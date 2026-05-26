El único órgano del cuerpo humano cuya función exclusiva es el placer: lo que la ciencia sabe sobre el clítoris

Un enfoque positivo en la masturbación femenina, resaltando su papel en la sexualidad, el placer y la salud del cuerpo. Una conversación importante que empodera y promueve la autoexploración. (Imagen ilustrativa Infobae)

El clítoris es el único órgano del cuerpo humano cuya función exclusiva es proporcionar placer. No interviene en la reproducción ni en la micción. Tiene 8.000 terminaciones nerviosas solo en su parte visible —el glande—, el doble que el pene, y una extensión interna de entre 9 y 12 centímetros que rodea la vagina por dentro con forma de “Y” o búmeran. Durante la excitación sexual, se llena de sangre y se erecta de forma similar al pene. Después del orgasmo, puede tardar hasta 30 minutos en volver a su tamaño inicial. Con la edad, tiende a crecer, especialmente después de la menopausia.

Pese a todo eso, su anatomía completa no fue descrita por la ciencia hasta 1998, cuando la uróloga australiana Helen O’Connell publicó su investigación. Durante siglos fue ignorado en los libros de texto médicos, omitido de las representaciones anatómicas y estigmatizado culturalmente. Cada 22 de mayo se conmemora el Día Mundial por la Autoconciencia del Clítoris, una fecha que busca revertir ese olvido con información científica y educación sexual libre de tabúes.

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Ilustración de clítoris (Glamour UK)

La anatomía que la medicina tardó en reconocer

Lo que la mayoría de las personas conoce del clítoris —el pequeño botón visible en la parte superior de la vulva— es solo el glande, la porción externa de un órgano mucho más grande. Internamente, el clítoris se extiende hacia el interior del cuerpo con dos raíces y dos bulbos que envuelven la vagina por ambos lados. Esa estructura interna explica por qué algunas mujeres sienten placer durante la penetración vaginal: no es la vagina la que genera el orgasmo, sino la estimulación indirecta de las raíces internas del clítoris.

El glande del clítoris concentra 8.000 terminaciones nerviosas, más que cualquier otra parte del cuerpo humano. Su sensibilidad es tan alta que el contacto directo puede resultar incómodo o incluso doloroso si no existe suficiente excitación previa. El clítoris también está conectado al sistema nervioso central y estimula áreas cerebrales vinculadas al placer, el aprendizaje y la emoción.

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El anatomista italiano Matteo Realdo Colombo lo describió formalmente en el siglo XVI, pero la medicina lo ignoró durante los siguientes cuatro siglos. No fue hasta 1998 que O’Connell publicó el primer estudio completo de su anatomía, demostrando que se trata de una estructura primaria —no un derivado del pene— con una función específica inscrita en la evolución humana. Décadas antes, los investigadores William Masters y Virginia Johnson ya habían demostrado que la vagina por sí sola no puede desencadenar el orgasmo y que el clítoris es el órgano biológicamente preparado para esa función.

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El orgasmo ocurre en el cerebro

El placer sexual femenino no es solo una reacción genital: es un fenómeno neurológico complejo. Durante la excitación y el clímax, el cerebro libera tres sustancias clave: dopamina, asociada a la recompensa y la satisfacción; oxitocina, conocida como la “hormona del apego”, que favorece la conexión afectiva y las emociones positivas; y endorfinas, que reducen el estrés y generan una sensación de relajación profunda después del orgasmo. Al mismo tiempo, aumentan la frecuencia cardíaca, la respiración y el flujo sanguíneo hacia el área genital.

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El doctor mexicano Eduardo Calisto, especialista en sexualidad, ha subrayado en diversas entrevistas que “el orgasmo sucede en el cerebro” y que el componente emocional y mental es tan determinante como el físico. Factores como el estrés, la ansiedad, el cansancio o los problemas emocionales pueden interferir directamente en la capacidad de sentir placer, porque el cerebro bajo presión prioriza los mecanismos de alerta por encima de la relajación necesaria para el clímax.

En la expresión auténtica de la sexualidad, una persona experimenta un orgasmo, revelando la belleza y la diversidad de la intimidad humana. Un momento de conexión, salud sexual y empoderamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cifras que desmienten mitos

Según la Clínica Mayo y estudios especializados, el 81,6% de las mujeres alcanza el orgasmo a través de la estimulación directa del clítoris, no mediante la penetración vaginal. Solo el 18,4% llega al clímax exclusivamente por la penetración. Incluso en ese caso, el placer ocurre por la estimulación de la parte interna del clítoris, ubicada detrás de las paredes vaginales.

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Un estudio de 2021 realizado por Bad Girls Bible entre 1.058 mujeres reveló que el 90,9% disfruta recibir sexo oral —conocido como cunnilingus, del latín cunnus (vulva) y lingere (lamer)—, una práctica que estimula directamente el glande del clítoris y es considerada por especialistas como una de las vías más efectivas para alcanzar el orgasmo femenino. La lengua, por su textura húmeda y su movilidad, permite una estimulación precisa del glande que resulta difícil de replicar con otros tipos de contacto.

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Cuando el placer no llega

El Dr. Daniel Aspilcueta, experto en Salud Sexual del Ministerio de Salud del Perú, advierte que la disfunción orgásmica —la incapacidad parcial o total de alcanzar el orgasmo pese a una excitación adecuada— afecta a un porcentaje significativo de mujeres y tiene consecuencias sobre la salud emocional, la autoestima y la calidad de vida. Entre sus causas figuran enfermedades crónicas, trastornos hormonales, ciertos medicamentos y factores psicológicos como la culpa, la ansiedad o experiencias traumáticas.

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Los estudios indican que el 14% de las mujeres que se masturban no llegan al orgasmo, y el 16% no lo alcanza durante el coito. Sin embargo, muchas reportan sentirse igualmente satisfechas por el contacto y las sensaciones eróticas: para ellas, tocar y sentir es una experiencia placentera en sí misma, independientemente del clímax.

La masturbación femenina sigue siendo un tabú en muchas culturas, incluyendo la peruana, pese a que los especialistas la reconocen como una práctica saludable que favorece el autoconocimiento, la autoestima y la capacidad de comunicar el propio placer a la pareja. El uso de vibradores y juguetes sexuales ayuda a concentrar la atención y amplificar las sensaciones, especialmente en mujeres que tienen dificultades para conectar con su respuesta sexual.

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Una historia de represión y reivindicación

Durante siglos, la construcción cultural de la feminidad estuvo asociada exclusivamente a la reproducción. El útero y la vagina ocuparon el centro del discurso médico y social sobre el cuerpo femenino, mientras el clítoris fue sistemáticamente ignorado, mutilado en algunas culturas a través de la mutilación genital femenina y ausente de los libros de texto médicos durante décadas.

Fueron las investigaciones feministas y los estudios sexológicos de Masters y Johnson los que comenzaron a revertir ese olvido, demostrando con evidencia científica que el placer femenino tiene una base anatómica específica y legítima. La reivindicación del clítoris no es solo un acto médico: es también político y educativo. Conocer el propio cuerpo es una forma de autonomía.

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Placer sexual

El Ministerio de Salud recuerda que una sexualidad plena forma parte del bienestar integral y recomienda acudir a profesionales cuando existan dificultades persistentes relacionadas con el deseo, el dolor o la incapacidad de alcanzar el orgasmo. En Perú, la Línea 113, opción 3, ofrece orientación en salud sexual de forma gratuita.