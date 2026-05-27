Perú

BCR ordena a grandes bancos instalar “centros de contingencia extrema” ante desastres masivos como terremotos o tsunamis

Los bancos que concentran más del 5% de las transferencias deberán operar en el sistema LBTR con triple respaldo tecnológico. Tendrán hasta 3 años para adecuarse

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Julio Velarde - BCR
La Circular Nº 0011-2026-BCRP mantiene la exigencia de dos centros de datos para todos los bancos, pero endurece los requisitos técnicos y operativos.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha establecido una nueva exigencia para los bancos considerados “sistémicamente importantes”: deberán contar con tres centros de datos separados para proteger las transferencias y operaciones críticas, incluso en casos extremos como terremotos, tsunamis u otras catástrofes que puedan dejar fuera de línea a toda una ciudad.

Esta medida, que entra en vigencia en junio de 2026, introduce el concepto de “centro de contingencia extrema”, que debe ubicarse a al menos 500 kilómetros del centro principal.

Nueva exigencia para bancos clave: tres centros de datos separados

Hasta ahora, la regulación solo pedía dos centros: el principal y el secundario, normalmente ubicados en ciudades cercanas o incluso en la misma región, separados por al menos 10 kilómetros (o menos, si hay estudios técnicos que lo justifican).

La Circular Nº 0011-2026-BCRP no elimina esta exigencia básica, pero ahora eleva el estándar para los bancos más relevantes del sistema: además del centro principal y el secundario, deberán implementar un tercer centro, el “centro de contingencia extrema”, que garantice continuidad operativa aun si ocurre un desastre de gran magnitud en la ciudad principal.

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La nueva norma aplica solo a bancos y entidades que procesan más del 5% de las transferencias anuales del sistema LBTR en Perú. REUTERS/Noah Berger for AWS/File Photo
La nueva norma aplica solo a bancos y entidades que procesan más del 5% de las transferencias anuales del sistema LBTR en Perú. REUTERS/Noah Berger for AWS/File Photo

Este nuevo reglamento aplica exclusivamente a los bancos y entidades que procesan más del 5% del valor anual de las transferencias del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Para el resto de los participantes, se mantienen los requisitos de principal y secundario, pero con mayores detalles técnicos y controles sobre distancias, respaldo y pruebas de continuidad.

Chile y Japón, ejemplos internacionales tras grandes catástrofes

El objetivo principal es que, si ocurre un desastre regional, como un gran sismo en Lima o un tsunami que afecte la costa central, los bancos puedan trasladar sus operaciones a una ciudad completamente distinta, como Arequipa, Trujillo o Cusco, y seguir procesando pagos y transferencias sin interrupciones.

Así, el sistema financiero nacional se mantendría funcionando incluso bajo escenarios extremos, protegiendo el acceso a pagos para empresas y ciudadanos.

La decisión del BCR se inspira en experiencias internacionales como las de Chile y Japón, donde los desastres llevaron a fortalecer la infraestructura financiera nacional.
La decisión del BCR se inspira en experiencias internacionales como las de Chile y Japón, donde los desastres llevaron a fortalecer la infraestructura financiera nacional.

Esta medida sigue prácticas internacionales que se adoptaron en países como Chile, que reforzó su infraestructura bancaria tras el terremoto de 2010, y Japón, que luego del desastre de Fukushima en 2011, implementó respaldos en lugares alejados para evitar parálisis total del sistema financiero.

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La nueva exigencia impacta principalmente a grandes bancos y empresas que realizan transferencias de alto valor entre entidades, pero no modifica las operaciones cotidianas ni los servicios habituales de las personas de a pie.

BCR vela por la continuidad del sistema de transferencias

El nuevo ordenamiento también endurece las exigencias para todos los participantes en materia de ciberseguridad y gestión de riesgos.

Impone controles de acceso físico y lógico, obliga a realizar pruebas anuales de vulnerabilidad y “ethical hacking”, exige respaldos periódicos y monitoreo constante, y recomienda la certificación ISO 27001 en gestión de seguridad de la información.

Además, se debe informar previamente al BCR sobre cualquier cambio relevante en infraestructura o procesos críticos y participar en simulacros y pruebas de continuidad organizadas por la autoridad.

Los bancos sistémicamente importantes tienen un plazo de hasta 3 años para implementar el tercer centro de datos desde el momento en que sean notificados oficialmente. Para los demás, la obligación es reforzar y mantener los dos centros clásicos, cumpliendo los nuevos estándares técnicos y operativos, comunicó el máximo ente emisor.

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