana.

Julio Velarde remarcó la necesidad de proteger la independencia del Banco Central y de sostener acuerdos que permitan evitar medidas económicas que puedan afectar al país.
Julio Velarde remarcó la necesidad de proteger la independencia del Banco Central y de sostener acuerdos que permitan evitar medidas económicas que puedan afectar al país. Foto: Tu Cambista

Inflación y estabilidad económica

Velarde también recordó el proceso que atravesó el Perú para reducir la inflación luego de décadas marcadas por problemas económicos. Ante los asistentes, señaló que alcanzar niveles de inflación de un solo dígito demandó años de esfuerzo y políticas sostenidas desde el Banco Central.

“Y felizmente se consiguió, después de mucho esfuerzo, conseguir bajar la inflación a un dígito. Estamos en este momento en el periodo más largo de inflación de un dígito de nuestra historia. Hemos tenido este siglo la inflación más baja de América Latina”, sostuvo el titular del BCR.

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El economista destacó además que el país ha logrado mantener una de las inflaciones más bajas de la región en lo que va del siglo, lo que —según indicó— ha contribuido a fortalecer la estabilidad macroeconómica y generar mayor confianza en la economía peruana.

Reconocimiento en Ayacucho

La ceremonia de reconocimiento estuvo marcada por una alta expectativa del público. Debido a la gran concurrencia de asistentes, el presidente del Banco Central fue resguardado por efectivos policiales durante su llegada y salida del recinto universitario.

El titular del BCR recordó además el camino que recorrió el Perú para controlar la inflación después de varios años de dificultades económicas.
El titular del BCR recordó además el camino que recorrió el Perú para controlar la inflación después de varios años de dificultades económicas. Foto: LinkedIn

En el acto protocolar, representantes de la universidad hicieron entrega del diploma que lo acredita como doctor honoris causa de la casa de estudios y del pueblo de Ayacucho. Con esta distinción, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se suma a otras instituciones académicas que han otorgado este reconocimiento a Julio Velarde por su trayectoria y aporte a la estabilidad económica del país.

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