Minedu pagará bonos de hasta S/596 por negociación colectiva: Los montos para cada régimen

Revisa los bonos que se pagan este 2026 para el Minedu. - Crédito Andina

Mientras la negociación colectiva de este año sigue en espera del ‘espacio fiscal’ del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta misma entidad ha dado opinión favorable a las modificaciones presupuestarias de unidades ejecutoras del Ministerio de Educación para pagar bonos acordados en el Convenio Colectivo 2025-2026 (el que se encuentra vigente este año).

Se trata de, en su mayoría, bonos pactados para entregarse por el cierre del pliego de la negociación colectiva. También incluyen otros bonos extraordinarios, una bonificación por el Día del servidor público, pago de canastas navideñas y más.

Según los cálculos de Infobae Perú, en base al informe que presentó el MEF ante el Minedu, En total, se verán beneficiados 10 mil 350 trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 276; 3 mil 733 trabajadores CAS (DL 1057) y 19 empleados públicos del DL 728. Se debe resaltar que aún no hay fecha confirmada del pago de estos beneficios.

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Varios bonos se han confirmado para diferentes entidades del Minedu. - Crédito UGEL02

Bono por negociación colectiva

Estos son los bonos detallados para cada entidad. Primero, empezando por la sede central. Este se trata de un bono por el cierre de pliego de negociación para el convenio colectivo:

Paga bono por única vez de S/81 para 81 trabajadores del régimen laboral DL 276

De S/227 para 36 trabajadores del régimen laboral DL 1057

De S/225 para 19 trabajadores del régimen laboral DL 728

De S/436 para 285 trabajadores del régimen laboral DL 1057.

Estos bonos son diferentes a los ya pagados para todo el sector público. sí fueron los detalles del que se abonó a inicios del año. - Crédito America Noticias

Asimismo, para las Unidades de Seguimiento y Evaluación que menciona el informe también se pagarán bonos, con respecto también al cierre de pliego y otros conceptos.

USE 01 San Juan de Miraflores: Paga bono extraordinario de S/211 para 1.399 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación extraordinaria por cierre de pliego de S/586 para 120 trabajadores del régimen laboral DL 1057

USE 02 San Martin de Porres: Paga bono por cierre de pliego de S/249 para 238 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bonificación extraordinaria por cierre de pliego de S/249 para 1.642 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 03 Cercado: Paga bono extraordinario por cierre de negociación colectiva de S/211 para 1.985 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación excepcional por cierre de pliego de S/211 para 186 trabajadores del régimen laboral DL 1057

USE 04 Comas: Paga bonificación por el día del servidor público de S/100 para 262 trabajadores del régimen laboral DL 1057 , bono por cierre de pliego a afiliados y no afiliados de S/111 para 262 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bonificación especial por única vez en reconocimiento por el día del servidor público de S/211 para 1.504 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 05 San Juan de Lurigancho: Paga bonificación especial por el día del servidor público de S/211 para 241 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono por el día del empleado público de S/211 para 1.199 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 06 Vitarte: Paga bono extraordinario por cierre de pliego de S/1,000 para 55 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono extraordinario por el día del servidor público administrativo de S/211 para 973 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 07 San Borja: Paga bono por el día del servidor público de S/211 para 1.082 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación excepcional por cierre de la negociación del pliego de reclamos de S/596,47 para 86 trabajadores del régimen laboral DL 1057.

Revisa si a tu entidad le tocará bono. Aún la fechas de pago no están detalladas. - Crédito Andina

También irán para programas

Debe resaltarse también que programas del Minedu recibirán el bono:

Programa Nacional de Infraestructura Educativa: Paga bonificación por cierre de pliego por elevación del costo de vida de S/278.60 para 257 trabajadores del régimen laboral DL 1057

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo: Paga bonificación por cierre de pliego de S/543 para 131 trabajadores del régimen laboral DL 1057

Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos: Paga bonificación por cierre de pliego por elevación del costo de vida de S/294 para 20 trabajadores del régimen laboral DL 1057

Programa Educación Básica para Todos: Paga bono por cierre de pliego por única vez de S/227 para 14 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y de S/436 para 1.082 trabajadores del régimen laboral DL 1057.

El año pasado el MEF tenía un menor espacio fiscal de lo que piden los sindicatos. Este año aún no lo presenta. - Crédito Revista Minería y Energía

Además, para otras entidades también se ha confirmado este movimiento de recursos para el pago de bonos:

Dirección de Educación de Lima: Paga otorgamiento de un único bono por el día del servidor público de S/211.09 para 419 trabajadores del régimen laboral DL 276 y otorgamiento de un único bono por cierre de pliego de S/211.09 para 340 trabajadores del régimen laboral DL 1057

Escuela Nacional de Bellas Artes: Paga canasta navideña de S/60 para 13 trabajadores del régimen laboral DL 276 y 26 trabajadores del régimen laboral DL 1057 . También paga bono por cierre de pliego de S/254,10 para 10 trabajadores del régimen laboral DL 276 y 20 trabajadores del régimen laboral DL 1057

Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico: Paga bonificación extraordinaria por el día del servidor público administrativo de la EESPPM correspondiente al año 2026 de S/211 para 43 trabajadores del régimen laboral DL 276 y 18 trabajadores del régimen laboral DL 1057

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú del Ministerio de Educación: Paga bono por cierre de pliego de S/436 para 42 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono por cierre de pliego de S/436 para 12 trabajadores del régimen laboral DL 1057.