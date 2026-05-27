La forma en que Nadeska Widausky defendió su inocencia: “No necesito hacer daño, yo puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”

La modelo peruana indicó que no tiene na necesidad de hacer daño a nadie ni meterse a ninguna red criminal para obtener dinero fácil. Jucticia TV/ Camy TV Perú

Nadeska Widausky, bailarina e influencer peruana, defendió su inocencia este 27 de mayo durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica. El proceso, a cargo del juez Adolfo Farfán Calderón, busca determinar si la investigada permanecerá bajo custodia mientras avanza el trámite internacional solicitado por la justicia belga, que la acusa de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

Durante su intervención, Nadeska Widausky rechazó categóricamente las imputaciones y cuestionó la falta de pruebas en su contra. “Lo único que le pido, doctor, es que me dé la oportunidad de yo poder defenderme desde aquí, defenderme desde aquí con mis argumentos”, solicitó al magistrado, en un testimonio transmitido por Justicia TV. La bailarina enfatizó que su vida pública y su actividad constante en redes sociales contradicen cualquier sospecha de fuga: “Yo no tengo por qué huir. Yo tengo una vida pública y yo la comparto en las redes sociales. Hasta hace dos días que estaba activa en las redes sociales. Yo no tengo por qué irme, yo voy a afrontar. Y si yo tengo algo que deberle a, a Bélgica, pues yo lo asumo”.

PUBLICIDAD

Nadeska Widausky enfrentará este miércoles 27 de mayo una audiencia decisiva, definirán si continúa bajo prisión preventiva. Justicia TV

Niega acusaciones

Widausky insistió en que jamás ha participado en actividades delictivas relacionadas con redes criminales o captación de personas para explotación sexual. “Jamás nunca me he metido a ninguna red criminal, jamás nunca he captado a personas para prostitución o para proxenetismo”, afirmó ante el tribunal, resaltando que ninguna de las acusaciones cuenta con respaldo probatorio. “Que muestren una prueba y yo me quedo callada, yo asumo, pero yo estoy aquí dando la cara y la voy a seguir dando”, añadió.

La defensa de la bailarina giró en torno a su arraigo familiar y la responsabilidad que asume con su hijo menor y su madre de 63 años. “Yo le pido por favor que me dé la oportunidad de poder defenderme desde aquí, desde mi país, porque yo tengo derechos y no cualquiera puede venir a acusarme de algo tan importante privándome de mi propia libertad, descuidando a mi hijo y a mi madre de 63 años”, expresó. En un momento de la audiencia, relató que fue arrestada mientras dejaba a su hijo en la puerta del colegio, situación que, según remarcó, evidencia su vida establecida en Perú.

PUBLICIDAD

Interpol emitió una Notificación Roja contra Nadeska Widausky, buscándola bajo tres identidades diferentes por delitos de trata de personas.

Su particular defensa

En respuesta a las acusaciones de la Fiscalía, Widausky argumentó que no necesita recurrir a actividades ilícitas para obtener recursos. “Para mí las cosas, disculpen que se los diga así, son muy fáciles. Yo puedo ir y pedirle dinero a un hombre y ese hombre me lo va a dar. Yo no necesito ir a estar haciendo daño a cualquier persona o a estar poniendo en dificultad mi propia libertad. ¿Para qué, doctor, si yo lo puedo tener todo? Discúlpenme. Yo lo puedo tener todo”, sostuvo la investigada.

La modelo Nadeska Widausky es vista en momentos de lujo, como los que exhibía antes de su reciente captura por presunto proxenetismo por la Interpol.

Nadeska Widausky también manifestó su disposición a afrontar cualquier consecuencia si se demuestra su responsabilidad. “Yo soy una persona muy fácil de denunciar, estoy expuesta a todo y tengo mucho que perder. Enséñeme con pruebas de lo que se me está inculpando hoy en día”, declaró en la audiencia. La bailarina recalcó que no tiene miedo de enfrentar la justicia, siempre que el proceso se desarrolle con garantías y transparencia: “Doctor, señor magistrado, yo no tengo miedo porque yo no le debo nada. Yo nunca me he metido a ninguna red criminal”.

PUBLICIDAD

Nadeska Widausky, vestida con un buzo plomo y casaca negra, participa en una audiencia virtual junto a su abogado, defendiendo su libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia, que se desarrolla en el marco de la solicitud de extradición presentada por la justicia de Bélgica, continuará con la evaluación del pedido de la Fiscalía para que la investigada permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza el trámite internacional. La decisión del juez Adolfo Farfán Calderón será determinante para el futuro procesal de la bailarina, quien insiste en su inocencia y en el derecho a defenderse en territorio peruano.

Nadeska Widausky, conmovida, se defiende de las acusaciones durante una audiencia, insistiendo en su inocencia por el bienestar de su familia.