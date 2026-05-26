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Universitario vs Tolima: ¿qué pasa si los ‘cremas’ ganan, empatan o pierden en busca de la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026?

El equipo de Héctor Cúper se juega su pase a la siguiente etapa ante el cuadro colombiano en el estadio Monumental, por la fecha 6 del torneo internacional. Conoce los escenarios de la ‘U’

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¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde en busca de la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026?
¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde en busca de la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026?

Hoy, martes 26 de mayo, Universitario de Deportes recibe a Deportes Tolima y definirá su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los ‘cremas’ están obligados a sacar un triunfo frente toda su gente en el estadio Monumental, por la fecha 6 del torneo internacional.

¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde frente Deportes Tolima?

En la última fecha jugarán Universitario ante Tolima en Lima y Coquimbo Unido vs. Nacional en Uruguay. Pase lo que pase, el cuadro chileno ya está clasificado y jugará suelto su último compromiso. Estos son los tres posibles escenarios para el equipo crema en la última fecha del Grupo B:

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  • Una victoria sobre Deportes Tolima: le permitirá alcanzar 8 puntos y ubicarse en el segundo puesto de la tabla, superando así al conjunto colombiano y garantizando su clasificación a la siguiente etapa.
  • Si el partido termina en empate: Universitario quedará tercero en el grupo y será eliminado de la Copa Libertadores 2026. Solo tendría oportunidad de acceder a la Copa Sudamericana si Nacional de Uruguay no logra ganar su compromiso.
  • Una derrota frente a Deportes Tolima: dejará a Universitario fuera de la Libertadores y también lo mantendría en la tercera posición del grupo. Incluso podría caer al cuarto lugar si Nacional supera a Coquimbo Unido en el otro encuentro.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Dónde ver Universitario vs Tolima por la Copa Libertadores 2026

La transmisión del duelo entre Universitario y Deportes Tolima, correspondiente a la sexta fecha del grupo B en la Copa Libertadores 2026, será responsabilidad de ESPN para Perú y el resto de Latinoamérica. En Estados Unidos, quienes deseen seguir el partido podrán hacerlo a través de Fubo TV y beIN Sports. Además, la plataforma Disney+ ofrecerá la cobertura por streaming en todo el continente, garantizando acceso desde cualquier dispositivo conectado.

De forma complementaria, la web de Infobae Perú desarrollará una cobertura digital especial. Los aficionados encontrarán información previa al encuentro, actualizaciones en tiempo real, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles relevantes sobre el desarrollo del partido. Así, tanto en televisión como en plataformas digitales, el evento tendrá una amplia difusión para seguidores en distintas regiones.

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Universitario de Deportes – Deportes Tolima – Copa Libertadores – Perú – deportes – 25 mayo
Universitario se jugará la vida copera en Ate con una alineación pensada para resistir la presión y golpear por las bandas, en una noche donde el Monumental promete rugir desde temprano. (Universitario de Deportes)

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

La Conmebol confirmó que el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se realizará el viernes 29 de mayo, a las 10:00 horas, en la ciudad de Luque, Paraguay. Este evento será clave para definir los próximos cruces del principal torneo de clubes del continente, ya que establecerá el camino de los equipos en la instancia de eliminación directa.

Hasta el momento, nueve clubes ya aseguraron su presencia entre los dieciséis mejores: Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Mirassol, LDU de Quito, Rosario Central, Independiente del Valle y Cerro Porteño. Estos equipos aguardan el sorteo para conocer a sus rivales en la siguiente ronda y planificar su estrategia hacia el título continental.

Mientras tanto, instituciones como Universitario de Deportes y Sporting Cristal se preparan para disputar la última jornada de la fase de grupos. Sus posibilidades de clasificación dependen de los resultados en sus próximos partidos, que serán determinantes para saber si estarán presentes en el sorteo del viernes y si podrán seguir compitiendo en el máximo escenario sudamericano.

Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Estos son los clubes que ya aseguraron su presencia en la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026:

  • Independiente Rivadavia
  • Corinthians
  • Rosario Central
  • Mirassol
  • Independiente del Valle
  • Coquimbo Unido
  • Flamengo
  • LDU de Quito
  • Cerro Porteño
Estos son los equipos que ya aseguraron su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Estos son los equipos que ya aseguraron su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

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