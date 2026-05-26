Fotos y videos del paro agrario en Perú: vías bloqueadas, pasajeros barados, protestas y pedidos de los gremios en el norte del país

Largas filas de camiones y autobuses se extienden por una carretera de la región Piura, Perú, debido al paro nacional agrario que afecta las vías. (Norte Sostenible)

El norte del Perú amaneció bloqueado por segundo día consecutivo este martes 26 de mayo. El paro agrario indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) entró en su segunda jornada con más tensión que la primera: piedras contra camiones en Piura, la Policía Nacional obligada a replegarse en El Trébol, llantas ardiendo bajo los puentes de la Panamericana Norte y familias enteras caminando kilómetros con maletas y niños pequeños al borde de la carretera para hacer trasbordo. El caos acumulado en 48 horas de bloqueos empieza a dejar una huella que va más allá del transporte.

Agricultores peruanos bloquean vías con montículos de arena en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque, como parte de la protesta nacional agraria. (Norte Sostenible)

La jornada más tensa se vivió en la zona conocida comoEl Trébol, el nodo vial que conecta Piura, Catacaos y Chiclayo.

PUBLICIDAD

Personas caminan al lado de una carretera con camiones y buses parados debido al paro agrario nacional que afecta varias regiones del norte de Perú, incluyendo Piura, Tumbes, San Martín y Lambayeque. (Norte Sostenible)

La PNP logró despejar temporalmente el paso y algunos camiones comenzaron a avanzar, pero la respuesta de los manifestantes fue inmediata: piedras contra los vehículos, empujones con los efectivos y una nueva ocupación de la vía. Dos camiones debieron retroceder por seguridad.

Cientos de agricultores peruanos bloquean una vía principal en el norte, en regiones como Piura y Tumbes, durante el paro nacional agrario, interrumpiendo el tránsito vehicular. (Norte Sostenible)

Un agricultor presente reconoció ante las cámaras que sus compañeros lanzaban piedras, pero justificó la reacción: “Están molestos porque en lugar de la policía apoyarnos, nos vienen a maltratar. Queremos una solución y no hay nada”.

Un gran número de agricultores bloquean la carretera en la entrada a Catacaos, Piura, como parte del paro nacional agrario que exige mejoras para el sector. (Norte Sostenible)

Desde el mismo bloqueo, otro productor arrocero explicó con precisión la ecuación económica que hace insostenible su actividad: “El arroz nuevo lo están pagando a S/ 45 o S/ 50 el saco, y el viejo a S/ 62. Pero los gastos son cerca de S/ 15.000 por hectárea. Quedamos debiendo. Trabajamos con la banca privada y si no pagamos, siguen subiendo los intereses. A ellos no les importa si perdemos o ganamos”.

PUBLICIDAD

Agricultores arroceros de Piura han bloqueado la vía que conecta Catacaos, Chiclayo y Piura. Con quema de llantas y pancartas, exigen al gobierno central precios justos para el arroz, control de las importaciones y una solución al alza de los fertilizantes.

El testimonio sintetiza la crisis estructural que motivó el paro: los precios de venta no cubren el costo de producción, los créditos bancarios acumulan intereses sin importar el resultado de la cosecha y el ingreso masivo de arroz importado hunde aún más los precios en chacra.

Manifestantes del paro agrario nacional bloquean una carretera con tierra y rocas, mientras muchos esperan sentados sobre el montículo en una de las regiones afectadas como Piura, Tumbes, San Martín o Lambayeque. (Norte Sostenible)

La caída se arrastra por segundo año consecutivo, según los propios productores. “Si aquí no hay solución, el paro continúa”, cerró el agricultor, con los gritos de sus compañeros de fondo: “¡Que viva el paro! ¡Precio justo!”

Manifestantes del paro nacional agrario bloquean una carretera con neumáticos en llamas en el norte de Perú, interrumpiendo el tránsito en Piura y Tumbes. (Norte Sostenible)

Las imágenes del segundo día retratan con crudeza el costo humano de la protesta. Madres con niños pequeños y mochilas escolares esperan al borde de la pista mientras una fila interminable de camiones y buses permanece varada detrás.

