Perú

MEF autoriza bonos del Minedu por S/3 millones 493 mil para más de 14 mil servidores públicos

Los bonos tienen origen en el Convenio colectivo 2025-2026, el firmado el año pasado. Incluyen pagos para trabajadores de los regímenes laborales de decretos 276, 1057 (CAS) y 728 de entre 19 entidades

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trabajadores estatales de la UGEL02
Varios bonos se han confirmado para diferentes entidades del Minedu. - Crédito UGEL02

Avanza el pago de los bonos acordados en la negociación colectiva entre el Estado y los gremios sindicales de Educación para este 2026. Mientras los acuerdos de este año para el 2027 aún están pendientes, los del año pasado aún faltan por cumplirse. Pero el Ministerio de Educación (Minedu) ya ha dado un paso para esto.

Según un informe del la Dirección general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta oficina ha considerable viable los cambios presupuestales efectuados por unidades ejecutoras del Minedu, para pagos de bonificaciones, como bonos extraordinarios, bonos por cierre de pliego o canastas navideñas.

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Así, según el cálculo y análisis de Infobae Perú, se tratan de un total de 19 entidades, donde habrán 14 mil 102 trabajadores que recibirán estos beneficios, para los que se destina, mediante modificaciones presupuestales, un monto de S/3 millones 493 mil 18, en total. Esto ha sido considerado viable por la oficina pertinente del MEF.

Estos bonos son diferentes a los ya pagados para todo el sector público. sí fueron los detalles del que se abonó a inicios del año. - Crédito America Noticias

MEF autoriza cambios presupuestales

“Considerando la información remitida por el Ministerio de Educación, la opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y la información registrada en la Consulta Amigable del Portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas al 19.05.26, desde el ámbito estrictamente presupuestario, esta Dirección considera viable la propuesta de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático”, resalta el informe del MEF sobre las modificaciones presupuestales propuestas por las entidades del Minedu.

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Así, esta es la lista que han sido autorizadas con opinión favorable —es decir, son consideradas viables para hacer los cambios a los recursos para pagar bonos del convenio colectivo 2025-2026—:

  • USE 01 San Juan de Miraflores,
  • USE 02 San Martin de Porres
  • USE 03 Cercado
  • USE 04 Comas
  • USE 05 San Juan de Lurigancho
  • USE 06 Vitarte
  • USE 07 San Borja,
  • Dirección de Educación de Lima
  • Escuela Nacional de Bellas Artes
  • Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico
  • Programa Nacional de Infraestructura Educativa
  • Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
  • Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos
  • Sede Central
  • Programa Educacion Básica para Todos
  • Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú del Ministerio de Educación.
Hace poco, el MEF ha tenido un cambio de ministro.
El año pasado el MEF tenía un menor espacio fiscal de lo que piden los sindicatos. Este año aún no lo presenta. - Crédito Revista Minería y Energía

Los bonos de cada entidad

A continuación, estos son los bonos detallados para cada entidad. Primero, empezando por la sede central:

  • Paga bono por cierre de pliego por única vez de S/81 para 81 trabajadores del régimen laboral DL 276
  • De S/227 para 36 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • De S/225 para 19 trabajadores del régimen laboral DL 728 
  • De S/436 para 285 trabajadores del régimen laboral DL 1057 (validado en otra cláusula).

Para las Unidades de Seguimiento y Evaluación que menciona el informe:

  • USE 01 San Juan de Miraflores: Paga bono extraordinario de S/211 para 1.399 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación extraordinaria por cierre de pliego de S/586 para 120 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • USE 02 San Martin de Porres: Paga bono por cierre de pliego de S/249 para 238 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bonificación extraordinaria por cierre de pliego de S/249 para 1.642 trabajadores del régimen laboral DL 276
  • USE 03 Cercado: Paga bono extraordinario por cierre de negociación colectiva de S/211 para 1.985 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación excepcional por cierre de pliego de S/211 para 186 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • USE 04 Comas: Paga bonificación por el día del servidor público de S/100 para 262 trabajadores del régimen laboral DL 1057, bono por cierre de pliego a afiliados y no afiliados de S/111 para 262 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bonificación especial por única vez en reconocimiento por el día del servidor público de S/211 para 1.504 trabajadores del régimen laboral DL 276
  • USE 05 San Juan de Lurigancho: Paga bonificación especial por el día del servidor público de S/211 para 241 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono por el día del empleado público de S/211 para 1.199 trabajadores del régimen laboral DL 276
  • USE 06 Vitarte: Paga bono extraordinario por cierre de pliego de S/1,000 para 55 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono extraordinario por el día del servidor público administrativo de S/211 para 973 trabajadores del régimen laboral DL 276
  • USE 07 San Borja: Paga bono por el día del servidor público de S/211 para 1.082 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación excepcional por cierre de la negociación del pliego de reclamos de S/596,47 para 86 trabajadores del régimen laboral DL 1057.
profesora y trabajadora del Minedu
Revisa si a tu entidad le tocará bono. Aún la fechas de pago no está detalladas. - Crédito Andina

Para programas del Minedu:

  • Programa Nacional de Infraestructura Educativa: Paga bonificación por cierre de pliego por elevación del costo de vida de S/278.60 para 257 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo: Paga bonificación por cierre de pliego de S/543 para 131 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos: Paga bonificación por cierre de pliego por elevación del costo de vida de S/294 para 20 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • Programa Educación Básica para Todos: Paga bono por cierre de pliego por única vez de S/227 para 14 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y de S/436 para 1.082 trabajadores del régimen laboral DL 1057.

Mientras, para las otras entidades mencionadas:

  • Dirección de Educación de Lima: Paga otorgamiento de un único bono por el día del servidor público de S/211.09 para 419 trabajadores del régimen laboral DL 276 y otorgamiento de un único bono por cierre de pliego de S/211.09 para 340 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • Escuela Nacional de Bellas Artes: Paga canasta navideña de S/60 para 13 trabajadores del régimen laboral DL 276 y 26 trabajadores del régimen laboral DL 1057. También paga bono por cierre de pliego de S/254,10 para 10 trabajadores del régimen laboral DL 276 y 20 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico: Paga bonificación extraordinaria por el día del servidor público administrativo de la EESPPM correspondiente al año 2026 de S/211 para 43 trabajadores del régimen laboral DL 276 y 18 trabajadores del régimen laboral DL 1057
  • Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú del Ministerio de Educación: Paga bono por cierre de pliego de S/436 para 42 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono por cierre de pliego de S/436 para 12 trabajadores del régimen laboral DL 1057.

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