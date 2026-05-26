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“Queremos que los estudiantes se sientan escuchados”: mural universitario busca promover empatía y salud emocional

La UCV inauguró en su campus Los Olivos el mural “Blindaje para el Cora”, una propuesta que busca convertir el arte urbano en un espacio de reflexión

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UCV inaugura mural “Blindaje para el Cora”. Foto: Infobae Perú
UCV inaugura mural “Blindaje para el Cora”. Foto: Infobae Perú

La Universidad César Vallejo (UCV) inauguró en su campus Los Olivos el mural “Blindaje para el Cora”, una iniciativa que busca promover la salud mental, la empatía y el bienestar emocional en la comunidad universitaria, a través del arte urbano como espacio de reflexión.

La obra, presentada en una ceremonia que reunió a autoridades, docentes y estudiantes, forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el acompañamiento emocional de los jóvenes, especialmente en un contexto posterior a la pandemia.

La directora general del campus Los Olivos, Tania Ruiz, explicó que el mural tiene como propósito transmitir un mensaje de contención a los estudiantes. “Que el estudiante sepa que no está solo, que nosotros como universidad no solamente nos preocupamos por su formación profesional, sino su formación personal, que tengan una estabilidad emocional”, señaló.

Foto: Infobae Perú
Foto: Infobae Perú

Arte urbano como herramienta de bienestar emocional

El mural, resultado del concurso “Blindaje para el Cora”, integra elementos visuales vinculados a la resiliencia, el crecimiento personal y la conexión emocional, convirtiéndose en un símbolo de identidad dentro del campus. La obra estuvo a cargo del muralista peruano Daniel Cortez Torres, conocido artísticamente como Decertor, quien desarrolló la propuesta a partir del diseño ganador del certamen.

Según explicó la directora de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria, Edira Urbano, la iniciativa surge como respuesta a los efectos de la pandemia en la salud mental de los estudiantes. “La pandemia nos ha traído índices muy elevados que merman la salud mental y hemos visto algunas situaciones difíciles. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos hacer más de lo que veníamos haciendo”, afirmó.

En esa línea, la propuesta busca que los estudiantes reconozcan la importancia de expresar sus emociones. “Queremos que los estudiantes se sientan escuchados, que sepan que sus emociones son importantes y que vamos a estar allí para poder orientarles en todo el camino”, agregó Urbano.

Kelly Acuña y Daniel Cortez Torres. Foto: Infobae Perú
Kelly Acuña y Daniel Cortez Torres. Foto: Infobae Perú

Estrategia institucional de acompañamiento

La iniciativa se articula con un sistema de apoyo que incluye servicios psicológicos, protocolos de atención y programas como el Comando Cora, conformado por estudiantes voluntarios que ayudan a identificar y canalizar casos de apoyo emocional.

Urbano detalló que este sistema permite una atención continua, tanto dentro como fuera del aula, mediante la participación de docentes, personal administrativo y equipos especializados. El objetivo es ofrecer seguimiento permanente y espacios de escucha activa para los estudiantes.

Foto: Infobae Perú
Foto: Infobae Perú

Además, el programa contempla campañas periódicas y actividades interactivas, así como la expansión de la iniciativa a otros campus de la universidad, como parte de una política institucional de bienestar.

Para Ruiz, este tipo de intervenciones refuerza un enfoque educativo integral. “Este mural no solamente es una obra de arte, les ayuda a brindar fortaleza para ellos mismos”, indicó.

La UCV señaló que este proyecto forma parte de una estrategia orientada a integrar la salud emocional en la experiencia universitaria, promoviendo entornos que favorezcan tanto el desarrollo académico como el bienestar personal de los estudiantes.

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