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A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: partido clave en Asunción por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Zé Ricardo visitarán al ‘Ciclón’ en Asunción para definir su futuro en el torneo internacional en la última jornada de la fase de grupos. Conoce los horarios del crucial duelo

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Sporting Cristal se medirá con Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal se medirá con Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Cerro Porteño definirá el destino internacional del equipo peruano en la última fecha de la Copa Libertadores 2026. Con tres ausencias importantes en su plantel: Juan Cruz González, Santiago González, y Felipe Vizeu por lesión, los rimenses disputarán un partido clave en busca de asegurar al menos el tercer puesto del grupo, que otorga el pase a los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se jugará hoy, jueves 28 de mayo, en el estadio La Nueva Olla de Asunción, siendo la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este partido será determinante para el futuro internacional de ambos equipos.

La transmisión está programada para arrancar a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido podrá verse desde las 18:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el duelo a partir de las 19:00 horas. De este modo, la organización garantiza una cobertura que abarca a la audiencia sudamericana y de Estados Unidos, permitiendo que los hinchas no pierdan detalle de este decisivo compromiso.

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Sporting Cristal vs Cerro Porteño.
Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido en el Callao por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Club Cristal.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño será transmitido en directo por ESPN, la cadena que posee los derechos televisivos de la Copa Libertadores para Perú y otros países de Sudamérica. De este modo, los aficionados podrán seguir el partido con imágenes en vivo desde el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Para quienes optan por plataformas digitales, el duelo estará disponible a través de Disney+ mediante streaming, con acceso para suscriptores. Esta opción permite disfrutar del partido tanto en casa como en movimiento, utilizando diferentes dispositivos.

Por otro lado, Infobae Perú realizará un minuto a minuto desde Asunción, brindando información en tiempo real sobre la previa, las jugadas clave, los goles, el resultado final y la tabla de posiciones. Además, el portal ofrecerá un análisis completo del rendimiento de Sporting Cristal y el impacto de su desempeño en el desenlace del Grupo F.

Canal TV del Cerro Porteño vs Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol
Canal TV del Cerro Porteño vs Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol

Los resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a los octavos de final

El conjunto dirigido por Zé Ricardo enfrenta un desafío decisivo: una victoria ante Cerro Porteño le permitiría acceder directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, tras la caída por 3-2 ante Junior en Colombia en la jornada anterior, Sporting Cristal quedó obligado a esperar otros resultados, ya que perdió el control de su destino en el grupo.

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Por su parte, Cerro Porteño aseguró su clasificación tras vencer 1-0 a Palmeiras en Brasil y lidera la serie con 10 puntos. El cuadro celeste, en cambio, suma seis unidades, mientras que Palmeiras acumula ocho y Junior, cuatro.

Con solo una fecha pendiente, los rimenses mantienen grandes posibilidades de ingresar a la Copa Sudamericana: incluso una derrota en Paraguay podría permitirle avanzar, siempre que Junior no logre una victoria en suelo brasileño frente al actual subcampeón.

En este escenario, la única combinación que dejaría fuera de toda competencia internacional a Cristal sería una derrota propia sumada a un triunfo de Junior ante Palmeiras. El desenlace del grupo se definirá con ambas miradas puestas en los partidos simultáneos, en una jornada que establecerá el futuro inmediato de los rimenses en el plano continental.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.

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