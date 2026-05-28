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Pasaporte sin cita desde el 1 de junio: horarios, días y cuánto demora el trámite del documento

Migraciones confirma la fecha oficial para el inicio de la atención por orden de llegada en todos sus centros a nivel nacional. Conoce todos los detalles del nuevo funcionamiento

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A partir del 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones implementará un nuevo modelo de atención para la obtención del pasaporte peruano, eliminando el sistema de citas virtuales y permitiendo a los ciudadanos acceder al documento de manera presencial y directa en los principales centros de atención del país. Esta medida, confirmada por el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado, representa un cambio significativo en el proceso de emisión del pasaporte, facilitando el acceso para miles de peruanos que requieren este documento de viaje.

Según explicó Juan Alvarado en declaraciones a Canal N, el nuevo sistema permitirá que cualquier ciudadano acuda a los centros de atención con solo presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin necesidad de haber gestionado previamente una cita por internet.

La modalidad presencial entrará en vigencia oficialmente el lunes 1 de junio, aunque los días previos se desarrollará una fase final de prueba en los ocho centros de atención de Lima y en oficinas regionales a nivel nacional

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“El lunes ya oficialmente empieza eso con todos los controles”, detalló el superintendente.

Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones
Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

Paso a Paso para tramitar el pasaporte presencial

  • Solicitar ticket: El ciudadano debe acudir personalmente a uno de los centros de atención de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Lima o en las principales ciudades del país. Al ingresar, presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y solicita un ticket en el módulo de recepción. Este ticket asigna un turno específico para ser atendido.
  • Esperar turno: Una vez registrado, el usuario toma asiento en la sala de espera. El sistema de turnos irá llamando a los ciudadanos conforme avanza la atención. Se recomienda estar atento a los anuncios y tener el ticket a la mano.
  • Toma de datos biométricos y verificación: Cuando el número de turno es anunciado, el ciudadano pasa al módulo correspondiente. Allí, el personal de Migraciones verifica los datos y realiza la captura de los datos biométricos: se toman las huellas digitales, la fotografía y la firma. Este proceso garantiza la autenticidad del solicitante y cumple estándares de seguridad internacional.
  • Impresión: Tras completar la verificación y toma de datos, la solicitud pasa al área de impresión. El personal informa al ciudadano sobre el tiempo estimado para recibir el pasaporte, que suele ser de aproximadamente dos horas. Durante ese periodo, la persona puede esperar en las instalaciones o aprovechar para realizar otras actividades en los alrededores.
  • Entrega del pasaporte: Concluido el tiempo de espera, el ciudadano regresa al área de entrega, presenta su ticket y el DNI. Finalmente, recibe el pasaporte peruano ya listo para su uso, completando el trámite de manera presencial y en el mismo día.

Horarios y centros de atención

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto que el horario de atención será de 8:00 a 17:00, de lunes a sábado.

La implementación abarca los principales centros de atención en Lima y regiones, donde se espera una importante afluencia de personas durante los primeros días de la nueva modalidad. El organismo recomienda a los ciudadanos acudir temprano y portar todos los documentos requeridos, especialmente el DNI en buen estado, para agilizar el trámite.

La eliminación de las citas virtuales responde a una demanda ciudadana por un acceso más directo y rápido al pasaporte peruano.

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