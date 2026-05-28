Campaña veterinaria gratis para este sábado 30 mayo: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La intervención apunta a prevenir la reproducción no planificada y a reducir riesgos por parásitos que afectan la salud de los animales y el entorno familiar - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Cieneguilla y la veterinaria municipal anunciaron una jornada gratuita de esterilización y desparasitación interna y externa dirigida a perros y gatos. La actividad busca facilitar el acceso a servicios veterinarios básicos y promover el control responsable de la población animal en el distrito.

La campaña se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, en Nueva Victoria – Mz M, Lt 3, a la altura del colegio San Francisco de Asís. El horario de atención será de 08:30 a 13:00, con ingreso por orden de llegada, de acuerdo con la convocatoria difundida por las autoridades locales.

El municipio precisó que la intervención incluirá procedimientos orientados a prevenir la reproducción no planificada y a reducir riesgos asociados a parásitos que afectan la salud de los animales y pueden impactar en el entorno familiar. La comuna destacó que la participación vecinal resulta clave para sostener un distrito con mejores condiciones de convivencia y cuidado.

PUBLICIDAD

Los organizadores pidieron a los vecinos llevar a sus mascotas con una mantita y trasladarlas con control para evitar incidentes en la zona de espera - Créditos: Municipalidad de Cieneguilla.

La organización solicitó que cada vecino lleve a su animal con una mantita, un elemento necesario para el manejo seguro durante la evaluación y el procedimiento. También pidió que el traslado se realice con control adecuado, a fin de evitar incidentes en la zona de espera.

Para acceder a los servicios, las mascotas deberán estar en buen estado de salud. La convocatoria estableció un rango de edad de cinco meses a seis años y un peso máximo de 10 kg, criterios que delimitan el grupo que podrá ser atendido durante la jornada.

Otro requisito será el ayuno de ocho horas, una condición solicitada para la seguridad del procedimiento. La comuna recordó que los dueños deben cumplir esa indicación antes de presentarse, ya que una preparación inadecuada puede impedir la intervención.

La municipalidad señaló que la campaña forma parte de acciones preventivas que buscan reducir problemas de salud asociados a la falta de control veterinario, además de reforzar prácticas de tenencia responsable en espacios públicos y viviendas.

PUBLICIDAD

La atención comenzará desde las 8:30 horas - Créditos: Imagen Ilustativa Infobae.

¿Por qué es importante la esterilización?

Reduce camadas no planificadas y, con ello, la cantidad de perros abandonados o en situación de calle.

Disminuye la presión sobre albergues, municipalidades y familias que asumen rescates sin recursos suficientes.

Ayuda a prevenir problemas de salud asociados al sistema reproductor, como infecciones uterinas y tumores mamarios en hembras, y afecciones prostáticas en machos.

Contribuye a reducir conductas vinculadas al celo, como fugas, peleas, marcaje con orina y búsqueda insistente de hembras, lo que baja el riesgo de accidentes.

Reduce la probabilidad de mordeduras y conflictos en la vía pública cuando los animales deambulan sin supervisión.

Facilita la convivencia en casa, porque disminuye episodios de ansiedad o agitación relacionados con el ciclo reproductivo.

Permite un control sanitario más ordenado, ya que el dueño puede concentrarse en vacunación, desparasitación y chequeos periódicos.

Mejora la salud pública al disminuir el número de perros sin control veterinario, lo que reduce riesgos de transmisión de parásitos y otras enfermedades.

Importancia de la desparasitación

Protege la salud del animal, porque reduce parásitos intestinales y externos que causan diarrea, anemia, pérdida de peso y picazón.

Disminuye el riesgo de transmisión a las personas, ya que algunos parásitos pueden afectar a niños y adultos.

Mejora la respuesta a vacunas y tratamientos, porque un organismo sin carga parasitaria enfrenta mejor enfermedades.

Evita complicaciones graves, como deshidratación, obstrucciones intestinales o dermatitis por pulgas y garrapatas.

Reduce la contaminación del hogar y espacios públicos, al limitar la dispersión de huevos y larvas.

Favorece el bienestar, porque el animal duerme mejor, come mejor y se muestra más activo.