Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

En Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay arrancará a las 19:00 horas. En México el pitazo inicial sonará a las 16:00 horas, mientras que en España se dará a la medianoche.

El Sporting Cristal vs Cerro Porteño se disputará en el estadio La Nueva Olla de Asunción a las 17:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) comenzará una hora después.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú tendrá todo lo relacionado con el compromiso desde la previa, el minuto a minuto y otros detalles que no te puedes perder.

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la jornada 6 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se verá en Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay por ESPN; mientras que ESPN 2 lo transmitirá para Ecuador, Colombia y Venezuela. En Chile estará disponible por ESPN Premium y en Argentina por FOX Sports 3. Disney+ también tendrá este cotejo por su plataforma de streaming.

En el sistema de asistencia por video, Juan Lara, también de nacionalidad chilena, será responsable del VAR, acompañado por Edson Cisternas en el rol de asistente. La supervisión arbitral estará a cargo del brasileño Roberto Perassi, quien actuará como asesor.

El partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño tendrá como árbitro principal al chileno Piero Maza . La terna arbitral se completa con Claudio Urrutia y Juan Serrano como asistentes, mientras que Mathías Riquelme estará asignado como cuarto árbitro.

El último partido se dio el 8 de abril del presente año, en el marco de la jornada 1 del grupo F de la Copa Libertadores. El estadio Miguel Grau fue testigo de una victoria por 1-0 de los ‘rimenses’ con el gol de Felipe Vizeu a los 82 minutos.

Sporting Cristal y Cerro Porteño se han enfrentado en siete oportunidades a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. Y el balance le resulta en contra de los ‘celestes’ con tres derrotas, tres empates y un triunfo.

La situación varía en la liga paraguaya, donde quedó en el tercer puesto con 38 puntos, a 11 del líder y campeón del Apertura, Olimpia. No obstante, el triunfo en casa ante Rubio Ñu es un indicador que llega con esperanzas para este duelo.

Cerro Porteño tiene la clasificación a tiro para los octavos de final al ubicarse en el primer lugar del grupo F. Incluso el empate lo coloca en la próxima ronda, considerando que Junior de Barranquilla aspiraría a lo mucho al ‘playoff’ de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el DT Zé Ricardo no contará con cinco jugadores: uno por sanción (Cristiano da Silva) y cuatro por lesión (Juan González, Santiago González, Luis Iberico y Felipe Vizeu).

Eso sí, si los ‘cerveceros’ vencen a Cerro Porteño no tendrían un lugar confirmado en los octavos de final, ya que depende de lo que ocurra entre Palmeiras y Junior de Barranquilla en Brasil. La opción de la Copa Sudamericana está latente.

Sporting Cristal venció 2-1 a ADT el pasado fin de semana, aunque este triunfo no ha calmado las aguas de un club que marcha en la casilla 11 del Torneo Apertura, cerca de la zona de descenso.

Sporting Cristal visitará a Cerro Porteño de Paraguay hoy, jueves 28 de mayo, en un duelo válido por la fecha 6 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 . El estadio La Nueva Olla de Asunción será el escenario de una contienda clave para los objetivos de ambas escuadras de seguir en competencia internacional.

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