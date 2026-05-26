¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Nadeska Widausky fue detenida en Jesús María por la Interpol. ATV

El nombre de Nadeska Widausky Gallo ha estado presente en la farándula peruana y en los titulares policiales por más de una década. Originaria de Barrios Altos, creció en una quinta del tradicional distrito limeño y desde muy pequeña tuvo claro que quería verse en la televisión. Dejó el colegio para dedicarse al anfitrionaje y su primer gran salto llegó cuando un medio local la eligió para una portada, oportunidad que —según contó en ‘Día D’— le abrió las puertas del espectáculo nacional.

Poco después, la cantante July Rodríguez la invitó a un casting para la agrupación femenina de salsa Hechiceras, donde fue seleccionada y empezó a ganar notoriedad. En esa etapa vivió un romance con el futbolista ‘Chemo’ Ruiz y más adelante mantuvo una amistad cercana con el locutor Edwin Sierra.

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Sobre esa relación, Widausky relató: “Edwin (Sierra) me dio un plus diferente. Él me hizo más pública y la gente comenzó a conocerme más. Él se molestó mucho conmigo en un primer momento porque creyó que yo armé todo eso, pero luego se dio cuenta de que no y continuamos siendo amigos”.

Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol, posa sonriente con un vestido blanco de encaje en un balcón con un horizonte urbano de fondo.

La exposición de Widausky se tornó más compleja en 2015, cuando fue hallada en un taxi donde asesinaron a ‘Chino’ Saucedo, personaje vinculado al caso de Gerald Oropeza. Poco después, sufrió un atentado en su vivienda y solicitó protección policial. Frente a cámaras, expresó: “No entiendo por qué me buscan. No entiendo por qué me quieren lastimar si yo no sé nada”.

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En 2017, volvió a la prensa por su relación con el delincuente Luis Fernando Moreno Senepo, quien fue asesinado en la bajada Almendariz. Imágenes halladas en el teléfono del criminal la mostraban junto a él y las investigaciones insinuaron que la relación sentimental habría motivado el crimen, aunque la modelo rechazó esas versiones.

En 2020, un reportaje de Magaly TV, la firme mostró a la modelo saliendo de un restaurante y entrando a un hotel con un político. Widausky denunció por difamación a Magaly Medina y, en 2026, la periodista fue sentenciada a prisión y al pago de una reparación civil en primera instancia, pero luego el proceso quedó archivado.

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Nadeska Widausky, la modelo peruana buscada por Interpol, posa sonriente en una plaza pública antes de su reciente captura por las autoridades.

La modelo declaró a La República: “En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver. Luego, me denigró como mujer con un reportaje (...). A mí se me cerraron las puertas”.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en octubre de 2025, cuando Widausky participó en el programa El valor de la verdad. Sentada en el sillón rojo, respondió veinte preguntas sobre su vida. Allí reveló que fue víctima de abuso sexual a los cuatro años por parte de un familiar, confesión que validó el polígrafo y que conmovió a la audiencia.

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Admitió haber priorizado el dinero en sus relaciones y aceptado dinero a cambio de sexo, defendiendo su autonomía: “Es mi vida, es mi cuerpo”. También expuso vínculos con figuras polémicas como Gerald Oropeza y Edwin Sierra, y relató cercanía a situaciones violentas. Tras veinte respuestas validadas, optó por retirarse del programa y obtuvo S/25.000.

(El valor de la verdad)

Nadeska capturada por la Interpol

El 26 de mayo de 2026, Nadeska Widausky fue detenida en Lima por agentes de Interpol tras emitirse una orden internacional de arresto desde Bélgica. El operativo, coordinado bajo una Notificación Roja, la señala por presuntos vínculos con redes de trata de personas y otros delitos. Hasta el momento, las autoridades europeas no han dado detalles sobre los siguientes pasos judiciales.

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Su detención resultó sorpresiva para quienes seguían su actividad en redes sociales, ya que pocos días antes compartía publicaciones desde Arequipa. El caso volvió a reactivar sospechas sobre conexiones con el entorno de Gerald Oropeza y su historial en la farándula.

Nadeska Widausky es detenida por la Interpol. Willax TV

En el ámbito patrimonial, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar un departamento y un estacionamiento a nombre de Widausky e Ítalo Farias en Jesús María, por un valor de US$ 255.157,60. Los bienes fueron adjudicados al Programa Nacional de Bienes Incautados tras relacionarse con lavado de activos, estafa y robo agravado. Los peritajes contables indicaron un déficit patrimonial de S/ 762.119,26 para la modelo y de S/ 4’356.760,00 para Farias, cifras que justificaron la extinción de dominio.

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La situación legal de Nadeska Widausky y la activación de la orden internacional abren una nueva etapa de investigaciones sobre sus actividades y bienes, mientras la atención pública sigue puesta en las decisiones de las autoridades.