Gratificación para trabajadores CAS se paga en julio: No hay fecha exacta, pero sí dos opciones

Sí se pagará la gratificación en julio, confirmó el MEF. Pero aún no se conoce la fecha. - Crédito Andina

El Gobierno promulgó la Ley 32563, por la cual ahora los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) tienen el derecho de recibir gratificaciones (en Fiestas Patrias y Navidad) y CTS (Compensación por tiempo de servicios), pero esta ha venido bastantes dudas y preocupaciones.

Por el lado del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, previamente a su aprobación, no consideraba viable la Ley dado su posible impacto en los costos fiscales, una postura que aún sostiene el mismo Consejo Fiscal y que pide al Ejecutivo observar la norma.

Mientras, por el lado de los trabajadores CAS, hay dudas sobre si las entidades podrán cumplir con este pago con el que sí están de acuerdo, y también existe búsqueda de claridad por el Ejecutivo sobre su aplicación, que esperan que sean al 100% y no necesariamente gradual. Asimismo, aún no saben cuándo realmente se daría este pago: si será a la par del sector privado hasta el 15 de julio y diciembre, o con los pagos de planilla según el cronograma del sector público.

PUBLICIDAD

Ojo, si eres trabajador CAS, tu gratificación podría no venir completa. Su aplicación sería gradual. - Crédito Andina

¿Cuándo se paga la ‘grati’ a los CAS?

Atención, trabajadores CAS. Dado el creciente interés en la Ley que da gratificación y CTS a los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 1057, se han difundido bastantes inexactitudes sobre este primer pago.

¿Hay una fecha confirmada para el pago? No. Solo se sabe que se tiene que depositar en julio el primero de esto y el siguiente en diciembre. Pero este no necesariamente se daría como el pago de la ‘grati’ para el sector privado.

“Aún no esta definida la fecha exacta del pago de gratificaciones. Sin embargo, el Estado está en la obligación de cumplir con el pago de las gratificaciones del mes julio, dentro del marco legal para el sector público conjuntamente con las remuneraciones de ese mes”, señala David Flores Ramos, secretario de defensa de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú), ante la consulta de Infobae Perú.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Esa es una opción: que el Estado pague las gratificaciones de los trabajadores CAS en la misma planilla de pagos del mes de julio de las remuneraciones, ordenadas bajo el cronograma de pagos del Banco de la Nación, cuando también darían los aguinaldos del sector público. Cabe recordar que la ‘grati’ de los CAS equivaldrán a una remuneración entera, monto mayor al del aguinaldo de S/300 de los demás trabajadores.

‘Grati’ a la par del sector privado

“Hay muchas preguntas sobre el cumplimiento del pago de gratificaciones. Todas las entidades públicas han realizado una consulta al MEF, en la forma cómo sería el tratativo sobre el pago”, comenta Flores Ramos.

PUBLICIDAD

Es cierto: en estos meses Infobae Perú ha estado informado sobre las diferentes cartas y oficios que han enviado las entidades al mismo Ministerio de Economía y Finanzas para resolver dudas sobre cómo debe darse el pago de esta gratificación, el origen de los gastos, entre otras consultas.

Las entidades ya se preparan para hacer el pago de la gratificación en julio. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo

“¿Corresponde el derecho de pago al 100% de las gratificaciones a partir de la fecha de la publicación de la Ley? ¿Con el mismo marco legal del pago de gratificaciones del régimen laboral 728, o en la forma de los trabajadores de otros regímenes laborales públicos con tres meses laborados al 31 de julio?“, enumera el representante sindical.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a la fecha, el MEF aún no resuelve estas consultas realizadas por la entidades públicas. Dado que el monto es similar en cálculo al del sector privado (una remuneración entera), podría caber la posibilidad de que se pague, la primera ocasión, en julio hasta la quincena.

“Esto viene generando un descontento total y preocupación a miles de trabajadores CAS, de no tener respuesta del MEF para su ejecución del pago de gratificaciones tal como lo establece la Ley”, sostiene Flores Ramos.