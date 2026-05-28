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Magaly Medina revela una nueva crisis entre Melissa Klug y Jesús Barco: “El nivel de comunicación es cero”

La conductora afirmó que la pareja atraviesa una etapa de conflictos y falta de comunicación, evidenciada por indirectas públicas y referencias polémicas en sus perfiles digitales.

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Según la periodista, los recientes mensajes cruzados en redes sociales reflejan tensiones entre la empresaria y el futbolista, quienes aún comparten hogar y la crianza de su hija. Magaly TV La Firme

Magaly Medina reveló que la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atraviesa una nueva crisis. Según la periodista, la pareja, que recientemente fue protagonista de rumores por tensiones y distanciamiento, estaría enfrentando una etapa de conflicto marcada por la falta de diálogo y el intercambio de indirectas a través de redes sociales.

Durante la última edición de su programa, miércoles 27 de mayo, Magaly Medina analizó el comportamiento de Klug y Barco en el espacio digital, señalando que sus mensajes públicos evidencian problemas de fondo en la convivencia. “Cierto, tiempo al tiempo, ¿no? Porque una pareja no puede eternamente estar viviendo bajo el mismo techo, aparentemente es lo que pasa, y lanzándose a través de sus redes sociales mensajes, indirectas. Y eso significa solo una cosa: que vivirán bajo el mismo techo, pero el nivel de comunicación que tienen seguramente es cero”, sostuvo Medina ante las cámaras.

La conductora enfatizó que la dinámica entre ambos se caracteriza por la ausencia de conversaciones directas para resolver los conflictos. “Porque si se tienen que de alguna forma comunicar, lo hacen así, o sea, mandándose dardos a través de sus propias redes sociales. Cuando una pareja está sana y realmente quiere arreglar las cosas, se sienta y conversa sobre los problemas e intenta ver si los puede resolver o no. Pero acá parece que van un dardo por acá, otro por allá. Entonces, parece que ahí situación de conflicto hay”, añadió Medina.

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La mediática pareja, Melissa Klug y Jesús Barco, estaría pasando por una nueva crisis de pareja.
La mediática pareja, Melissa Klug y Jesús Barco, estaría pasando por una nueva crisis de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista también se preguntó cómo logran Klug y Barco mantener la rutina familiar bajo estas circunstancias, especialmente considerando que ambos comparten el cuidado de su hija. “¿Cómo es que logran establecer un día a día cuando después que alguien escribe alguna de estas cosas?, ¿cómo es que se miran? ¿Cómo es que se sientan, toman desayuno juntos, atienden a su hija?”, reflexionó, poniendo en duda la estabilidad de la convivencia.

Dardos a través de las redes sociales

Uno de los puntos que Magaly Medina señaló como indicador de la crisis fue la publicación de mensajes con referencias despectivas en redes sociales. Citó como ejemplo una frase que llamó la atención de los seguidores: “El que es perro es perro y donde le sirvan traga”. “¿Qué es eso? ¿Cómo le vas a decir eso a la persona que es el padre de tu hijo con el que aún estás viviendo, no?”, cuestionó la conductora, resaltando la gravedad de emplear ese tipo de términos en el contexto de una relación que, al menos en apariencia, continúa vigente.

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Tres recuadros. Izquierda: Magaly Medina gesticulando. Centro: Una mujer con expresión de tristeza limpiándose el ojo. Derecha: Jesús Barco sonriendo con los brazos cruzados.
La conductora Magaly Medina analiza la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug, mientras esta última se muestra visiblemente afectada por los recientes acontecimientos mediáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentadora también recordó que la pareja ha atravesado antes momentos de tensión y reconciliación, pero advirtió que el patrón de comunicación indirecta puede ser síntoma de problemas estructurales. “Lógicamente, que esta relación ha tenido altas y bajas, sobre todo después de que ella diera a luz”, apuntó Medina, aludiendo a episodios pasados de crisis que fueron ampliamente cubiertos por los medios de espectáculo.

La exposición pública de la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco ha sido constante desde sus inicios, con episodios de ruptura, reconciliación y la llegada de su hija en común. Sin embargo, la reciente oleada de indirectas y mensajes polémicos en redes ha reavivado conflictos de la pareja y la posibilidad de una separación definitiva.

Por el momento, ni Melissa Klug ni Jesús Barco han dado declaraciones directas sobre la relación, manteniendo el hermetismo respecto a los rumores de crisis. Sin embargo, la atención mediática sobre sus movimientos en redes sociales sigue en aumento, y cualquier gesto o mensaje es interpretado como posible pista sobre el estado real de la relación.

Melissa Klug y Jesús Barco sonríen a la cámara de pie, él viste camiseta blanca y ella un corset de encaje claro, con decoración de globos y un pastel detrás
Jesús Barco y Melissa Klug enfrentan nuevamente rumores de crisis en su relación (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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