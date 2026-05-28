Falleció miembro del directorio del BCRP, Carlos Oliva: fue ministro de Economía y Finanzas

Oliva construyó una amplia carrera en el sector público ligada a la conducción de las políticas económicas y fiscales del país. Foto: difusión/composición Infobae Perú

El economista Carlos Oliva Neyra falleció la mañana de este miércoles 27 de mayo, según pudo confirmar Infobae Perú. El exministro de Economía y Finanzas se desempeñaba actualmente como vicepresidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cargo que ejercía desde el 2021 tras ser designado por el Congreso.

Oliva desarrolló una extensa trayectoria en el sector público vinculada al manejo económico y fiscal del país. A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de la Nación, el BCRP y el Consejo Fiscal, además de participar en los gobiernos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

Trayectoria en el sector público

Carlos Oliva estudió Economía en la Universidad del Pacífico y obtuvo una maestría en Economía en la Georgetown University. Su experiencia profesional estuvo marcada por diversos cargos vinculados a la administración fiscal y monetaria del país.

Durante el gobierno de Ollanta Humala fue viceministro de Hacienda entre 2011 y 2015. En ese mismo periodo también integró el directorio del Banco de la Nación y posteriormente pasó a formar parte del directorio del Banco Central de Reserva entre 2015 y 2016.

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Carlos Oliva cursó la carrera de Economía en la Universidad del Pacífico y posteriormente realizó una maestría en Economía en Georgetown University. Foto: Fotoholica Press

Su paso por el MEF y el Consejo Fiscal

En la gestión de Martín Vizcarra, asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas el 7 de junio de 2018. Permaneció en funciones hasta el 30 de septiembre de 2019, fecha en la que se produjo la disolución del Congreso.

Posteriormente, en diciembre de 2020, fue nombrado presidente del Consejo Fiscal. Desde esa posición mantuvo una postura crítica frente al manejo del gasto público y el incremento del déficit fiscal. También cuestionó la gestión del exministro de Economía Alex Contreras y del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. En abril de 2024, el gobierno de Dina Boluarte dispuso su salida del Consejo Fiscal.

Su rol en el BCRP

En 2021, el Congreso nombró a Carlos Oliva como integrante del directorio del BCRP. Posteriormente, el propio directorio lo designó vicepresidente de la institución, función que desempeñó hasta su fallecimiento.

De acuerdo con información conocida tras confirmarse su deceso, el procedimiento para reemplazarlo correspondería al Congreso, debido a que su elección fue realizada por ese poder del Estado. No obstante, desde el entorno del BCRP consideran complejo que se concrete una nueva designación en el corto plazo debido al tiempo restante del actual periodo parlamentario y a que el quórum del directorio se mantiene completo con los miembros restantes.

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El lanzamiento de una moneda conmemorativa por el Banco Central de Reserva del Perú. La moneda celebra el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, mostrando elementos representativos de ambos países.

BCRP: Julio Velarde destacó su autonomía en reconocimiento en Ayacucho

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, recibió este martes 26 de mayo el grado de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en una ceremonia desarrollada en el Centro Cultural de la institución, en Ayacucho.

Durante su presentación, Velarde subrayó la necesidad de resguardar la autonomía del BCRP para garantizar una política monetaria estable y responsable, al margen de las posiciones políticas de cada gobierno.

“Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha”, señaló durante su intervención ante autoridades, estudiantes y ciudadanos.

La universidad resaltó que, durante la gestión de Velarde, el Perú ha mantenido uno de los niveles de inflación más bajos y estables de América Latina. En esa línea, el titular del BCRP recordó los periodos de inestabilidad monetaria registrados en décadas anteriores y sostuvo que el sol peruano presenta actualmente una mayor solidez frente al dólar respecto a comienzos de los años 2000.

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