A qué hora juega Universitario vs Tolima: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026.

El partido del martes 26 de mayo en el estadio Monumental enfrenta a Universitario de Deportes y Deportes Tolima en una instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026. Ambas escuadras llegan con realidades dispares tras sus últimos encuentros, lo que configura un duelo con tintes de final para el grupo B.

La ‘U’ llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas, acumulando cinco puntos, ubicándose en el tercer puesto de su grupo, con dos menos unidades que su rival de turno. Por tal motivo, el triunfo es necesario para tentar un lugar en los octavos de final del certamen de Conmebol.

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No obstante, en la Liga 1, los dirigidos por Héctor Cúper vienen de empatar sin goles ante CD Moquegua, resultado que les ha dejado en la cuarta posición del Torneo Apertura. Esta igualdad les impidió tomar impulso en el ámbito nacional y acentuó la necesidad de obtener un triunfo continental para revertir el ánimo y el rumbo de la temporada.

A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

El Universitario vs Deportes Tolima se jugará el martes 26 de mayo en el estadio Monumental, con inicio programado para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 20:30 horas.

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Para Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el horario de inicio será a las 21:30 horas, mientras que en México está previsto para las 18:30 horas. En España, la transmisión se realizará a las 02:30 horas de la madrugada del miércoles 27 de mayo.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

Deportes Tolima, en cambio, suma dos victorias, un empate y dos derrotas, alcanzando siete unidades. Empero, viene de una abultada derrota ante Coquimbo Unido, de ahí que busca al menos un punto para asegurar su clasificación y evitar que el desenlace dependa de otros resultados.

En la liga colombiana, el conjunto ‘pijao’ sufrió una caída por 3-1 frente a Atlético Nacional, lo que los relegó a la sexta casilla. La derrota reciente no solo significó perder terreno en el campeonato local, sino también encendió las alarmas en torno a su rendimiento defensivo, especialmente tras haber recibido tres goles en esa jornada.

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Último enfrentamiento

Universitario y Deportes Tolima se han visto las caras en cinco ocasiones a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de una paridad entre ambos equipos con una victoria para cada uno y tres empates.

El último cotejo se dio el 7 de abril del presente año, en el marco de la jornada 1 del grupo B de la Copa Libertadores. El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué fue testigo de una igualdad sin goles, aunque los ‘cremas’ tuvieron las chances más claras sin poder convertirlas.

Miguel Ángel Vargas fue el MVP del Universitario vs Deportes Tolima en Colombia. - créditos: Liga 1

Universitario vs Deportes Tolima: posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas, Caín Fara, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Héctor Fértoli, Jairo Concha, José Carabalí, Lisandro Alzugaray y Alex Valera. DT: Héctor Cúper

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Deportes Tolima: Alvino Volpi, Edwar López, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Cristian Arrieta, Juan Pablo Nieto, Cristian Trujillo, Adrián Parra, Juan Pablo Torres, Kelvin Florez y Jersson González. DT: Lucas González

Canal TV de Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

La transmisión del partido entre Universitario y Deportes Tolima, válido por la sexta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026, estará a cargo de ESPN para Perú y el resto de Latinoamérica. En Estados Unidos, la señal estará disponible a través de Fubo TV y beIN Sports, mientras que la plataforma Disney+ ofrecerá la cobertura para todo el continente vía streaming.

De la misma manera, la página web de Infobae Perú realizará una cobertura digital con información previa, actualizaciones en tiempo real, testimonios de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.

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Anuncio del Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026. - créditos: Universitario