PUBLICIDAD

Manifestantes, incluyendo técnicos y profesionales agrarios, bloquean una vía en Perú durante el paro nacional, exigiendo mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360, con humo visible en el fondo. (Norte Sostenible)

Pasajeros de todas las edades caminan kilómetros por el arcén de la Panamericana Norte, con maletas y bolsos, en busca del punto de trasbordo más cercano. Los vehículos que intentan circular por trochas alternativas multiplican su tiempo de viaje.

Manifestantes del paro agrario nacional bloquean una carretera con ramas y fuego, deteniendo el tráfico de camiones en una de las vías afectadas en el norte de Perú. (Norte Sostenible)

Los bloqueos se extienden en Piura más allá de El Trébol: las vías hacia La Legua, Catacaos, Sullana, Sechura y el puenteLa Manuela permanecen cerradas. Más de 14.000 agricultores participan de la medida de fuerza en distintos puntos de la región.

Una composición de imágenes muestra a arroceros peruanos realizando un paro agrario con bloqueos de carreteras y quemas, exigiendo mejores condiciones en varias zonas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto es acumulativo: la Dirección Regional de Educación de Piura ordenó clases remotas en varias instituciones educativas, los mercados de la región reportan dificultades de abastecimiento y los comerciantes advierten que si los bloqueos se extienden un tercer día, el alza de precios en alimentos será inevitable.

PUBLICIDAD

Agricultores arroceros protestan bloqueando carreteras y mostrando un cartel que exige un precio justo para el arroz, en el marco de un paro nacional agrario.

La paralización no se limita al norte. Según la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran), el paro afecta 13 puntos viales en nueve regiones: Piura, Lambayeque, San Martín, Arequipa, Puno, Huánuco, Ucayali, Tumbes y La Libertad. En Ucayali, los arroceros mantienen cortada la carretera Federico Basadre y la vía Tingo María-Tocache. En Lambayeque, la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque—que agrupa a más de 32.000 productores— marchó hacia el Gobierno Regional en una “marcha de sacrificio”.

Agricultores del valle de Chipillico bloquean el puente de Las Lomas en Piura con neumáticos y pancartas, exigiendo al gobierno el cumplimiento de acuerdos y precios justos para sus productos agrícolas. (Trinidad Noticias)

El pliego de reclamos de Conveagro tiene cuatro ejes: declaratoria de emergencia del sector agropecuario, suspensión de importaciones de arroz, reducción del costo de fertilizantes e insumos, y medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño. La organización advirtió que si el Ejecutivo no responde, exigirá la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

PUBLICIDAD

Productores agrarios de Piura bloquean una carretera con montículos de grano y tierra, exigiendo precios justos para sus productos y medidas urgentes del Gobierno central para el sector agrícola.

El Midagri emitió el lunes un comunicado con tres líneas de acción: compras públicas de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/ 1,4 millones, incautación de 84.915 kilos de arroz ilegal en la frontera de Tumbes mediante operativos conjuntos con la PNP, la Sunat y el Senasa, y despliegue de comisiones en cinco regiones para viabilizar el acceso a créditos del Estado.

Decenas de agricultores en el sector San Juan de Porongo, provincia de Tocache, Región San Martín, protestan exigiendo mejores precios para el arroz y mayor apoyo al sector agrario, afectando el tránsito. (Facebook / Visita Tocache)

Los gremios consideran las medidas insuficientes y señalan que el comunicado no establece plazos ni compromisos concretos frente a las demandas centrales del pliego.

En Piura, agricultores peruanos bloquean la Panamericana Norte quemando neumáticos para protestar por la caída de precios y el alza de costos de producción.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura desplegó fiscales en los puntos de bloqueo para monitorear la situación y advirtió a los dirigentes sobre los delitos en que podrían incurrir por entorpecimiento de servicios públicos.

PUBLICIDAD

Agricultores peruanos bloquean una vía principal con ramas y neumáticos durante el paro nacional agrario, exigiendo medidas ante la caída de precios y el alza de costos de producción.

La Dirección Regional de Agricultura de Piura, en contraste, respaldó públicamente las demandas de los productores y anunció que reducirá entre 5.000 y 8.000 hectáreas de siembra de arroz durante la campaña complementaria para reducir la sobreoferta.

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen un piquete de agricultores en la Panamericana Norte, Piura, durante el paro nacional agrario en demanda de precios justos y apoyo al sector.