BCR ordena a grandes bancos instalar “centros de contingencia extrema” ante desastres masivos como terremotos o tsunamis

La Circular Nº 0011-2026-BCRP mantiene la exigencia de dos centros de datos para todos los bancos, pero endurece los requisitos técnicos y operativos.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha establecido una nueva exigencia para los bancos considerados “sistémicamente importantes”: deberán contar con tres centros de datos separados para proteger las transferencias y operaciones críticas, incluso en casos extremos como terremotos, tsunamis u otras catástrofes que puedan dejar fuera de línea a toda una ciudad.

Esta medida, que entra en vigencia en junio de 2026, introduce el concepto de “centro de contingencia extrema”, que debe ubicarse a al menos 500 kilómetros del centro principal.

Nueva exigencia para bancos clave: tres centros de datos separados

Hasta ahora, la regulación solo pedía dos centros: el principal y el secundario, normalmente ubicados en ciudades cercanas o incluso en la misma región, separados por al menos 10 kilómetros (o menos, si hay estudios técnicos que lo justifican).

La Circular Nº 0011-2026-BCRP no elimina esta exigencia básica, pero ahora eleva el estándar para los bancos más relevantes del sistema: además del centro principal y el secundario, deberán implementar un tercer centro, el “centro de contingencia extrema”, que garantice continuidad operativa aun si ocurre un desastre de gran magnitud en la ciudad principal.

PUBLICIDAD

La nueva norma aplica solo a bancos y entidades que procesan más del 5% de las transferencias anuales del sistema LBTR en Perú. REUTERS/Noah Berger for AWS/File Photo

Este nuevo reglamento aplica exclusivamente a los bancos y entidades que procesan más del 5% del valor anual de las transferencias del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Para el resto de los participantes, se mantienen los requisitos de principal y secundario, pero con mayores detalles técnicos y controles sobre distancias, respaldo y pruebas de continuidad.

Chile y Japón, ejemplos internacionales tras grandes catástrofes

El objetivo principal es que, si ocurre un desastre regional, como un gran sismo en Lima o un tsunami que afecte la costa central, los bancos puedan trasladar sus operaciones a una ciudad completamente distinta, como Arequipa, Trujillo o Cusco, y seguir procesando pagos y transferencias sin interrupciones.

Así, el sistema financiero nacional se mantendría funcionando incluso bajo escenarios extremos, protegiendo el acceso a pagos para empresas y ciudadanos.

La decisión del BCR se inspira en experiencias internacionales como las de Chile y Japón, donde los desastres llevaron a fortalecer la infraestructura financiera nacional.

Esta medida sigue prácticas internacionales que se adoptaron en países como Chile, que reforzó su infraestructura bancaria tras el terremoto de 2010, y Japón, que luego del desastre de Fukushima en 2011, implementó respaldos en lugares alejados para evitar parálisis total del sistema financiero.

PUBLICIDAD

La nueva exigencia impacta principalmente a grandes bancos y empresas que realizan transferencias de alto valor entre entidades, pero no modifica las operaciones cotidianas ni los servicios habituales de las personas de a pie.

BCR vela por la continuidad del sistema de transferencias

El nuevo ordenamiento también endurece las exigencias para todos los participantes en materia de ciberseguridad y gestión de riesgos.

Impone controles de acceso físico y lógico, obliga a realizar pruebas anuales de vulnerabilidad y “ethical hacking”, exige respaldos periódicos y monitoreo constante, y recomienda la certificación ISO 27001 en gestión de seguridad de la información.

Además, se debe informar previamente al BCR sobre cualquier cambio relevante en infraestructura o procesos críticos y participar en simulacros y pruebas de continuidad organizadas por la autoridad.

Los bancos sistémicamente importantes tienen un plazo de hasta 3 años para implementar el tercer centro de datos desde el momento en que sean notificados oficialmente. Para los demás, la obligación es reforzar y mantener los dos centros clásicos, cumpliendo los nuevos estándares técnicos y operativos, comunicó el máximo ente emisor.

PUBLICIDAD